El presidente, Donald Trump, informó que fuerzas de USA hundieron una embarcación con drogas procedente de Venezuela. Detalló que el operativo en el Caribe neutralizó un barco vinculado al narcotráfico que transportaba “muchas drogas” desde territorio venezolano.
"ATAQUE LETAL"
USA hunde barco narco en el caribe venezolano (11 muertos)
Donald Trump informó que fuerzas de USA hundieron un barco con drogas procedente de Venezuela. Marco Rubio ratificó la operación. "Ataque letal" dijo
Disparos
“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Muchas cosas están viniendo de Venezuela. Lo hemos eliminado”, dijo Trump ante la prensa reunida en el Despacho Oval.
Marco Rubio
En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio informó en su cuenta de la red social X
Rubio subrayó que la operación tuvo como objetivo una estructura clasificada como amenaza por las autoridades estadounidenses.
En entrevistas concedidas este martes, Trump enfatizó la "gravedad del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos e insistió en señalar a Venezuela como punto clave de origen".
Relación con Putin
Por otra parte, durante la jornada, Trump también manifestó su decepción respecto al presidente ruso Vladimir Putin luego de la cumbre entre ambos que tuvo lugar el pasado 15 de agosto en Alaska. En una entrevista con el programa radial de Scott Jennings, Trump señaló:
Pese a expresar su frustración, no detalló qué medidas específicas podría imponer contra Rusia, aunque el plazo establecido para alcanzar un acuerdo de paz sobre el conflicto ucraniano expira a finales de esta semana.
En ese mismo contexto, Trump minimizó la preocupación por un posible eje entre Rusia y China, ante la simultánea reunión de Putin en Beijing con el presidente chino Xi Jinping. “No estoy en absoluto preocupado”, aseguró Trump.
Con Información de las agencias AFP, EFE y Reuters.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche
Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito
La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez
La lupa llega a Karina Milei: Ni Patricio Maraniello ni Javier Milei lo pueden evitar
Cuenta regresiva al 07/09 y Javier Milei no encuentra al topo