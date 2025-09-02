La lupa llega a Karina Milei: Ni Patricio Maraniello ni Javier Milei lo pueden evitar

El poder no es un 'divertimento' y aún menos es para advenedizos. El poder no se comparte: o es propio o es de otro. El poder siempre debe atravesar el calvario de la lupa. A más poder, más temprano que tarde, lupa más grande: ¿alguien se lo explicó a Karina Milei? Quizás ella esperaba un consejo de su hermano, Javier Milei. Pero él parece conocer menos del poder que ella. Basta con revisar sus listas de candidatos 2023, y las de 2025: las carencias son equivalentes al comparar 'la previa' al poder y la coyuntura 'poderosa'. No se puede modificar lo que no se conoce. La eliminación de 'la Casta' sólo fue un 'cliché' previo al intento de creación de 'la Casta libertaria': todo demasiado parecido a Nayib Bukele, pero el salvadoreño sí conoce bastante acerca del poder. En la Argentina, hay menciones a Karina por todos lados, contra su voluntad: el cuestionado juez Patricio Maraniello solo puede impedir, por ahora, la difusión de nuevos audios dentro de la Argentina pero no en Uruguay en un mundo de redes globales, y habrá 'efecto rebote' doméstico. Karina será tema todo el día. Maraniello tampoco puede evitar la mención de Karina en la reunión de la Comisión $LIBRA en Diputados (a las 14:00) ni en el debate sobre creación de una Comisión ANDISgate. Ni en la prensa internacional. Karina es casi un merchandising maldito. Karina 'urbi et orbi'. ¿Ella también irá a Las Vegas? Mientras tanto, el Topo sigue invisible. Y algo más grave: quizás hay más de un Topo. Existe la maldita sospecha de una madriguera de topos.
