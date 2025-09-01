Duro golpe al Merval y los bonos (mientras el dólar se acerca a $1.400)

image

El rojo domina por completo el tablero. Celulosa Argentina se hunde 13,5%, mientras que Mola cae 4% y Mori 3,3%. La presión vendedora también golpea a Mirgor y Agrometal, con descensos extendidos en la mayor parte de los papeles.

Más allá del contexto macro, lo de Celulosa se debe principalmente a lo informado por Urgente24 en: Celulosa al límite: Un rojo de $172.000 MM la empuja al concurso preventivo

Bonos en dólares, otra jornada negativa

Los títulos soberanos profundizan la corrección. El AE38 pierde 3%, el AL41D retrocede 3,4% y el GD35D baja 2,8%. La deuda en moneda dura se desploma entre 1% y 3% y refuerza la desconfianza sobre el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei.

image

El dólar se acerca el techo de la banda

El frente cambiario no da respiro. El dólar mayorista sube 2,6%, a $1.378, y el oficial trepa 2,2%, hasta $1.390. El MEP cotiza en $1.374,98, con un alza de 1,3%, mientras que el CCL llega a $1.377,01, con una mejora de 1,6%.

image

En bancos, la divisa ya se vende entre $1.388 y $1.407, con incrementos de hasta 3,9% en 24 horas, confirmando que la barrera psicológica de los $1.400 está al alcance de la mano.

image

image La cotización de ICBC se lleva todas las miradas

La City opera en modo cautela

Con el Merval y los bonos desplomándose y el dólar acelerando, la rueda refleja un mercado en estado de máxima tensión. La mirada de los operadores se centra en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, donde se juega un punto de quiebre político que podría redefinir expectativas.

Mientras tanto, septiembre arranca con un clima enrarecido, dominado por la volatilidad y la desconfianza. Mientras tanto, septiembre arranca con un clima enrarecido, dominado por la volatilidad y la desconfianza.

Más noticias en Urgente24:

Es oficial: se traslada el feriado del 12 de octubre y festejan todos los argentinos

Juan Pablo Valdés ganó en primera vuelta y sucederá a su hermano Gustavo

Muy tardío intento de José Luis Espert con Majul para despegarse de Spagnuolo, ¿alcanza?