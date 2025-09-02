La competencia entre bancos para retener depósitos empieza a calentar el mercado. Mientras las grandes entidades siguen ofreciendo tasas moderadas, cada vez más bancos medianos y chicos suben el rendimiento de los plazos fijos a 30 días hasta niveles del 54% e incluso 55% TNA.
ALTERNATIVA DE INVERSIÓN
Plazos fijos al alza: Varios bancos ya pagan 54% TNA
La competencia entre bancos para retener depósitos empieza a calentar el mercado y los plazos fijos a 30 días llegan a subir niveles del 54% e incluso 55% TNA.
Para el ahorrista, esto implica una diferencia concreta de dinero que puede superar los $14.000 por mes en un plazo fijo de $1.000.000.
Los grandes bancos se quedan atrás
Los principales jugadores del sistema financiero se mantienen en tasas relativamente bajas. Banco Nación paga 47%, Galicia 44%, Banco Provincia y BBVA 45%, mientras que Santander ofrece apenas 38%, la más baja entre las grandes entidades. Macro se diferencia con un 48%, aunque todavía por debajo de los bancos más agresivos.
Con estos números, la rentabilidad mensual de un millón de pesos en estas instituciones queda muy limitada frente a la inflación proyectada para los próximos meses.
Bancos medianos y regionales pisan fuerte
La sorpresa llega de la mano de entidades más chicas o con fuerte presencia regional. Banco Bica, Banco de Corrientes, Banco Voii, Banco de Tierra del Fuego, Reba y Crédito Regional pagan 54%.
El Banco Mariva trepa al 53%, Bancor (Córdoba) llega al 52% y el Banco CMF se ubica en el podio con 55% TNA, la tasa más alta informada.
En varios casos, además, la opción está disponible también para no clientes mediante la operatoria online, lo que amplía el acceso a mejores rendimientos.
Cuánto se gana con $1.000.000 a 30 días
Los cálculos son claros. Un plazo fijo tradicional a 30 días de $1.000.000 deja resultados muy distintos según el banco elegido:
- Santander (38%) → $31.666 de interés
- Galicia (44%) → $36.666 de interés
- Provincia / BBVA (45%) → $37.500 de interés
- Nación (47%) → $39.166 de interés
- ICBC (47,7%) → $39.750 de interés
- Macro (48%) → $40.000 de interés
- Comafi (49%) → $40.833 de interés
- Hipotecario (49,5%) → $41.250 de interés
- Bancor (52%) → $43.333 de interés
- Mariva (53%) → $44.166 de interés
- Bica / Corrientes / Voii / Tierra del Fuego / Reba / Crédito Regional (54%) → $45.000 de interés
- Meridian (54,25%) → $45.208 de interés
- CMF (55%) → $45.833 de interés
La brecha es contundente. Entre el peor banco para el ahorrista (Santander) y el mejor (CMF) hay $14.167 de diferencia en apenas 30 días por cada millón invertido.
Qué significa para los ahorristas
Con una inflación que apunta a rondar el 2% mensual en agosto y con expectativas de aceleración hacia fin de año, los plazos fijos siguen rindiendo por debajo del costo de vida. Sin embargo, la diferencia entre bancos es clave. Apostar por una entidad que pague 54% o 55% puede darle al inversor una ventaja que, acumulada durante un año, supera los $170.000 adicionales frente a un banco grande que paga menos de 40%.
El mensaje de la City es claro. Los grandes bancos, que concentran depósitos y tienen espalda financiera, no necesitan ofrecer tasas atractivas. En cambio, los bancos medianos y regionales suben la TNA para captar ahorristas.
Más noticias en Urgente24
Milei puede evitar que difundan audios, pero no la desconfianza (dolarización)
Maximiliano Pullaro marcó su huella en Buenos Aires con mirada electoral
Voto blando achicado y núcleo duro desanimado: Lo que dicen las encuestas que lee Milei
Eliminatorias UEFA: Italia y el partido que lo puede dejar por 3º vez sin Mundial