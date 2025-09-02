Coimas: Maxi Pullaro exigió claridad y defendió la libertad de expresión

image El gobernador exigió explicaciones por denuncias que involucran a funcionarios nacionales en presuntas irregularidades. Foto: Gobierno de Santa Fe

Libertad de expresión

El radical manifestó su rechazo a que se quiera controlar la circulación de información y remarcó que el sistema democrático se sostiene sobre la libertad de expresión y de prensa. "Si no existiera una prensa libre, Argentina estaría retrocediendo muchísimos años y siglos", advirtió.

Pullaro dejó entrever que la falta de respuestas erosiona la figura del presidente. "Es muy complejo entender por qué no reaccionan", señaló. Sobre esa línea agregó que, si bien la administración santafesina acompañó varias medidas de la Nación, lo que no puede tolerarse es la corrupción ni la opacidad en casos de esta magnitud.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1962696546828353899&partner=&hide_thread=false En el día de los 80 años de Clarín quiero dejar claro que la libertad de expresión es un pilar de la democracia, una bandera de todos los argentinos.



Sin libertad de prensa no hay ciudadanos libres, no hay instituciones y no hay paz social. — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 2, 2025

Consultado sobre el impacto económico de la crisis, el mandatario vinculó la incertidumbre política con la desconfianza de los inversores. "Es muy difícil hacer negocios con una tasa de interés superior al 70 %. Para bajarla necesitamos un acuerdo político sólido que dé certezas a quienes vienen a invertir. Lo que está pasando es porque no existe un consenso que asegure que lo hecho bien no va a retroceder", explicó.

En ese sentido, reivindicó la experiencia fiscal de su Provincia: "En Santa Fe no gastamos un centavo más de lo que entra, pero invertimos para desarrollarnos. Este foro demuestra que hay una Argentina diferente, que administra con honestidad y austeridad, y que apuesta a la obra pública y al sector privado para generar empleo y crecimiento".

