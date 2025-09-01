En la noche del domingo (31/08) Tamara Pettinato le dio inicio al nuevo programa Decime algo lindo por medio de la pantalla de El Nueve, nombre que le pusieron en alusión a la frase que dijo en uno de los materiales audiovisuales que circularon en 2024 junto al expresidente Alberto Fernández.
El dardo filoso de Tamara Pettinato a Beto Casella en su debut como conductora en El Nueve
Durante el inicio de su nuevo programa, Tamara Pettinato habló con humor sobre el nombre elegido y además implícitamente cruzó a su excompañero.
Durante el comienzo del ciclo televisivo, la conductora aprovechó para hacer pública su alegría tras volver al canal luego de su abrupta salida de Bendita tras la filtración de los videos junto al exmandatario nacional. "Algún día les explico por qué se llama así, no hace falta creo. No hay una persona que no lo sepa. Pero la verdad es que hay que transformar lo feo en algo lindo justamente", dijo en referensia al nombre elegido.
"Agradezco al canal la oportunidad, a las autoridades del canal que me convocaron para hacer este programa. Un canal que yo quiero mucho, un canal del cual nunca quise irme", dijo sonriendo de forma pícara dejando en claro nuevamente que su salida no fue por decisión suya sino que por Beto Casella.
La propuesta busca humanizar a los políticos y mostrar un costado distinto al habitual, alejándolos por un rato de la discusión electoral por medio de entrevistas personales, preguntas al azar y reflexiones políticas con cierto humor. El primer programa marcó un promedio de 0,8 puntos de audiencia y y alcanzó un pico de apenas 1 punto. De esa manera quedó en el tercer lugar de su franja horaria muy por detrás de Por el mundo y La Voz Argentina.
Beto Casella estalló tras la vuelta de Tamara Pettinato
Es preciso recordar que hace algunos días Beto Casella habló de cara al comienzo de Decime algo lindode la mano de Tamara Pettinato.
"Padecí mucho personalmente todo lo del episodio de Tamara", expresó el conductor de Bendita, ciclo que en aquel entonces contaba con su presencia como panelista.
Además, sumó molesto con la contratación en diálogo con Puro show por El Trece: "La verdad no puedo oponerme, no puedo opinar en contra. Si el canal lo decide, le desaremos la mejor suerte".
Sobre el vínculo que le quedó con su excompañera manifestó que hay "cero onda, ni buena ni mala". "Nunca la tuve, ni antes tampoco. Se ve que somos caractéres diferentes. Orígenes diferentes. Pero me parece buena profesional y hasta te diría que me parece buena mina. Pero yo nunca tuve una relación con ella. De pedo tengo el WhatsApp de ella", señaló.
