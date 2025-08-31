urgente24
ACTUALIDAD Valdés > Corrientes >

CORRIENTES VOTÓ GOBERNADOR

Juan Pablo Valdés ganó en primera vuelta: datos oficiales llegan con demoras

En Corrientes se impone el oficialismo local con 52%, 2do Martín Azcúa del PJ con 20%, 3ro el radical Ricardo Colombi con 17% y 4to Lisandro Almirón LLA con 8%.

31 de agosto de 2025 - 21:30
Juan Pablo y Gustavo Valdés

Juan Pablo y Gustavo Valdés

El gobernador Gustavo Valdés de Corrientes ya festeja una victoria en primera vuelta de su hermano Juan Pablo: habría obtenido más de la mitad de los votos emitidos el domingo 31 de agosto en la provincia mesopotámica.

El ex gobernador Ricardo Colombi reconoció su derrota.

image
Juan Pablo Vald&eacute;s obtendr&iacute;a m&aacute;s del 62% de los sufragios en Corrientes

Juan Pablo Valdés obtendría más del 62% de los sufragios en Corrientes

Seguir leyendo

Alta participación en la elección de Corrientes

El nivel superó el 72% como cada vez que se eligen cargos ejecutivos en la provincia. Sufragaron más de 700.000 correntinos.

Se eligen 15 diputados provinciales, 5 senadores provinciales y 73 intendentes en distintas localidades, incluida la ciudad capital.

En Corrientes rige un sistema de balotaje idéntico al nacional: un candidato se queda con la gobernación en caso de sacar el 40% de los votos y tomar una distancia de al menos 10 puntos porcentuales con el segundo; o si directamente llega al 45% de los sufragios.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES