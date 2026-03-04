La soberanía económica del Viejo Continente comienza a tomar forma, porque mientras que cada vez que apoyás la tarjeta en el posnet sentís que es un trámite más, en Europa se siente distinto. Hoy, la dependencia total de Mastercard y Visa no es solo un costo, es una sensación de control que ya no están dispuestos a seguir sosteniendo.
PAGOS INDEPENDIENTES
Europa se cansó del monopolio: El plan para aniquilar la dictadura de Visa y Mastercard
La guerra de los pagos con Visa y Mastercard recién empieza, y esta vez, Europa no quiere ser solo el espectador que paga la cuenta.
¿Por qué Europa quiere jubilar a Visa y Mastercard de una vez por todas?
El dominio de Visa y Mastercard es un imperio construido sobre una infraestructura que Europa descuidó por décadas. Tras la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, el mundo vio cómo, en un abrir y cerrar de ojos, estas dos empresas cortaron el chorro y dejaron a un país entero pedaleando en el aire. Ese "botón rojo" en manos de empresas estadounidenses activó todas las alarmas en la oficina de Christine Lagarde. El Banco Central Europeo advierte de que depender de sistemas de pago extranjeros deja a Europa expuesta a presiones políticas o a interrupciones repentinas.
¿Qué es Wero y cómo pretende romper el duopolio de Visa y Mastercard?
Wero funciona con transferencias bancarias inmediatas. Al eliminar a los intermediarios que imponen las redes de Visa y Mastercard, el dinero viaja directo del banco del comprador al del vendedor. Esto no solo achica las comisiones que hoy asfixian a los comerciantes, sino que también garantiza que los datos se muevan dentro del continente y no terminen en servidores ajenos a miles de kilómetros.
¿Es el fin de las comisiones abusivas de Visa y Mastercard en el comercio?
Los comerciantes son, quizás, los más entusiastas con esta idea revolucionaria. Durante años, denunciaron que las tasas por cada operación se dispararon a montos impagables y el costo de aceptar tarjetas se volvió una carga. La llegada de un sistema que fomenta la competencia directa promete ser un alivio para el bolsillo de las pymes y, por decantación, para el consumidor final.
Wero ya pisa fuerte en Alemania, Francia y Bélgica, sumando decenas de millones de usuarios que buscan rapidez sin el "impuesto" de las redes globales.
Más noticias en Urgente24
Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos
Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."
A bayoneta calada contra el diputado cosplayer Luis Petri
Masacre laboral en supermercados y el efecto que perjudica a ChangoMás
La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor