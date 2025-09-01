Duro golpe al Merval y los bonos (mientras el dólar se acerca a $1.400)

A pesar del feriado en Estados Unidos, la rueda bursátil de este lunes (1/9) se convierte en una muestra clara de la fragilidad del mercado local. El S&P Merval cae 2,7% y perfora los 1.932.138 puntos, mientras que, en dólares, se derrumba 4,2%, hasta 1.403,14 puntos. El índice acumula un retroceso de 23,7% en pesos y un desplome de 34,3% en dólares en lo que va del año, reflejando la pérdida de atractivo de los activos locales.
Acciones en rojo
El panel líder opera con bajas generalizadas. Banco Macro retrocede 3,7%, BBVA 3,1%, BYMA 3%, Edenor 3,4%, Pampa Energía 3% y TGSU2 3,4%. YPF se negocia con una caída del 2,2% y Grupo Galicia 3,2%.
Solo se destacan Aluar, que sube 2,1%, y Ternium, con un leve 0,7%. En tanto, IRSA, pese a mantener un avance acumulado del 7,8% en el año, cede 2,8% en la jornada.
El rojo domina por completo el tablero. Celulosa Argentina se hunde 13,5%, mientras que Mola cae 4% y Mori 3,3%. La presión vendedora también golpea a Mirgor y Agrometal, con descensos extendidos en la mayor parte de los papeles.
Más allá del contexto macro, lo de Celulosa se debe principalmente a lo informado por Urgente24 en: Celulosa al límite: Un rojo de $172.000 MM la empuja al concurso preventivo
Bonos en dólares, otra jornada negativa
Los títulos soberanos profundizan la corrección. El AE38 pierde 3%, el AL41D retrocede 3,4% y el GD35D baja 2,8%. La deuda en moneda dura se desploma entre 1% y 3% y refuerza la desconfianza sobre el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei.
El dólar se acerca el techo de la banda
El frente cambiario no da respiro. El dólar mayorista sube 2,6%, a $1.378, y el oficial trepa 2,2%, hasta $1.390. El MEP cotiza en $1.374,98, con un alza de 1,3%, mientras que el CCL llega a $1.377,01, con una mejora de 1,6%.
En bancos, la divisa ya se vende entre $1.388 y $1.407, con incrementos de hasta 3,9% en 24 horas, confirmando que la barrera psicológica de los $1.400 está al alcance de la mano.
La City opera en modo cautela
Con el Merval y los bonos desplomándose y el dólar acelerando, la rueda refleja un mercado en estado de máxima tensión. La mirada de los operadores se centra en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, donde se juega un punto de quiebre político que podría redefinir expectativas.
