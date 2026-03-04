¿Huyó de Arabia?: El increíble amague de Cristiano Ronaldo que se comieron los medios del mundo

De esta forma algunos medios no mintieron cuando publicaron el trayecto del avión, pero si se les olvidó chequear los pasajeros de ese vuelo, dentro de los cuales no estaba Cristiano Ronaldo ni su familia.

Ahora el portugués continúa con su recuperación en Arabia Saudita, una recuperación que no tiene un tiempo determinado para curarse, y para la cual no descarta hacer un viaje a Madrid y finalizar su puesta a punto en la capital española. Lo cierto es que Cristiano Ronaldo hizo uno de los mejores amagues de su carrera, y la mayoría de los medios cayeron en su “engaño”.

+ de Golazo24

Revuelo en Boca por la decisión de Argentinos Juniors tras el interés por Alan Lescano

Finalissima: El estadio de Londres (no es Wembley) donde se jugaría

Gastón Edul reveló la gran sorpresa que piensa Lionel Scaloni para la Selección Argentina