La manera fácil de justificar transferencias bancarias a ARCA

Transferencias y acreditaciones bancarias : $50 millones para personas físicas y $30 millones para personas jurídicas.

: $50 millones para personas físicas y $30 millones para personas jurídicas. Extracciones de efectivo : $10 millones para ambos casos.

: $10 millones para ambos casos. Saldos bancarios : $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas.

: $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas. Plazos fijos : $100 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas.

: $100 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas. Billeteras virtuales : $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas.

: $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas. Tenencias en sociedades de bolsa : $100 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas.

: $100 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas. Compras como consumidor final: $10 millones sin requisitos adicionales.

Estos montos actúan como referencias obligatorias. Si una operación supera los límites, los bancos o ARCA pueden exigir documentación para confirmar que los fondos tienen un origen legítimo.

Transferencias bancarias y billeteras virtuales: ¿qué pasa si superás los topes de ARCA?

Cuando una operación sobrepasa los montos establecidos, los bancos están facultados a congelar temporalmente los fondos hasta recibir la documentación que justifique el movimiento.

Si la información presentada es clara —por ejemplo, la venta de un auto, una propiedad o un trabajo facturado—, el procedimiento suele resolverse rápidamente. Pero cuando los fondos no tienen respaldo suficiente, ARCA puede iniciar investigaciones formales e incluso derivar el caso a la Unidad de Información Financiera (UIF) como operación sospechosa.

Además, si el contribuyente no está registrado o declara una actividad económica incompatible con los montos que maneja, puede enfrentar recategorizaciones impositivas, multas y hasta cierres de cuentas.

Para tener en cuenta, incluso una fotocaptura es válida si se requiere presentar respaldo. Por ejemplo, el depósito de un sueldo no declarado, dólares vendidos, algún artículo antiguo de gran valor, entre otros.

ARCA ahora pide informar las transferencias de dinero

ARCA y transferencias bancarias: ¿Qué documentación necesitás para evitar problemas?

Para prevenir complicaciones con ARCA o con los bancos, es fundamental contar con comprobantes que respalden cada operación. Entre los documentos más habituales se encuentran:

Facturas de compra o venta.

Contratos de operaciones comerciales.

Recibos de sueldo o haberes jubilatorios.

Declaratorias de herederos para movimientos por herencias.

Certificados de fondos emitidos por contadores públicos para operaciones complejas.

Constancia vigente de monotributo, en caso de corresponder.

Cuanto más completa sea la documentación, menor será el riesgo de retenciones o investigaciones por parte de ARCA y las entidades financieras. A su vez, es importante y menester declarar el concepto de cada transferencia y evitar el “VAR” o “VARIOS” si querés que el banco entienda la justificación de ese ingreso. Si pagaste el alquiler por transferencia, colocá el concepto, lo mismo con compras y pagos arriba de $100.000. No es necesario hacerlo en compras menores y cotidianas.

ARCA y billeteras virtuales: ¿Por qué aumentó el control?

El crecimiento del uso de billeteras virtuales y transferencias digitales llevó a ARCA a reforzar la fiscalización para evitar operaciones irregulares. Con estos topes, el organismo busca mayor transparencia financiera y garantizar que los fondos provengan de actividades lícitas y correctamente declaradas.

En definitiva, quienes realicen transferencias bancarias o manejen grandes sumas en billeteras virtuales deben conocer los límites y la documentación necesaria. De esta manera, podrán operar con tranquilidad y evitar la intervención de ARCA o la retención temporal de su dinero por parte de los bancos.

