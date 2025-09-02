Plazos fijos al alza: Varios bancos ya pagan 54% TNA

El Banco Mariva trepa al 53%, Bancor (Córdoba) llega al 52% y el Banco CMF se ubica en el podio con 55% TNA, la tasa más alta informada.

En varios casos, además, la opción está disponible también para no clientes mediante la operatoria online, lo que amplía el acceso a mejores rendimientos.

Cuánto se gana con $1.000.000 a 30 días

Los cálculos son claros. Un plazo fijo tradicional a 30 días de $1.000.000 deja resultados muy distintos según el banco elegido:

Santander (38%) → $31.666 de interés

→ $31.666 de interés Galicia (44%) → $36.666 de interés

→ $36.666 de interés Provincia / BBVA (45%) → $37.500 de interés

→ $37.500 de interés Nación (47%) → $39.166 de interés

→ $39.166 de interés ICBC (47,7%) → $39.750 de interés

→ $39.750 de interés Macro (48%) → $40.000 de interés

→ $40.000 de interés Comafi (49%) → $40.833 de interés

→ $40.833 de interés Hipotecario (49,5%) → $41.250 de interés

→ $41.250 de interés Bancor (52%) → $43.333 de interés

→ $43.333 de interés Mariva (53%) → $44.166 de interés

→ $44.166 de interés Bica / Corrientes / Voii / Tierra del Fuego / Reba / Crédito Regional (54%) → $45.000 de interés

→ $45.000 de interés Meridian (54,25%) → $45.208 de interés

→ $45.208 de interés CMF (55%) → $45.833 de interés

La brecha es contundente. Entre el peor banco para el ahorrista (Santander) y el mejor (CMF) hay $14.167 de diferencia en apenas 30 días por cada millón invertido.

Qué significa para los ahorristas

Con una inflación que apunta a rondar el 2% mensual en agosto y con expectativas de aceleración hacia fin de año, los plazos fijos siguen rindiendo por debajo del costo de vida. Sin embargo, la diferencia entre bancos es clave. Apostar por una entidad que pague 54% o 55% puede darle al inversor una ventaja que, acumulada durante un año, supera los $170.000 adicionales frente a un banco grande que paga menos de 40%.

El mensaje de la City es claro. Los grandes bancos, que concentran depósitos y tienen espalda financiera, no necesitan ofrecer tasas atractivas. En cambio, los bancos medianos y regionales suben la TNA para captar ahorristas.

Para quien busca seguridad y liquidez en pesos, el consejo es mirar más allá de los bancos tradicionales.

