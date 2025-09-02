La lupa llega a Karina Milei: Ni Patricio Maraniello ni Javier Milei lo pueden evitar

Live Blog Post

Según consultora, Javier Milei pierde puntos por el escándalo de los audios

Agencia Noticias Argentinas:

"(...) El director de la consultora Opinaia, Juan Mayol, reveló que el presidente Javier Milei cayó tres puntos en la medición de su imagen tras la filtración de los audios de ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo, quien denunció pedido de coimas de parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Venía con cierto deterioro en la imagen por distintas cuestiones, pero después del caso Spagnuolo detectamos una baja adicional de tres puntos. Medimos inmediatamente después de la difusión de los audios y nos dio ese valor”, reveló Mayol en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la misma línea, aclaró: “Lo que vemos es un principio de estabilización en esos valores. No siguió cayendo. Todavía el gobierno enfrenta octubre con fortaleza, no como meses atrás, pero con una posibilidad de mostrar un triunfo en octubre”.

Por su parte, el consulto planteó que considera que La Libertad Avanza esté “entre 37 y 41 puntos de cara a las elecciones de octubre”, aunque anticipó un posible triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses de septiembre.

Asimismo, contó que el contenido de los audios impactó en las proyecciones electorales de la porción de votantes de La Libertad Avanza, lo que posibilitó a la oposición acortar la ventaja. “Previo a la filtración de los audios, lo que teníamos era una elección muy, muy, muy, muy ajustada. En esa medición teníamos, en el consolidado del peronismo, tres puntos arriba, por sobre La Libertad de Avanza, en un contexto de alta indefinición, y con a priori una predisposición a votar relativamente baja”, describió.

Por último, el consultor analizó todos los escenarios viables para el oficialismo de cara a los comicios provinciales, y planteó que si La Libertad Avanza pierde por más de cinco puntos será "una derrota", pero que si se mantiene en los márgenes de entre 0 a 5 puntos, será un resultado aceptable.

“Entre cinco y cero abajo del peronismo, es un buen resultado para el gobierno. Todo lo que sea por encima de la línea de flotación, de cero puntos para arriba, de ganar las elecciones, aunque sea por cien votos, por un voto, es un éxito total considerando el contexto", afirmó Mayol, y concluyó: “Más del umbral de cinco a diez puntos, no creo que suceda, sería una situación catastrófica" (...).