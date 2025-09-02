USA hunde barco narco en el caribe venezolano (11 muertos)

Rubio subrayó que la operación tuvo como objetivo una estructura clasificada como amenaza por las autoridades estadounidenses.

En entrevistas concedidas este martes, Trump enfatizó la "gravedad del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos e insistió en señalar a Venezuela como punto clave de origen".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EFEnoticias/status/1962959063458644145&partner=&hide_thread=false #ÚLTIMAHORA | El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirma un "ataque letal" contra un barco con drogas procedente de Venezuela. pic.twitter.com/crmjoLyTib — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 2, 2025

Relación con Putin

Por otra parte, durante la jornada, Trump también manifestó su decepción respecto al presidente ruso Vladimir Putin luego de la cumbre entre ambos que tuvo lugar el pasado 15 de agosto en Alaska. En una entrevista con el programa radial de Scott Jennings, Trump señaló:

Estoy muy decepcionado del presidente Putin, puedo decirlo. Teníamos una gran relación, estoy muy decepcionado Estoy muy decepcionado del presidente Putin, puedo decirlo. Teníamos una gran relación, estoy muy decepcionado

Pese a expresar su frustración, no detalló qué medidas específicas podría imponer contra Rusia, aunque el plazo establecido para alcanzar un acuerdo de paz sobre el conflicto ucraniano expira a finales de esta semana.

En ese mismo contexto, Trump minimizó la preocupación por un posible eje entre Rusia y China, ante la simultánea reunión de Putin en Beijing con el presidente chino Xi Jinping. “No estoy en absoluto preocupado”, aseguró Trump.

Tenemos, con diferencia, las fuerzas armadas más fuertes del mundo y ellos jamás las usarían contra nosotros; créame, sería lo peor que podrían hacer Tenemos, con diferencia, las fuerzas armadas más fuertes del mundo y ellos jamás las usarían contra nosotros; créame, sería lo peor que podrían hacer

Con Información de las agencias AFP, EFE y Reuters.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

La lupa llega a Karina Milei: Ni Patricio Maraniello ni Javier Milei lo pueden evitar

Cuenta regresiva al 07/09 y Javier Milei no encuentra al topo