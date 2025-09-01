Efecto Corrientes y temor por el 7/9: Caen los bonos y el dólar oficial trepa $25

Según la consultora Bell Bursátil citada por Ámbito Financiero, la jornada financiera sufre las tensiones electorales: "el próximo domingo serán los comicios en la Provincia de Buenos Aires y uno de los principales desafíos que enfrentará el oficialismo nacional para mostrar su competitividad en las urnas. El mercado comenzó a pricear una derrota con las últimas noticias y, de no concretarse ese resultado, los valores de las acciones y bonos pueden dispararse. Si se considera que ganará el oficialismo provincial, opciones de refugio de valor frente al dólar como los cedear serán mejores opciones".