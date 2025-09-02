Buenos Aires tomó la iniciativa y reunió a más de 70 bodegones para la semana Pintó Bodegón. Durante varios días vas a poder disfrutar de estos restaurantes con descuentos de hasta el 30% y toda su exquisita gastronomía. Ideal para visitarlos el fin de semana.
Pintó bodegón: restaurantes de Buenos Aires son furor con descuentos del 30%
Pintó bodegón es una iniciativa que dura una semana y reúne a los principales bodegones de Buenos Aires con grandes descuentos.
La lluvia se fue pero las ganas de comer rico siempre están. Este fin de semana podés aprovechar de los increíbles descuentos en distintos bodegones de la Ciudad de Buenos Aires y probar exquisitos platos a precios mucho más bajos. Pintó Bodegón reúne a muchas personas amantes del buen comer.
Pintó Bodegón en Buenos Aires: restaurantes baratos
En la semana del 1 al 7 de septiembre Buenos Aires va a ser una fiesta gastronómica. Es que durante esos días vas a poder disfrutar de Pintó Bodegón, una iniciativa donde más de 70 bodegones ofrecerán descuentos para que los comensales llenen sus mesas.
El descuento de hasta el 30% se aplicará en el final del ticket y se podrá abonar con cualquier medio de pago. Además habrá menús con promociones que incluyen un plato principal, bebida y postre. Lo mejor de esta iniciativa es que vas a poder conocer un lugar nuevo y se va a mover muchísimo el consumo.
Algunos de los bodegones que participan son Almacén y Bar Lavalle, Bar El Federal, Bodegón La Buena Medida, La Pipeta, Café Margot, El Imparcial, El Español, El Grill Asturias y muchos más en distintos barrios porteños. No dudes en dar una vuelta.
