El dardo filoso de Tamara Pettinato a Beto Casella en su debut como conductora en El Nueve

Beto Casella estalló tras la vuelta de Tamara Pettinato

Es preciso recordar que hace algunos días Beto Casella habló de cara al comienzo de Decime algo lindode la mano de Tamara Pettinato.

"Padecí mucho personalmente todo lo del episodio de Tamara", expresó el conductor de Bendita, ciclo que en aquel entonces contaba con su presencia como panelista.

Además, sumó molesto con la contratación en diálogo con Puro show por El Trece: "La verdad no puedo oponerme, no puedo opinar en contra. Si el canal lo decide, le desaremos la mejor suerte".

Sobre el vínculo que le quedó con su excompañera manifestó que hay "cero onda, ni buena ni mala". "Nunca la tuve, ni antes tampoco. Se ve que somos caractéres diferentes. Orígenes diferentes. Pero me parece buena profesional y hasta te diría que me parece buena mina. Pero yo nunca tuve una relación con ella. De pedo tengo el WhatsApp de ella", señaló.

