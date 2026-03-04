Goldman Sachs alerta: el petróleo podría trepar a US$100 y sacudir la inflación global

Este umbral de US$100 no se ve desde 2022, cuando los precios del petróleo treparon tras la invasión de Rusia a Ucrania, desatando un shock de oferta que impulsó a los principales crudos a máximos históricos.

Para 2026 en conjunto, Goldman proyecta que los precios caerían hacia US$66 para Brent y US$62 para WTI en el cuarto trimestre, siempre y cuando los flujos marítimos se recuperen y los inventarios globales se reconstruyan.

Sin embargo, el informe destaca que la principal fuente de incertidumbre es la continuidad de las disrupciones actuales, lo que mantiene al alza las primas de riesgo del mercado.

Impacto económico y sectorial

Los efectos de esta revisión no tardaron en sentirse en los mercados energéticos. Los futuros del Brent se negociaron cerca de US$82,57 por barril en las primeras operaciones, niveles que no se veían desde principios de 2025. El WTI también mostró un fuerte desempeño, cerrando por encima de los US$75.

Los commodities, y en especial el petróleo, actúan como termómetros de riesgos mayores, desde la inflación global hasta las tensiones comerciales y geopolíticas. Un petróleo elevado puede traducirse en presiones inflacionarias adicionales, afectando tanto a países importadores netos de energía como a consumidores finales, mientras que los países productores pueden ver mejoras en sus balances fiscales, aunque los consumidores también pagarían las consecuencias de una mayor inflación.

Este clima también llevó a otros bancos y fondos a ajustar sus propias perspectivas. Según publicó Reuters, analistas de mercados señalaron que si las tensiones se extienden, podríamos ver tasas más altas para los combustibles y mayores primas de riesgo en los mercados financieros, presionando a los bancos centrales en su combate contra la inflación.

