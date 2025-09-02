En agosto, las transferencias no automáticas a las provincias y CABA cayeron 15,1% real interanual. Según un informe de Politikon Chaco, es el peor mes desde agosto 2025. A su vez, las transferencias automáticas tuvieron una mejora del 2,4% interanual, aunque cayeron 0,5% con respecto a julio, por la caída en la actividad económica.
EN PIE DE GUERRA
Nación recortó transferencias no automáticas a las provincias
En medio de la tensión entre Nación y provincias por los recursos fiscales, las transferencias no automáticas cayeron 15,1% real interanual.
El 21/08 pasado, el Congreso aprobó la ley para que todos los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuyan a las provincias de manera automática y para libre uso de cada jurisdicción.
El sistema actual plantea que la norma mantiene los porcentajes fijados por la Ley de Coparticipación. El total recaudado se reparte en 42,34% para la Nación y 54,66% para el conjunto de provincias. Además, reserva 2% para compensar a Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz. El 1% restante, hasta ahora reservado como fondo de emergencia con discrecionalidad del gobierno nacional, será distribuido también entre las provinciasbajo la nueva modalidad automática.
El gobierno de Javier Milei ya prepara un nuevo veto y se estima que lo presente luego de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el 07//09. La tensión entre el gobierno nacional y las provincias por los recursos fiscales ha entrado en una nueva etapa y, por ahora, el gobierno muestra su malestar a través de la baja en las transferencias no automáticas.
Caída de transferencias no automáticas
En el marco de esta pelea entre Nación y provincias por los recursos fiscales, en agosto las transferencias no automáticas del gobierno nacional a provincias y CABA totalizaron $ 152.225 millones, un 15,1% real menos que en agosto del año pasado. Es el primer descenso de estos envíos en lo que va del 2025.
Aunque haya diferencias entre las jurisdicciones, solo CABA y Santa Cruz recibieron más transferencias no automáticas en términos reales que en agosto 2024, el resto de las provincias tuvieron caídas del (-10%) al (-98%) real interanual. CABA concentra más del 46% del total de las transferencias, aunque es menor al del año pasado.
Esta preponderancia de la Capital se da por una cautelar que obliga a Nación a transferir recursos al distrito por deudas que mantiene en la coparticipación directa con CABA.
Las provincias con mayor volumen de fondos captados en agosto, por debajo de CABA, fueron Buenos Aires (29,0%) y Córdoba (4,1%). Por el contrario, en el extremo opuesto, las provincias de San Juan, San Luis y Formosa fueron las que menos fondos recibieron en este mes de análisis (por debajo de $ 100 millones).
Tucumán incluso tuvo una transferencia negativa de (-$136 millones), por haber recibido adelantos en meses anteriores que ahora se compensan contablemente.
Como remarca el informe de Politikon Chaco, peor aún es la caída en las transferencias no automáticas a las provincias cuando se compara con agosto del 2023. El descenso llega a más del -70%, menos para CABA, por la medida cautelar, que sí presenta una suba del 64%.
Si no se tiene en cuenta CABA, estas transferencias cayeron -88,6% en dos años, lo que muestra una discrecionalidad del gobierno para usar esos fondos como medida de ajuste y control.
Aportes por actividad
El 36% de los más de $152.000 millones de transferencias no automáticas de agosto 2025 fueron designados a CABA, por la cautelar sobre la deuda de coparticipación. Esto es una obligación legal del gobierno nacional.
El 30% fue para el funcionamiento de hospitales, que se dividió entre CABA, Buenos Aires y Santa Cruz.
El 22% fue distribuido entre 12 provincias para la universalización de la jornada extendida del programa de alfabetización nacional.
El 3% fue exclusivamente para Córdoba, para la caja previsional provincial.
El 2% fue por ATN a Entre Ríos.
El 7% fue para actividades diversas de diferentes provincias.
El acumulado hasta agosto 2025 es el segundo más bajo en 20 años
Politikon Chaco también analizó las transferencias no automáticas en el acumulado anual. En los primeros ocho meses del año, las transferencias no automáticas del gobierno nacional a provincias y CABA totalizaron $ 1.655.112 millones.
“Respecto a igual período del 2024, estos envíos crecen 125,7% en términos reales, pero solo +17,5% al excluir a CABA", plantea el informe.
Mas allá del aumento interanual, 2024 y 2025 son los dos años con menores envíos en los últimos veinte años para el acumulado hasta agosto.
“La distorsión de los envíos por ubicación territorial también está presente en el acumulado de los primeros ocho meses del año: CABA se quedó con el 56,6% del total mientras que las 23 provincias, en conjunto, captaron el 43,4% restante. Por detrás del distrito porteño, se ubicaron la provincia de Buenos Aires (18,8% del total), Chaco (2,5%), Neuquén (2,4%) y Tucumán y Córdoba (2,2% para cada una). Por el contrario, las provincias de San Luis y La Pampa se posicionan en el fondo del ranking, con una participación del 0,2% y 0,1% respectivamente”, plantea el informe.
Como se observa en el siguiente grafico, si se compara el acumulado hasta agosto con el mismo periodo del 2023, todas las provincias tuvieron una variación real negativa, salvo CABA. En la comparación con el año pasado, hay una mayor dispersión en el resultado.
El presidente Milei ya aclaró que vetaría la ley, tal como ha hecho con otras leyes. Mientras tanto las provincias siguen reclamando por el libre uso de los recursos.
Más noticias en Urgente24
Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito
La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche
La lupa llega a Karina Milei: Ni Patricio Maraniello ni Javier Milei lo pueden evitar
La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez
Cuenta regresiva al 07/09 y Javier Milei no encuentra al topo