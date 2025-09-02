"El tiempo dirá": Beto Casella fulminó a Tamara Pettinato a pura ironía

El dardo filoso de Tamara Pettinato a Beto Casella

Durante el primer programa de Decime algo lindo, la conductora Tamara Pettinato aprovechó para hacer pública su alegría tras volver al canal luego de su repentina salida de Bendita tras la filtración de los videos junto al exmandatario nacional y sin mencionarlo no se olvidó de Beto Casella al inicio.

"Algún día les explico por qué se llama así, no hace falta creo. No hay una persona que no lo sepa. Pero la verdad es que hay que transformar lo feo en algo lindo justamente", dijo en referencia al nombre elegido.

Y luego agregó: "Agradezco al canal la oportunidad, a las autoridades del canal que me convocaron para hacer este programa. Un canal que yo quiero mucho, un canal del cual nunca quise irme", dijo sonriendo de forma pícara dejando en claro nuevamente que su salida no fue por decisión suya sino que fue por su colega.

La primera emisión marcó un promedio de 0,8 puntos de audiencia y y alcanzó un pico de apenas 1 punto. De esa manera quedó en el tercer lugar de su franja horaria muy por detrás de Por el mundo y La Voz Argentina.

