Hace unas horas saltó el rumor de que Cristiano Ronaldo había abandonado Arabia Saudita por la guerra EEUU-Irán, la información decía que el astro viajó en su jet privado a Madrid para poner a salvo a su familia y de paso recuperarse de su lesión en el tendón de la corva. Parece que parte de la información no fue cierta.
ENGAÑÓ A TODOS
¿Huyó de Arabia?: El increíble amague de Cristiano Ronaldo que se comieron los medios del mundo
Hace 24 horas estalló el rumor de que Cristiano Ronaldo había abandonado Arabia Saudita por la guerra EEUU-Irán. ¿Fue así?
El avión de Cristiano Ronaldo “huye” de Arabia sin él
Hace unos días que ha Cristiano Ronaldo no se lo ve por los entrenamientos ni los partidos del Al-Nassr debido a una lesión en el tendón de la corva. De la cual el portugués decidió recuperarse con tranquilidad debido a la cercanía del Mundial 2026, poniendo ese torneo como prioridad.
Los rumores decían que viajaría a Madrid para hacer su recuperación, pero finalmente Cristiano Ronaldo la comenzó en Arabia Saudita. A todo esto se dio el ataque de Irán a la embajada de Estados Unidos en Riad con drones, y esto, sumado a un movimiento que hizo el delantero portugués desataron rumores “súper confirmados” y falsos.
Lo cierto es que sí, el avión privado de Cristiano viajó a Madrid, fue por decisión del jugador. CR7 pensó que tras los ataques con drones lo mejor era trasladar su avión privado, no sin antes consultar a su club si dispondría de un avión para huir con su familia en caso que sea necesario, ante la respuesta afirmativa de los dirigentes el portugués mandó a su avión a Madrid.
De esta forma algunos medios no mintieron cuando publicaron el trayecto del avión, pero si se les olvidó chequear los pasajeros de ese vuelo, dentro de los cuales no estaba Cristiano Ronaldo ni su familia.
Ahora el portugués continúa con su recuperación en Arabia Saudita, una recuperación que no tiene un tiempo determinado para curarse, y para la cual no descarta hacer un viaje a Madrid y finalizar su puesta a punto en la capital española. Lo cierto es que Cristiano Ronaldo hizo uno de los mejores amagues de su carrera, y la mayoría de los medios cayeron en su “engaño”.
