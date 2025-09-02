urgente24
La lupa llega a Karina Milei: Ni Patricio Maraniello ni Javier Milei lo pueden evitar

FOTO: Ficción de xAI / Grok.
Karina Milei creyó que el poder es 'gratis'. Error. Tiene conocer el precio hay que pasar por la lupa pese a Javier Milei y al cuestionado juez Patricio Maraniello.

2 de septiembre de 2025 - 09:15

EN VIVO

El poder no es un 'divertimento' y aún menos es para advenedizos. El poder no se comparte: o es propio o es de otro. El poder siempre debe atravesar el calvario de la lupa. A más poder, más temprano que tarde, lupa más grande: ¿alguien se lo explicó a Karina Milei? Quizás ella esperaba un consejo de su hermano, Javier Milei. Pero él parece conocer menos del poder que ella. Basta con revisar sus listas de candidatos 2023, y las de 2025: las carencias son equivalentes al comparar 'la previa' al poder y la coyuntura 'poderosa'. No se puede modificar lo que no se conoce. La eliminación de 'la Casta' sólo fue un 'cliché' previo al intento de creación de 'la Casta libertaria': todo demasiado parecido a Nayib Bukele, pero el salvadoreño sí conoce bastante acerca del poder. En la Argentina, hay menciones a Karina por todos lados, contra su voluntad: el cuestionado juez Patricio Maraniello solo puede impedir, por ahora, la difusión de nuevos audios dentro de la Argentina pero no en Uruguay en un mundo de redes globales, y habrá 'efecto rebote' doméstico. Karina será tema todo el día. Maraniello tampoco puede evitar la mención de Karina en la reunión de la Comisión $LIBRA en Diputados (a las 14:00) ni en el debate sobre creación de una Comisión ANDISgate. Ni en la prensa internacional. Karina es casi un merchandising maldito. Karina 'urbi et orbi'. ¿Ella también irá a Las Vegas? Mientras tanto, el Topo sigue invisible. Y algo más grave: quizás hay más de un Topo. Existe la maldita sospecha de una madriguera de topos.

Bienvenidos al VIVO que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

milei y los topos
Javier Milei en la colonia de topos.

Javier Milei en la colonia de topos.

---------------------

Live Blog Post

"Espionaje ilegal": Descargo de Javier Milei y Patricia Bullrich

El Gobierno ampliará la denuncia por espionaje ilegal, tras la difusión de audios que "fueron grabados ilegalmente" en Diputados.

El audio tiene que ver con uno hecho por Karina Milei que habla de Martín Menem. "Martín es el que tiene la información", una de las frases que más trascendieron.

Live Blog Post

En medio de los escándalos, los hermanos Milei convocaron a una reunión de gabinete

Previo al cierre de campaña en Moreno y a viajar para Estados Unidos, Javier y Karina Milei convocaron a una reunión de gabinete en la Casa Rosada: será este miércoles las 9:30 de la mañana.

Live Blog Post

Martín Menem salió a defenderse por los audios: "Son operaciones de inteligencia ilegal"

Live Blog Post

Mercado cambiario: ¿Por qué intervendrá el Tesoro y no el BCRA?

Interesante análisis del Doctor en Economía, Jorge Carrera:

Live Blog Post

Desempleo europeo: Segundo mes consecutivo que España lidera el podio

Por segundo mes consecutivo, España lideró el desempleo europeo con una tasa del 10,4% en julio, la misma cifra de junio, mientras que en la Unión Europea cayó a 5,9%, según Eurostat.

image
Live Blog Post

Por primera vez en el año, cayó la recaudación asociada a la actividad

Live Blog Post

Disconforme con Mauricio Macri, un concejal del PRO se pintaría de violeta

Letra P:

"(...) A menos de un mes de que Rogelio Frigerio selle su alianza con La Libertad Avanza, el concejal del PRO de Paraná Maximiliano Rodríguez Paulin se desafilió del partido amarillo. Está disconforme con la conducción de Mauricio Macri y el desbande nacional. Aunque por ahora prefiere la cautela, terminaría pintado de violeta.

Para dar el portazo, el concejal cuenta que no se basó solo en la coyuntura de coaliciones electorales, que, según las infinitas variables, puede tener un final feliz o terminar mal si la economía no se encamina o el Karinagate escala aún más. A su círculo cercano le manifestó que está “desilusionado” con Macri y con su partido estallado en mil astillas: María Eugenia Vidal por un lado, Horacio Rodríguez Larreta por el otro, Patricia Bullrich en la suya, y el propio expresidente atendiendo su juego. En ese desaguisado, Rodríguez Paulín insiste en que sigue reconociendo un jefe político en Frigerio, y por eso subraya que se queda “del mismo lado del mostrador”, dentro del bloque de Juntos al que aspira sumar en un interbloque a la concejala de LLA Romina Todoni (...)".

Live Blog Post

Afganistán: Nuevo terremoto de magnitud 5.2 golpea la zona afectada

Un nuevo sismo de magnitud 5,2 golpeó este martes las zonas del oriente de Afganistán donde las autoridades ya han registrado más de 1.400 muertos y más de 3.100 heridos tras el terremoto del pasado domingo.

El epicentro del terremoto fue a 34 kilómetros (21 millas) al noreste de la ciudad de Jalalabad en la provincia de Nangarhar, según el USGS.

El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Live Blog Post

Tras el temporal, alertan por la crecida del Carcarañá: Podría afectar a varias localidades

Tras las intensas lluvias del fin de semana por el paso de la tormenta Santa Rosa, la secretaría de Recursos Hídricos de la provincia emitió un informe técnico sobre la crecida del río Carcarañá. La situación ha puesto en alerta a las comunidades cercanas, ya que el aumento del caudal podría afectar a las localidades de Pueblo Andino y Oliveros entre hoy y mañana.

En Correa, las consecuencias de la crecida ya son evidentes. El río llegó al barrio Bajada de las Lanchas, donde bomberos voluntarios tuvieron que evacuar a seis personas, cinco niños y un adulto, para trasladarlas a un lugar seguro. La evacuación se llevó a cabo luego de que el nivel del agua subiera peligrosamente, poniendo en riesgo a los residentes.

El informe de la secretaría detalla que el domingo se registró un pico hidrométrico de 8,12 metros, lo que equivale a un caudal de unos 800 metros cúbicos de agua. Elías Mustafa, jefe de Bomberos Voluntarios de Correa, informó que el barrio afectado ya no cuenta con suministro eléctrico y que están evaluando cómo mantener comunicados a los vecinos. Varios residentes aún permanecen en sus hogares, en estado de alerta y a la espera de instrucciones.

Live Blog Post

Turbulencias: Javier Milei canceló su viaje a Las Vegas

En medio de las turbulencias por el escándalo de los audios que afectan al Gobierno, Javier Milei canceló su viaje a Las Vegas donde iba a asistir al show de Fátima Florez.

Sin embargo, todo parece indicar que viajará sólo por un día a Los Ángeles.

Live Blog Post

El Tesoro intervendrá en el Mercado Único y Libre de Cambios

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó a través de sus redes que el Gobierno intervendrá el mercado de cambios para contener la racha alcista del dólar.

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", comunicó el funcionario dependiente del ministerio de Economía, en su cuenta de X.

image
Live Blog Post

Efecto Corrientes + ANDIS: Bonos argentinos caen en Wall Street y riesgo país supera los 900 puntos

Live Blog Post

Nada que celebrar: Pésimo panorama para el Día de la Industria

La industria manufacturera representa un tercio del PBI argentino y una quinta parte del empleo privado registrado, consolidándose como pilar económico y motor de innovación en el país. Sin embargo, el primer año y medio del gobierno de Javier Milei muestra un panorama crítico para el sector. Así lo revela el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en su informe Día de la industria 2025, La industria manufacturera durante el primer año y medio del gobierno de Milei.

En 2024, la producción industrial cayó 8,8% respecto del año anterior, y hasta junio de 2025 registró una nueva contracción de 3%. El Índice de Producción Industrial del INDEC refleja una caída del 1,2% desestacionalizada en junio, un 6,6% menos que el promedio de 2023.

La utilización de la capacidad instalada se situó en 58,8% en junio, un 14,3% por debajo del nivel del año pasado. Todos los sectores, excepto refinación de petróleo, redujeron su actividad en comparación con junio de 2023.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, se perdieron 39.016 empleos registrados en industrias y 1.482 empresas manufactureras cerraron o suspendieron operaciones. Esto refleja la dificultad que atraviesan sectores clave como metalúrgico, textil, transporte, papelero, materiales de construcción y químico.

El aumento de las importaciones de bienes de consumo, que en julio de 2025 trepó a USD 959 millones (+33,7% respecto de 2023), golpea la producción local y profundiza la sustitución por bienes externos. Electrodomésticos, motos, alimentos y prendas lideran este incremento.

El conjunto de estas variables evidencia un debilitamiento generalizado del sector industrial, que enfrenta pérdidas de empleo, capacidad instalada ociosa y presión competitiva de importaciones, sumando urgencia a la necesidad de políticas públicas de apoyo productivo.

Live Blog Post

Internacional: Tramo final del Juicio a Jair Bolsonaro y el avión de Von der Leyen interferido por Rusia, aunque Putin advierte que "no tiene deseo de atacar a nadie"

  • Comienza la fase final del juicio al expresidente Jair Bolsonaro por supuesta conspiración golpista: el líder de ultraderecha no concurre personalmente al Tribunal, argumentando un cuadro de esofagitis. Si lo declaran culpable, podría enfrentar hasta 43 años de prisión. Trump evalúa darle asilo en Washington.
  • El avión de la presidenta de la Comisión Europea fue alcanzado por una supuesta interferencia de un GPS ruso, lo que obligó a aterrizar en Bulgaria.
  • El presidente ruso Vladímir Putin se refiere a la "histeria constante sobre el supuesto plan de Rusia de atacar a Europa". "Cualquier persona sensata es perfectamente consciente de que Rusia nunca ha tenido, no tiene ni tendrá ningún deseo de atacar a nadie", afirma en plena reunión con el primer ministro de Eslovaquia.

Live Blog Post

El juicio histórico contra Jair Bolsonaro entra en fase final

El destino del expresidente brasileño Jair Bolsonaro estuvo en juego el martes al comenzar la fase de veredicto y sentencia de su juicio por presuntamente encabezar una conspiración para mantenerse en el poder.

Un panel del Supremo Tribunal Federal programó sesiones durante cinco días hasta el 12 de septiembre con el fin de decidir si el exlíder derechista es culpable de intentar anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, cuando fue derrotado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva por un estrecho margen.

Bolsonaro es juzgado por cinco delitos: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, daño al patrimonio del Gobierno y deterioro de patrimonio protegido. Suman una pena máxima de 43 años de cárcel.

Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el juicio es "una caza de brujas" y en un intento explícito de presión ha castigado a Brasil con aranceles del 50% y a los jueces, con sanciones.

Live Blog Post

Audio que circula en Uruguay y habla de un tal Martín (?)

En el stream Dopamina, en Montevideo (Uruguay) pasaron un audio a las 09:13 y a las 09:16 del martes 02/09. Hablan de un tal Martín. ¿Alguien sabe de quién están hablando?

“Hay que estar abajo de Martín.

Hay que porque, yo digo...

Martín es el que tiene la información de qué hay que hacer, de como es llevando acá...

Entonces y yo...

Desde mi punto a mí. Desde mi punto que me toca a mí.

Yo respeto a Martín como cabe…”

Live Blog Post

Terremoto en Afganistán: Más de 1.400 muertos y hospitales desbordados

En medio de la devastación y un incesante ingreso de lesionados a hospitales por el potente terremoto que sacudió el este de Afganistán, el número de muertos ascendió a 1.411, mientras que se contabilizan hasta el momento otras 3.100 personas heridas, según informó este martes el gobierno interino del país asiático.

El portavoz Zabihullah Mujahid había notificado previamente que la mayor parte de las terribles consecuencias se concentraron en los distritos de Nurgal, Suki, Watapur y Chapa Dara de la provincia de Kunar. En un nuevo reporte de situación, señaló que más de 5.000 casas quedaron destruidas.

En este dramático contexto, los hospitales permanecen desbordados y continúa la llegada constante de víctimas desde aldeas y zonas montañas recónditas, donde aún estiman que hay personas atrapadas debajo de los escombros.

Live Blog Post

Según consultora, Javier Milei pierde puntos por el escándalo de los audios

Agencia Noticias Argentinas:

"(...) El director de la consultora Opinaia, Juan Mayol, reveló que el presidente Javier Milei cayó tres puntos en la medición de su imagen tras la filtración de los audios de ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo, quien denunció pedido de coimas de parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Venía con cierto deterioro en la imagen por distintas cuestiones, pero después del caso Spagnuolo detectamos una baja adicional de tres puntos. Medimos inmediatamente después de la difusión de los audios y nos dio ese valor”, reveló Mayol en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la misma línea, aclaró: “Lo que vemos es un principio de estabilización en esos valores. No siguió cayendo. Todavía el gobierno enfrenta octubre con fortaleza, no como meses atrás, pero con una posibilidad de mostrar un triunfo en octubre”.

Por su parte, el consulto planteó que considera que La Libertad Avanza esté “entre 37 y 41 puntos de cara a las elecciones de octubre”, aunque anticipó un posible triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses de septiembre.

Asimismo, contó que el contenido de los audios impactó en las proyecciones electorales de la porción de votantes de La Libertad Avanza, lo que posibilitó a la oposición acortar la ventaja. “Previo a la filtración de los audios, lo que teníamos era una elección muy, muy, muy, muy ajustada. En esa medición teníamos, en el consolidado del peronismo, tres puntos arriba, por sobre La Libertad de Avanza, en un contexto de alta indefinición, y con a priori una predisposición a votar relativamente baja”, describió.

Por último, el consultor analizó todos los escenarios viables para el oficialismo de cara a los comicios provinciales, y planteó que si La Libertad Avanza pierde por más de cinco puntos será "una derrota", pero que si se mantiene en los márgenes de entre 0 a 5 puntos, será un resultado aceptable.

Entre cinco y cero abajo del peronismo, es un buen resultado para el gobierno. Todo lo que sea por encima de la línea de flotación, de cero puntos para arriba, de ganar las elecciones, aunque sea por cien votos, por un voto, es un éxito total considerando el contexto", afirmó Mayol, y concluyó: “Más del umbral de cinco a diez puntos, no creo que suceda, sería una situación catastrófica" (...).

Live Blog Post

El oro marcó un récord histórico

El precio del oro alcanzó este martes un nuevo máximo histórico, en una jornada marcada por la debilidad del dólar estadounidense y la incertidumbre global, mientras que los principales índices bursátiles registraban pérdidas en Europa y Asia.

El oro al contado escaló hasta 3.578,40 dólares por onza, superando el récord intradía de abril (3.509,90 dólares). Posteriormente retrocedió levemente, aunque mantenía una suba del 1,1 % para ubicarse en 3.549,10 dólares por onza.

La plata también mostró un repunte: subió 1,8 % y alcanzó los 41,46 dólares por onza, su nivel más alto desde 2011.

Según Stephen Innes, de SPI Asset Management, el incremento refleja “la confesión del mercado de que la confianza en la moneda federal se está tambaleando”. El metal precioso casi duplicó su valor desde principios de 2023, impulsado por la búsqueda de refugio frente a la deuda estadounidense, las tensiones comerciales y la inestabilidad geopolítica.

Live Blog Post

Con ANDIS y $LIBRA en agenda, martes clave en Diputados

Tras designar autoridades en la comisión investigadora por el caso $LIBRA y en medio del escándalo por el presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la oposición vuelve a la carga contra el Gobierno en la Cámara de Diputados: este martes habrá tres reuniones claves, en las que se aprobarían citaciones a funcionarios nacionales, incluida Karina Milei.

El primer plato fuerte de la jornada será a las 12, cuando comenzará el encuentro de Acción Social y Salud Pública, cuyo temario incluye un proyecto de resolución de "pedido de informes verbales" tanto a la secretaria general de la Presidencia como al ministro Mario Lugones.

Luego del encuentro de la comisión presidida por Pablo Yedlin, en la que la oposición ya adelantó que aprobaría varios reclamos de interpelación, será el turno de la cita de Discapacidad, a cargo de Daniel Arroyo, que se reunirá desde las 14 para debatir cuatro pedidos de informes al Poder Ejecutivo.

El último cónclave del día será a las 16, cuando sesionará la comisión investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA, presidida por Maximiliano Ferraro.

Live Blog Post

Falsa emergencia: Eduardo Preve no anticipó nada nuevo para los argentinos

Final del segmento La Miradita en M24 (Montevideo, Uruguayu): para los uruguayos serán novedades, para los argentinos no. Fueron los audios ya conocidos en la Argentina.

Se desconoce cómo será lo que viene en los próximos días con este tema. Si habrá difusión desde ahí.

Había una expectativa considerable en la Argentina, frustrada, obviamente, a las 09:55 hora local.

Live Blog Post

Volvamos a Eduardo Kovalivker, antes de Pagano

kovalivker2
Eduardo Kovalivker en su chacra 'Sargento'.

Eduardo Kovalivker en su chacra 'Sargento'.

Carlos Pagni en LN+, citado por el uruguayo:

"(…) Los abogados de Spagnuolo dicen que, presumiblemente, la autoría de los audios pertenece a Fernando Cerimedo, un operador de redes que estuvo muy ligado a Milei y después se peleó con el Gobierno, con una historia muy larga en Brasil, donde tuvo causas judiciales. Dentro del propio Gobierno se lo mira a Franco Bindi. Bullrich habló de una operación venezolana-rusa, aparentemente vinculada a la relación entre Bindi y los venezolanos. Pero la plataforma desde donde se divulgaron los audios es Carnaval. Se dice que es de Pablo Toviggino, la mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia en el manejo de los fondos de la AFA. Toviggino está íntimamente ligado a Sergio Massa. Y pertenece al círculo más estrecho del gobernador Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, que tuvo o tiene contratado a Franco Bindi, el esposo de Pagano, como abogado de la provincia.

Si es verdad que Toviggino tiene que con la plataforma Carnaval, él lo niega, el escándalo podría ser parte del conflicto por la intención del Gobierno de convertir a los clubes en sociedades anónimas. Una venganza por la medida de Sturzenegger de haber subido la alícuota del pago de aportes jubilatorios por parte de las entidades deportivas, muchas de las cuales quedaron muy dañadas.

Toviggino, que es muy agresivo en las redes, emitió un tuit largo contestándole a Manuel Adorni, quien habló de supuestos audios de Karina Milei en la Casa Rosada. Adorni ya tuvo una experiencia triste con el tema del avión y las valijas no controladas por la Aduana, y está un poco fuera de foco. Debe estar deseando que mañana mismo se conforme la nueva Legislatura porteña y no tenga que dar más explicaciones ni poner la cara por otros.

Toviggino, como todos sabemos, tuvo palabras muy desagradables al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hace un mes. Le deseo un “final digno y pronto”. Feo. (…)".

PAGANO INCENDIO
Marcela Pagano cuando Urgente24 anticipó que ella estaba bajo sospecha del Ejecutivo Nacional por los audios de Diego Spagnuolo, quien pensando ella se había practicado depilación total. No es joda.

Marcela Pagano cuando Urgente24 anticipó que ella estaba bajo sospecha del Ejecutivo Nacional por los audios de Diego Spagnuolo, quien pensando ella se había practicado depilación total. No es joda.

Live Blog Post

Repasemos 'Cónclave' del 01/09: "Necesitamos que los Milei expliquen al país qué pasó"

En Cónclave, por el streaming Carnaval, Fabián Doman, dijo: "Han pasado 14 días desde que comenzó todo esto. Necesitamos que o Javier Milei o Karina Milei o ambos se presenten ante una cámara de TV y digan que no tienen nada que ver con los dichos de Diego Spagnuolo, que no estaban enterados de lo que sucedía y tomar las medidas que corresponda, tal como Pedro Sanchez hizo hace unos días ante el Congreso de los Dipoutados en España. Hasta ahora, no hicieron nada y provocan una bola de nieve que no tiene final".

Viviana Canosa dijo que Karina Milei debería haberse apartado voluntariamente hasta que concluyera la causa judicial en trámite. Canosa afirmó: "¿Por qué Karina no entrega su teléfono voluntariamente?".

Alejandro Fantino dijo que no correspondía que Karina Milei de un paso al costado porque no se encuentra imputada, y además está avanzando una investigación judicial.

Jorge Rial afirmó que el Gobierno no promovió ninguna causa judicial y que la que está en trámite la inició el abogado Gregorio Dalbón.

Mauro Federico, que fue el periodista que recibió los audios y los difundió inicialmente, dijo que, efectivamente, la causa judicial existente no es una iniciativa de la Administración Milei sino porque la presentación de Dalbón pero hasta la fecha los Milei no iniciaron una causa judicial a Spagnuolo.

Live Blog Post

Empresaría llamada Betina quiso 'coimear' periodistas para que no hablen del caso Suizo Argentina

Jorge Rial el lunes 01/09 por 'Carnaval': "Betina, empresaria cercana a Karina y esposa de un importante empresario que se rajó a Londres, me quiso a mi y a Mauro Federico para hacernos una oferta para frenar lo que todavía no salió".

De hecho Mauro Federico leyó el mensaje recibido en su cuenta de WhatsApp de parte de un intermediario.

Fabián Doman pidió que revelaran las iniciales de la tal Betina o Betu, tal como la llamaron. Pero Rial y Federico no dieron las iniciales.

Live Blog Post

Eduardo Kovalivker escribe novelas eróticas editadas por el sponsor de La Derecha Fest

kovalivker
Eduardo Kovalivker en su chacra en Altos de la Barra.

Eduardo Kovalivker en su chacra en Altos de la Barra.

Eduardo Preve cuenta que Eduardo Kovalivker vive en su "retiro espiritual" esteño y escribe poemas y novelas eróticas editadas por Hojas del Sur, de Andrés Mego, coorganizador de los festivales de La Derecha Fest, clave de Las Fuerzas del Cielo.

El panel de 'La Tapadita' comenta con elogios el programa 'Cónclave' del streaming Carnaval, y Eduardo Preve cuenta que él estuvo en el programa.

También (a las 09:37 están pasando los audios ya conocidos en la Argentina, de Diego Spagnuolo). Explican para la audiencia uruguaya el contexto del caso argentino.

A las 09:41, ya apareció Karina Milei en escena. Ella está nominada.

Live Blog Post

Para sintonizar La Tapadita sobre Eduardo Kovalivker en Altos de La Barra

El periodista uruguayo Eduardo Preve afirma que él estaba investigando corrupción en Maldonado (3 dirigentes del Partido Nacional), y se fue hasta la Barra, en Punta del Este (cerca del Shopping Hola Barra), y en una chacra en Altos de La Barra, "a todo lujo vive el dueño del 60% del laboratorio Suizo Argentino": Eduardo Kovalivker.

También dice que hay un nexo entre este tema y los festivales de La Derecha Fest. Promete explicarlo durante el programa.

La chacra de Kovalivker se llama 'Granadero', que tiene "muchas palmeras.

Live Blog Post

... Y llegó Eduardo Preve

Presentemos al nuevo personaje de la coyuntura argentina: el periodista uruguayo Eduardo Preve, 12 años en el diario El Observador -en aquellos días de Ricardo Peirano al frente- y 16 como jefe de informativos en Subrayado -noticiero uruguayo emitido por Canal 10 de Montevideo desde octubre de 1971-.

Muchos afirman que Preve tiene una simpatía por el Frente Amplio, la experiencia política de centroizquierda tan exitosa (4 de los recientes 5 mandatos presidenciales son 'tricolores'), donde logró difundir hacer temblar al gobierno de Luis Lacalle Pou, tanto con el caso de corrupción de su jefe de Seguridad, Alejandro Astesiano -exjefe de seguridad de Luis Lacalle Pou-, como con la trama de narcotraficante Sebastián Marset -otro caso de corrupción: un pasaporte 'limpio' expedido por la Cancillería a quien ya tenía antecedentes delictivos-.

En la actualidad conduce 'La Tapadita', una columna en la radio M24, 97.9 FM.

---------------------

