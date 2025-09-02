Fotos con una actriz porno y "bajo rendimiento": Escándalo con juveniles en Atlético Goianiense

FOTOSCONUNAACTRIZPORNOYBAJORENDIMIENTOESCANDALOCONJUVENILESDEATLETICOGOIANIENSEFOTO2 Más fotos de Sanches en una práctica.

La relación de la actriz porno con el fútbol de Brasil

El caso tomó aún más repercusión por la figura de Elisa Sanches, protagonista de la fotografía viral. La actriz carioca, reconocida en el mundo del entretenimiento para adultos, ha expresado en varias ocasiones su deseo de iniciar una carrera como árbitra de fútbol. De hecho, ya se inscribió en la Federación de Fútbol de Río de Janeiro para comenzar el curso en 2025, con el objetivo de cumplir un sueño de infancia que, según ella misma, siempre estuvo opacado por prejuicios.

El episodio reavivó la discusión en Brasil sobre cómo manejar la formación de los futbolistas en edad juvenil, la influencia del entorno mediático y el equilibrio entre disciplina y desarrollo personal. Para Atlético Goianiense, en crisis dentro y fuera del campo, la fotografía terminó siendo mucho más que una anécdota: fue la chispa que desnudó los problemas estructurales en sus divisiones formativas.

FOTOSCONUNAACTRIZPORNOYBAJORENDIMIENTOESCANDALOCONJUVENILESDEATLETICOGOIANIENSEFOTO3 Atlético Goianiense, club que milita en la Serie B de Brasil, expulsó a seis jugadores juveniles por “bajo rendimiento” tras fotografía con una actriz de cine porno.

Elisa Sanches sueña con convertirse en árbitra de fútbol

Elisa Sanches fue noticia en 2024 cuando reconoció que quería dejar su trabajo de actriz de cine para adultos para ser árbitra de fútbol. “Mi mayor temor son los prejuicios en el campo. Es lo único que me detiene hoy”, expresó Sanches para el medio UOL en marzo del año pasado.

“Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitra de fútbol. Me siento preparada y en buena forma física para salir al campo. Veo un futuro brillante como árbitro. Quiero estudiar mucho para las pruebas y aprobarlas a la primera”, cerró Sanches.

Además, la actriz ya tuvo experiencia en impartir justicia dentro del terreno de juego. Fue en 2020 en Queimados, Río de Janeiro, en un encuentro a beneficio para reunir alimentos y donarlo a organizaciones para que lo repartan entre las personas afectadas por la pandemia de COVID-19.

Más notas de Golazo24

A Diego Milito (Racing) le pesa el fantasma de otra derrota política con River

Parece que a Chiqui Tapia (y AFA) le entró la bala de Ángel Di María

La ácida chicana de Sacachispas a Karina Milei por los audios-gate

Toviggino, contra Adorni: dice que no es dueño de Carnaval ni tiene audios de Karina

Equi Fernández, Echeverri y Leverkusen a la deriva: qué pasará con el futuro del club

Pepo de La Vega brilla en Seattle Sounders porque pudo superar una presión asfixiante