Efecto Corrientes y temor por el 7/9: Caen los bonos y el dólar oficial trepa $25

Cuenta regresiva a la elección bonaerense que el Gobierno admite que podría perder pero viene de la derrota en Corrientes y los mercados reflejan las dudas.

01 de septiembre de 2025 - 12:10
El dólar en la mira del gobierno ¿habrá intervención?

El dólar oficial subía $25 respecto del cierre del viernes 29/8 en una jornada donde no se esperaban sobresaltos por el feriado en USA y la suba de los encajes que buscan contener a la divisa. Paralelamente, caen los bonos y el merval operaba a la baja. La elección en Corrientes y en la PBA.

Bonos, merval y dólar: todo negativo

El S&P Merval y los bonos caían hasta 2,1% este 1ro de septiembre al mediodía sin la referencia de Wall Street debido al feriado nacional en USA por el Día del Trabajo.

Según la consultora Bell Bursátil citada por Ámbito Financiero, la jornada financiera sufre las tensiones electorales: "el próximo domingo serán los comicios en la Provincia de Buenos Aires y uno de los principales desafíos que enfrentará el oficialismo nacional para mostrar su competitividad en las urnas. El mercado comenzó a pricear una derrota con las últimas noticias y, de no concretarse ese resultado, los valores de las acciones y bonos pueden dispararse. Si se considera que ganará el oficialismo provincial, opciones de refugio de valor frente al dólar como los cedear serán mejores opciones".

En tanto, el dólar MEP también subía y opera a $1376,38 mientras que el dólar CCL operaba a $1377,01 con una suba del 1,60%. Por último, el blue cotizaba a $1355,00 tras ganar un 0,74%.

