"Muy fuerte": Jorge Rial sorprendió al contar las amenazas que vivió recientemente

Para Rial, el Falcon tiene un peso simbólico directo en la política actual: "Es el sinónimo de la represión y es uno de los emblemas de Javier Milei y Victoria Villarruel, que homenajean a la dictadura". Con esa frase, trazó un vínculo entre la historia y el presente, dándole significado a la escena que vivió.

Porque el conductor denunció que fue amenazado y contó que un Falcon estaba estacionado en la puerta de su casa pic.twitter.com/QkpgVebwIt — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) September 1, 2025

Pero más allá del simbolismo, Rial contextualizó el momento dentro de una serie de gestos extraños que había recibido: "Llegar a tu casa a la noche y ver un Falcon estacionado y ver un tipo sentadito ahí… ya veníamos de recibir llamados, algunos que se dicen amigos, pero intentan sacarte información. Lo del Falcon lo estoy contando como anécdota, pero con la historia que tenemos, es muy fuerte".

La historia argentina, dice Rial, sigue pesando, y los gestos que podrían parecer incidentales pueden adquirir un significado mucho más profundo cuando se cruzan con la memoria y la actualidad política.

Embed El gobierno nos acusa de una conspiración internacional. Hace un ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna. En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de @JMilei no… — JORGE RIAL (@rialjorge) September 1, 2025

Prensa vs. el poder: cuando investigar se vuelve un peligro

Rial está metido en una enorme una polémica que salpica directo a la Casa Rosada: viene publicando audios atribuidos a Karina Milei en medio de la causa por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad. Según contó Adrián Pallares en Intrusos (América TV), el Gobierno pidió allanar los estudios de Carnaval Stream, donde Rial y Mauro Federico difundieron el material. Patricia Bullrich formalizó la denuncia, acusándolos de participar de una operación.

Embed DETALLES DE LA DENUNCIA A JORGE RIAL Y MAURO FEDERICO POR "ATAQUE PLANIFICADO"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/jzh0TRhyAv — América TV (@AmericaTV) September 1, 2025

La respuesta de Rial a esto fue dejar claro en su cuenta de X que no piensa retroceder: "El gobierno nos acusa de una conspiración internacional. Hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna".

Mientras tanto, otros como Esteban Trebucq sumaron leña al fuego al advertir que "Rial podría terminar preso en las próximas semanas". El propio conductor devolvió con otra crítica al oficialismo: " No solo quieren acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión, sino que van directo contra la libertad de prensa y expresión".

image Rial enfrenta denuncias y posibles allanamientos por la difusión de audios vinculados a Karina Milei. Denuncia que el Gobierno apunta al periodismo para frenar la investigación sobre corrupción y coimas.

En este clima, donde la Justicia ya dictó una cautelar para frenar la difusión de audios de Karina Milei (según informó Noticias Argentinas), el episodio del Falcon deja de ser un hecho aislado y pasa a ser símbolo del momento político: el periodismo bajo presión, el poder jugando fuerte y lo más oscuro de nuestra historia como telón de fondo.

Rial cerró con una frase que sintetiza su postura: "Hacemos periodismo, y eso nos vuelve peligrosos para los que no creen en la democracia".

