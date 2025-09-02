El domingo (31/09) comenzó por El Nueve el ciclo Decime algo lindo con Tamara Pettinato y quien no tardó en hablar al respecto fue Beto Casella que no le quedó un buen recuerdo de haber trabajado con quien se desempeñó de panelista de Bendita hasta que se filtraron los videos que protagonizó con el expresidente Alberto Fernández.
SIN ANESTESIA
"El tiempo dirá": Beto Casella fulminó a Tamara Pettinato a pura ironía
Beto Casella habló luego del debut de su excompañera como conductora en la pantalla de El Nueve y fiel a su estilo apuntó con discreción y perspicacia.
En primera instancia en una nota que dio para el programa A la tarde expresó que no es de mirar la televisión abierta los domingos por la noche y luego señaló que no recordaba del nuevo lanzamiento. "La verdad, no me quiero hacer el irónico, me olvidé que estaba", disparó.
Sobre la decisión de las autoridades en contratarla para conducir expresó tajante: "Al principio me causó sorpresa. Pensé que me estaban haciendo un chiste". Asimismo, volvió a asegurar que se trató de una renuncia por su parte y que no fue quien tomó la decisión de que la apartaran.
Al respecto del nombre elegido señaló seriamente: "No me parece del todo feliz". Sin embargo, posteriormente destacó que "importa lo que le pasa al público" y dejó en claro que no tiene claro cómo le irá en el nuevo proyecto. "El tiempo dirá, también, cómo le va", apuntó.
El dardo filoso de Tamara Pettinato a Beto Casella
Durante el primer programa de Decime algo lindo, la conductora Tamara Pettinato aprovechó para hacer pública su alegría tras volver al canal luego de su repentina salida de Bendita tras la filtración de los videos junto al exmandatario nacional y sin mencionarlo no se olvidó de Beto Casella al inicio.
"Algún día les explico por qué se llama así, no hace falta creo. No hay una persona que no lo sepa. Pero la verdad es que hay que transformar lo feo en algo lindo justamente", dijo en referencia al nombre elegido.
Y luego agregó: "Agradezco al canal la oportunidad, a las autoridades del canal que me convocaron para hacer este programa. Un canal que yo quiero mucho, un canal del cual nunca quise irme", dijo sonriendo de forma pícara dejando en claro nuevamente que su salida no fue por decisión suya sino que fue por su colega.
La primera emisión marcó un promedio de 0,8 puntos de audiencia y y alcanzó un pico de apenas 1 punto. De esa manera quedó en el tercer lugar de su franja horaria muy por detrás de Por el mundo y La Voz Argentina.
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche
Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito
Cuenta regresiva al 07/09 y Javier Milei no encuentra al topo
La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez
Que se agarre fuerte El Trece: Viviana Canosa estrena programa