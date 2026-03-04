Europa se cansó del monopolio: El plan para aniquilar la dictadura de Visa y Mastercard

¿Por qué Europa quiere jubilar a Visa y Mastercard de una vez por todas?

El dominio de Visa y Mastercard es un imperio construido sobre una infraestructura que Europa descuidó por décadas. Tras la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, el mundo vio cómo, en un abrir y cerrar de ojos, estas dos empresas cortaron el chorro y dejaron a un país entero pedaleando en el aire. Ese "botón rojo" en manos de empresas estadounidenses activó todas las alarmas en la oficina de Christine Lagarde. El Banco Central Europeo advierte de que depender de sistemas de pago extranjeros deja a Europa expuesta a presiones políticas o a interrupciones repentinas.