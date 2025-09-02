Buenos Aires tiene lugares muy lindos alejados del bullicio de la ciudad. Este pueblo es encantador e ideal para hacer turismo sin la necesidad de recorrer muchos kilómetros. El mismo enamora por su tranquilidad, laguna y la posibilidad de relajarse.
PARA RELAJARSE
El encantador pueblo a 2 horas de Buenos Aires que enamora a todos
Un pueblo ubicado a solo dos horas de Buenos Aires es ideal para hacer una escapada de turismo pero sin irse muy lejos. Un lugar encantador.
Pronto llega la primavera y los pueblos, así como los lugares al aire libre, comienzan a llenarse de personas que necesitan algo de sol y relax. Este pequeño lugar a dos horas de Buenos Aires combina lo mejor de la tranquilidad y la naturaleza.
Un pueblo ideal en Buenos Aires para relajarse
Lobos es ese lugar que vas a querer visitar una y otra vez. Uno de sus principales atractivos es la laguna, en la cual podés hacer un picnic al aire libre viendo el atardecer y disfrutando de la tranquilidad. Por otro lado, para los amantes de la aventura, también se pueden hacer deportes acuáticos.
En Lobos reina la tranquilidad y la amabilidad de sus habitantes. Hay pequeños lugares de gastronomía para deleitarse con la comida casera, calles angostas para caminar o andar en bicicleta y un aire puro que sin duda te va a dejar muy relajado.
Uno de los lugares más lindos para hospedarse en Lobos es la Estancia La Candelaria, un castillo que tiene más de 120 años de antigüedad y sin duda es un alojamiento único. Hay otros atractivos como la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y una plaza pequeña ideal para los más chicos.
----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Pintó bodegón: restaurantes de Buenos Aires son furor con descuentos del 30%
El bodegón de Buenos Aires con las mejores milanesas gigantes que todos visitan
Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros
Vuelos de Ezeiza a China: Una aerolínea acelera para reconectar Argentina con Asia