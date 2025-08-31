El gobernador Gustavo Valdés de Corrientes ya festeja una victoria en primera vuelta de su hermano Juan Pablo: habría obtenido más de la mitad de los votos emitidos el domingo 31 de agosto en la provincia mesopotámica.
CORRIENTES VOTÓ GOBERNADOR
Juan Pablo Valdés ganó en primera vuelta: datos oficiales llegan con demoras
En Corrientes se impone el oficialismo local con 52%, 2do Martín Azcúa del PJ con 20%, 3ro el radical Ricardo Colombi con 17% y 4to Lisandro Almirón LLA con 8%.
31 de agosto de 2025 - 21:30
El ex gobernador Ricardo Colombi reconoció su derrota.
Alta participación en la elección de Corrientes
El nivel superó el 72% como cada vez que se eligen cargos ejecutivos en la provincia. Sufragaron más de 700.000 correntinos.
Se eligen 15 diputados provinciales, 5 senadores provinciales y 73 intendentes en distintas localidades, incluida la ciudad capital.
En Corrientes rige un sistema de balotaje idéntico al nacional: un candidato se queda con la gobernación en caso de sacar el 40% de los votos y tomar una distancia de al menos 10 puntos porcentuales con el segundo; o si directamente llega al 45% de los sufragios.