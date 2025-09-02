urgente24
VOLVIÓ EL AUTO DE LA DICTADURA

"Muy fuerte": Jorge Rial sorprendió al contar las amenazas que vivió recientemente

Jorge Rial denunció amenazas tras ver un Falcon verde en la puerta de su casa. El periodista asegura que no fue un hecho aislado y que sigue investigando.

02 de septiembre de 2025 - 09:11
Por GERMÁN MOLKUC

Jorge Rial arrancó la semana contando que recibió amenazas que lo dejaron inquieto y abrieron sospechas sobre la pelea que mantiene con el poder. Mientras tanto, Karina Milei aparece en el centro del escándalo por audios filtrados y Javier Milei enfrenta cuestionamientos cada vez más duros. La escena que vivió Rial no fue una más.

Un Falcon en la puerta de su casa: la amenaza a Jorge Rial

En Argentina, algunos autos son tan solo autos; sin embargo, algunos tienen una carga simbólica enorme debido a los acontecimientos históricos oscuros que, lamentablemente, manchan la memoria del país.

En ese sentido, Jorge Rial contó en Radio 10 que se encontró con un Ford Falcon frente a su casa, y la escena no pasó desapercibida: "Es raro que de golpe llegues a tu casa y veas estacionado un Falcon con un tipo adentro, tomando mate y mirando fijo".

Un Ford Falcon estacionado frente a la casa de Jorge Rial generó alarma por su carga histórica y simbólica. Jorge Rial lo interpretó como un acto de intimidación directa.

El conductor subrayó que no fue el único sorprendido en la cuadra, y dejó claro que la situación generó alarma entre quienes viven allí: "Vino la policía porque les llamó la atención también a los del barrio", explicó. No era un auto cualquiera ni un vecino más que pasaba por la calle.

Para Rial, el Falcon tiene un peso simbólico directo en la política actual: "Es el sinónimo de la represión y es uno de los emblemas de Javier Milei y Victoria Villarruel, que homenajean a la dictadura". Con esa frase, trazó un vínculo entre la historia y el presente, dándole significado a la escena que vivió.

Pero más allá del simbolismo, Rial contextualizó el momento dentro de una serie de gestos extraños que había recibido: "Llegar a tu casa a la noche y ver un Falcon estacionado y ver un tipo sentadito ahí… ya veníamos de recibir llamados, algunos que se dicen amigos, pero intentan sacarte información. Lo del Falcon lo estoy contando como anécdota, pero con la historia que tenemos, es muy fuerte".

La historia argentina, dice Rial, sigue pesando, y los gestos que podrían parecer incidentales pueden adquirir un significado mucho más profundo cuando se cruzan con la memoria y la actualidad política.

Prensa vs. el poder: cuando investigar se vuelve un peligro

Rial está metido en una enorme una polémica que salpica directo a la Casa Rosada: viene publicando audios atribuidos a Karina Milei en medio de la causa por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad. Según contó Adrián Pallares en Intrusos (América TV), el Gobierno pidió allanar los estudios de Carnaval Stream, donde Rial y Mauro Federico difundieron el material. Patricia Bullrich formalizó la denuncia, acusándolos de participar de una operación.

La respuesta de Rial a esto fue dejar claro en su cuenta de X que no piensa retroceder: "El gobierno nos acusa de una conspiración internacional. Hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna".

Mientras tanto, otros como Esteban Trebucq sumaron leña al fuego al advertir que "Rial podría terminar preso en las próximas semanas". El propio conductor devolvió con otra crítica al oficialismo: " No solo quieren acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión, sino que van directo contra la libertad de prensa y expresión".

Rial enfrenta denuncias y posibles allanamientos por la difusión de audios vinculados a Karina Milei. Denuncia que el Gobierno apunta al periodismo para frenar la investigación sobre corrupción y coimas.

En este clima, donde la Justicia ya dictó una cautelar para frenar la difusión de audios de Karina Milei (según informó Noticias Argentinas), el episodio del Falcon deja de ser un hecho aislado y pasa a ser símbolo del momento político: el periodismo bajo presión, el poder jugando fuerte y lo más oscuro de nuestra historia como telón de fondo.

Rial cerró con una frase que sintetiza su postura: "Hacemos periodismo, y eso nos vuelve peligrosos para los que no creen en la democracia".

