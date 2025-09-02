Nación recortó transferencias no automáticas a las provincias

image Transferencias no automáticas a provincias por mes. Fuente: Politikon Chaco.

Aunque haya diferencias entre las jurisdicciones, solo CABA y Santa Cruz recibieron más transferencias no automáticas en términos reales que en agosto 2024, el resto de las provincias tuvieron caídas del (-10%) al (-98%) real interanual. CABA concentra más del 46% del total de las transferencias, aunque es menor al del año pasado.

Esta preponderancia de la Capital se da por una cautelar que obliga a Nación a transferir recursos al distrito por deudas que mantiene en la coparticipación directa con CABA.

Las provincias con mayor volumen de fondos captados en agosto, por debajo de CABA, fueron Buenos Aires (29,0%) y Córdoba (4,1%). Por el contrario, en el extremo opuesto, las provincias de San Juan, San Luis y Formosa fueron las que menos fondos recibieron en este mes de análisis (por debajo de $ 100 millones).

Tucumán incluso tuvo una transferencia negativa de (-$136 millones), por haber recibido adelantos en meses anteriores que ahora se compensan contablemente.

image Transferencias no automáticas por distrito. Fuente: Politikon Chaco.

Como remarca el informe de Politikon Chaco, peor aún es la caída en las transferencias no automáticas a las provincias cuando se compara con agosto del 2023. El descenso llega a más del -70%, menos para CABA, por la medida cautelar, que sí presenta una suba del 64%.

Si no se tiene en cuenta CABA, estas transferencias cayeron -88,6% en dos años, lo que muestra una discrecionalidad del gobierno para usar esos fondos como medida de ajuste y control.

image Transferencias no automáticas a provincias comparado con 2023 y 2024. Fuente: Politikon Chaco.

Aportes por actividad

El 36% de los más de $152.000 millones de transferencias no automáticas de agosto 2025 fueron designados a CABA, por la cautelar sobre la deuda de coparticipación. Esto es una obligación legal del gobierno nacional.

El 30% fue para el funcionamiento de hospitales, que se dividió entre CABA, Buenos Aires y Santa Cruz.

El 22% fue distribuido entre 12 provincias para la universalización de la jornada extendida del programa de alfabetización nacional.

El 3% fue exclusivamente para Córdoba, para la caja previsional provincial.

El 2% fue por ATN a Entre Ríos.

El 7% fue para actividades diversas de diferentes provincias.

image Transferencias no automáticas por actividad. Fuente: Politikon Chaco.

El acumulado hasta agosto 2025 es el segundo más bajo en 20 años

Politikon Chaco también analizó las transferencias no automáticas en el acumulado anual. En los primeros ocho meses del año, las transferencias no automáticas del gobierno nacional a provincias y CABA totalizaron $ 1.655.112 millones.

“Respecto a igual período del 2024, estos envíos crecen 125,7% en términos reales, pero solo +17,5% al excluir a CABA", plantea el informe.

Mas allá del aumento interanual, 2024 y 2025 son los dos años con menores envíos en los últimos veinte años para el acumulado hasta agosto.

image Transferencias no automáticas acumulado hasta agosto por año. Fuente: Politikon Chaco.

“La distorsión de los envíos por ubicación territorial también está presente en el acumulado de los primeros ocho meses del año: CABA se quedó con el 56,6% del total mientras que las 23 provincias, en conjunto, captaron el 43,4% restante. Por detrás del distrito porteño, se ubicaron la provincia de Buenos Aires (18,8% del total), Chaco (2,5%), Neuquén (2,4%) y Tucumán y Córdoba (2,2% para cada una). Por el contrario, las provincias de San Luis y La Pampa se posicionan en el fondo del ranking, con una participación del 0,2% y 0,1% respectivamente”, plantea el informe.

Como se observa en el siguiente grafico, si se compara el acumulado hasta agosto con el mismo periodo del 2023, todas las provincias tuvieron una variación real negativa, salvo CABA. En la comparación con el año pasado, hay una mayor dispersión en el resultado.

image Transferencias no automáticas acumuladas hasta agosto y variación con el mismo período de 2023 y 2024. Fuente: Politikon Chaco.

El presidente Milei ya aclaró que vetaría la ley, tal como ha hecho con otras leyes. Mientras tanto las provincias siguen reclamando por el libre uso de los recursos.

