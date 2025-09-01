Para el campo, la tormenta de Santa Rosa expuso al Gobierno: Sin infraestructura no hay dólares

Sin infraestructura, no hay dólares

Respecto a lo estrictamente agropecuario, la CRA advirtió que parte de los cultivos que alberga la zona principalmente afectada ya han entrado en etapa de crisis por exceso hídrico de los suelos. Uno de esos casos es el 15% del total de la siembra de maíz que se focaliza en el área inundada en Buenos Aires.

“El maíz temprano ya está descartado. También hay dudas sobre la soja, el girasol y el maíz tardío”, destaca la denuncia a la que se sumó el CARBAP.

Para los productores, algunas medidas de alivio serían la asistencia estatal a productores, financiamientos con tasas diferenciadas, alivio fiscal y maquinarias para reparar caminos y canales.

Desde CARBAP (Buenos Aires y La Pampa) se reclama con urgencia una ayuda inmediata, integral y coordinada por parte de las autoridades, tanto para atender la emergencia productiva y social como para dar una señal concreta de compromiso frente a una problemática que amenaza la próxima campaña agrícola y, con ella, la economía y la vida en toda la región. Es momento de actuar con responsabilidad y celeridad para no agravar aún más la situación crítica para miles de productores y familias.

En la misma línea, la CRA reclamó planes de acción en la infraestructura hídrica, que hace años no tienen mantenimiento o ampliación en concordancia con la expansión de la actividad agropecuaria y los nuevos fenómenos climáticos.

caminos rurales.jpg Caminos inundados.

Las consecuencias para el Estado

Tan solo en agosto, y a raíz de la merma prevista tras la liquidación de la campaña 24/25, el Gobierno nacional registró un 25% menos de divisas que en julio. El desplome fue confirmado por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) en su informe mensual de liquidación agropecuaria.

La venta al exterior totalizó U$S 1.818 millones, menos de la mitad de lo que ingresó durante un julio extraordinario (U$S 4.102 millones).

Coincidencia o no, esto último se produjo a la par de la llegada de un frente de inestabilidad cambiaria que complicó al Gobierno nacional de cara a las elecciones y su plan de eliminación de la inflación. Algo que podría potenciarse con un campo inundado e impedido de producir de manera normal.

