El campo argentino sufrió este fin de semana el paso de la famosa tormenta de “Santa Rosa”. Al contrario de los códigos agrícolas a nivel mundial, donde la llegada del agua es siempre algo positivo, los productores de la zona núcleo estallaron en un reclamo por mayor infraestructura ante la creciente presencia de suelos bajo inundación.
INUNDADOS
Para el campo, la tormenta de Santa Rosa expuso al Gobierno: Sin infraestructura no hay dólares
El campo sufrió el paso de la tormenta de Santa Rosa, que debiera ser un evento climático positivo. La falta de infraestructura y las inundaciones.
El reclamo fue emitido por las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que nuclea a gran parte de las organizaciones de productores de todo el país. Según esa institución, la falta de obras y planificación llevó a que la llegada de lluvias de magnitud se convierta en un evento negativo atentando directamente contra la actividad y su comercialización, como así también la vida rural de los productores, impidiendo el desarrollo de actividades educativas y de salud esenciales.
En ese sentido, los productores advirtieron que el paso de la tormenta desnudó problemas estructurales que llevan años sin resolverse. Así, descartaron que las inundaciones hayan sido coyunturales, aunque sí empeoraron con el paso de “Santa Rosa”.
Antes de la tormenta, CRA estimó que más de un millón de hectáreas del campo bonaerense se encontraban bajo el agua. El paso del evento climático dejó milimetrajes de hasta 300 milímetros que empeoraron la situación.
Sin infraestructura, no hay dólares
Respecto a lo estrictamente agropecuario, la CRA advirtió que parte de los cultivos que alberga la zona principalmente afectada ya han entrado en etapa de crisis por exceso hídrico de los suelos. Uno de esos casos es el 15% del total de la siembra de maíz que se focaliza en el área inundada en Buenos Aires.
“El maíz temprano ya está descartado. También hay dudas sobre la soja, el girasol y el maíz tardío”, destaca la denuncia a la que se sumó el CARBAP.
Para los productores, algunas medidas de alivio serían la asistencia estatal a productores, financiamientos con tasas diferenciadas, alivio fiscal y maquinarias para reparar caminos y canales.
En la misma línea, la CRA reclamó planes de acción en la infraestructura hídrica, que hace años no tienen mantenimiento o ampliación en concordancia con la expansión de la actividad agropecuaria y los nuevos fenómenos climáticos.
Las consecuencias para el Estado
Tan solo en agosto, y a raíz de la merma prevista tras la liquidación de la campaña 24/25, el Gobierno nacional registró un 25% menos de divisas que en julio. El desplome fue confirmado por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) en su informe mensual de liquidación agropecuaria.
La venta al exterior totalizó U$S 1.818 millones, menos de la mitad de lo que ingresó durante un julio extraordinario (U$S 4.102 millones).
Coincidencia o no, esto último se produjo a la par de la llegada de un frente de inestabilidad cambiaria que complicó al Gobierno nacional de cara a las elecciones y su plan de eliminación de la inflación. Algo que podría potenciarse con un campo inundado e impedido de producir de manera normal.
