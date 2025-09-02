Fotos con una actriz porno y "bajo rendimiento": Escándalo con juveniles en Atlético Goianiense

Atlético Goianiense, club que milita en la Serie B de Brasil, tomó una muy drástica decisión y expulsó a seis jugadores juveniles Sub-17 por “bajo rendimiento” tras tomarse una fotografía con la actriz de cine porno Elisa Sanches.
El episodio generó un fuerte debate en el fútbol brasileño sobre los límites de la disciplina y el profesionalismo en las divisiones juveniles.
¿Cuál es la situación futbolística de Atlético Goianiense?
El club de Goiás justificó la medida por “indisciplina y bajo rendimiento”, en un contexto donde el Dragón atraviesa un difícil presente: ocupa el último puesto del Campeonato Brasileño Sub-17 con apenas tres puntos en quince jornadas. El hecho fue el detonante de críticas por parte de la dirigencia y de los hinchas, quienes reclamaron mayor compromiso y seriedad de los juveniles.
La polémica se vio amplificada por el mal momento que atraviesa la institución en distintas categorías. A nivel Sub-20, el equipo viene de sufrir una goleada 8-1 ante Grêmio, mientras que el primer plantel marcha 13º en la Serie B del Brasileirao, muy lejos de la pelea por el ascenso y con la presión de tener a su clásico rival Goiás como líder.
La relación de la actriz porno con el fútbol de Brasil
El caso tomó aún más repercusión por la figura de Elisa Sanches, protagonista de la fotografía viral. La actriz carioca, reconocida en el mundo del entretenimiento para adultos, ha expresado en varias ocasiones su deseo de iniciar una carrera como árbitra de fútbol. De hecho, ya se inscribió en la Federación de Fútbol de Río de Janeiro para comenzar el curso en 2025, con el objetivo de cumplir un sueño de infancia que, según ella misma, siempre estuvo opacado por prejuicios.
El episodio reavivó la discusión en Brasil sobre cómo manejar la formación de los futbolistas en edad juvenil, la influencia del entorno mediático y el equilibrio entre disciplina y desarrollo personal. Para Atlético Goianiense, en crisis dentro y fuera del campo, la fotografía terminó siendo mucho más que una anécdota: fue la chispa que desnudó los problemas estructurales en sus divisiones formativas.
Elisa Sanches sueña con convertirse en árbitra de fútbol
Elisa Sanches fue noticia en 2024 cuando reconoció que quería dejar su trabajo de actriz de cine para adultos para ser árbitra de fútbol. “Mi mayor temor son los prejuicios en el campo. Es lo único que me detiene hoy”, expresó Sanches para el medio UOL en marzo del año pasado.
“Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitra de fútbol. Me siento preparada y en buena forma física para salir al campo. Veo un futuro brillante como árbitro. Quiero estudiar mucho para las pruebas y aprobarlas a la primera”, cerró Sanches.
Además, la actriz ya tuvo experiencia en impartir justicia dentro del terreno de juego. Fue en 2020 en Queimados, Río de Janeiro, en un encuentro a beneficio para reunir alimentos y donarlo a organizaciones para que lo repartan entre las personas afectadas por la pandemia de COVID-19.
