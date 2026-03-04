Los precios del crudo se han convertido en un barómetro de la incertidumbre geopolítica y económica global, y en las últimas horas un informe de Goldman Sachs amplificó esa tendencia al revisar al alza sus proyecciones para 2026. El impacto de las tensiones en el Estrecho de Ormuz sobre el suministro mundial de petróleo es clave.
PRECIOS MUNDIALES EN TENSIÓN
Goldman Sachs alerta: el petróleo podría trepar a US$100 y sacudir la inflación global
Elevó su pronóstico del petróleo Brent a US$76 y advierte que la tensión en Ormuz podría disparar el crudo a tres dígitos.
Según la entidad, el precio promedio del crudo Brent para el segundo trimestre de 2026 fue ajustado al alza hasta US$76 por barril, frente a estimaciones previas de US$66; en tanto que el índice estadounidense West Texas Intermediate (WTI) se proyecta en US$71, también por encima de proyecciones previas.
Esta revisión responde a las interrupciones en los flujos de exportación a través del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más críticas para el transporte de hidrocarburos. Por ese paso —que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán— transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado a nivel global, por lo que cualquier perturbación puede tener efectos significativos en la oferta.
El riesgo de un petróleo a US$100
Más allá de las cifras medias trimestrales, Goldman advierte que los riesgos están sesgados al alza, y que existe un escenario en el que el crudo Brent podría alcanzar los US$100 por barril si los volúmenes de exportación se mantienen estancados durante un período prolongado.
En concreto, el banco estima que si los flujos a través del estrecho no se normalizan durante cinco semanas adicionales, el mercado podría requerir precios tan altos para prevenir que los inventarios caigan a niveles críticamente bajos.
Este umbral de US$100 no se ve desde 2022, cuando los precios del petróleo treparon tras la invasión de Rusia a Ucrania, desatando un shock de oferta que impulsó a los principales crudos a máximos históricos.
Para 2026 en conjunto, Goldman proyecta que los precios caerían hacia US$66 para Brent y US$62 para WTI en el cuarto trimestre, siempre y cuando los flujos marítimos se recuperen y los inventarios globales se reconstruyan.
Sin embargo, el informe destaca que la principal fuente de incertidumbre es la continuidad de las disrupciones actuales, lo que mantiene al alza las primas de riesgo del mercado.
Impacto económico y sectorial
Los efectos de esta revisión no tardaron en sentirse en los mercados energéticos. Los futuros del Brent se negociaron cerca de US$82,57 por barril en las primeras operaciones, niveles que no se veían desde principios de 2025. El WTI también mostró un fuerte desempeño, cerrando por encima de los US$75.
Los commodities, y en especial el petróleo, actúan como termómetros de riesgos mayores, desde la inflación global hasta las tensiones comerciales y geopolíticas. Un petróleo elevado puede traducirse en presiones inflacionarias adicionales, afectando tanto a países importadores netos de energía como a consumidores finales, mientras que los países productores pueden ver mejoras en sus balances fiscales, aunque los consumidores también pagarían las consecuencias de una mayor inflación.
Este clima también llevó a otros bancos y fondos a ajustar sus propias perspectivas. Según publicó Reuters, analistas de mercados señalaron que si las tensiones se extienden, podríamos ver tasas más altas para los combustibles y mayores primas de riesgo en los mercados financieros, presionando a los bancos centrales en su combate contra la inflación.
Más noticias en Urgente24
Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos
Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."
A bayoneta calada contra el diputado cosplayer Luis Petri
Masacre laboral en supermercados y el efecto que perjudica a ChangoMás
Coudet aceleró y le saca una figura a San Lorenzo para sumarlo a River