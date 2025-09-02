urgente24
VIAJES Buenos Aires > pueblos > turismo

PARA RELAJARSE

El encantador pueblo a 2 horas de Buenos Aires que enamora a todos

Un pueblo ubicado a solo dos horas de Buenos Aires es ideal para hacer una escapada de turismo pero sin irse muy lejos. Un lugar encantador.

02 de septiembre de 2025 - 14:45
El pueblo de Buenos Aires ideal para una escapada.(Foto: Tripadvisor).

El pueblo de Buenos Aires ideal para una escapada.

(Foto: Tripadvisor).

Buenos Aires tiene lugares muy lindos alejados del bullicio de la ciudad. Este pueblo es encantador e ideal para hacer turismo sin la necesidad de recorrer muchos kilómetros. El mismo enamora por su tranquilidad, laguna y la posibilidad de relajarse.

Pronto llega la primavera y los pueblos, así como los lugares al aire libre, comienzan a llenarse de personas que necesitan algo de sol y relax. Este pequeño lugar a dos horas de Buenos Aires combina lo mejor de la tranquilidad y la naturaleza.

image
Un pueblo encantador en Buenos Aires. (Foto: Revista Cabal).

Un pueblo encantador en Buenos Aires. (Foto: Revista Cabal).

Seguir leyendo

Un pueblo ideal en Buenos Aires para relajarse

Lobos es ese lugar que vas a querer visitar una y otra vez. Uno de sus principales atractivos es la laguna, en la cual podés hacer un picnic al aire libre viendo el atardecer y disfrutando de la tranquilidad. Por otro lado, para los amantes de la aventura, también se pueden hacer deportes acuáticos.

En Lobos reina la tranquilidad y la amabilidad de sus habitantes. Hay pequeños lugares de gastronomía para deleitarse con la comida casera, calles angostas para caminar o andar en bicicleta y un aire puro que sin duda te va a dejar muy relajado.

Uno de los lugares más lindos para hospedarse en Lobos es la Estancia La Candelaria, un castillo que tiene más de 120 años de antigüedad y sin duda es un alojamiento único. Hay otros atractivos como la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y una plaza pequeña ideal para los más chicos.

----------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Pintó bodegón: restaurantes de Buenos Aires son furor con descuentos del 30%

El bodegón de Buenos Aires con las mejores milanesas gigantes que todos visitan

Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros

Vuelos de Ezeiza a China: Una aerolínea acelera para reconectar Argentina con Asia

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES