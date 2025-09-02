Cierra en 15 días: Una gigante láctea ya no procesa leche ni paga sueldos

La Suipachense ya no procesa leche

"Nos deben parte del sueldo de julio y varios meses de cargas patronales. También le deben combustible a transportistas y proveedores. Le deben a todo el pueblo", declararon al respecto sendos portavoces de los trabajadores de la firma.

"La compañía pasó de procesar 250.000 litros diarios de leche a 40.000 y luego ese volumen cayó a cero. Se quedó sin los 180 tamberos que la proveían por los continuos retrasos en los pagos. Así es imposible que pueda volver a operar", añadieron.

Al mismo tiempo, en el pueblo bonaerense sostienen que la compañía está a un paso de sufrir el corte de la electricidad y el gas natural por falta de pago. De ahí que entre los empleos se multiplican las voces que anticipan que la firma podría parar su funcionamiento por completo en el lapso de 15 días.

En tanto, desde la empresa señalan que se llegó a este momento crítico a partir de un "estrés financiero" derivado de la caída en el precio de la leche y el aumento de costos. Eso habría originado demoras salariales que luego se agravaron por la presión de ATILRA.

atilra-lacteos-vidal.png Desde la empresa señalan que hubo presiones por parte de delegados sindicales.

Fuentes cercanas a la firma aseguran incluso que "hubo amenazas a gerentes y sus familias, y hasta se llegó a la toma del control de la administración durante varios días". En ese sentido, se indicó que por al menos una semana distintos "delegados sindicales se sentaron en las oficinas gerenciales, dieron órdenes y accedieron a información confidencial".

Una crisis que se agrava

Las instalaciones en Suipacha son propiedad del grupo venezolano Maralac desde hace algo más de 13 años. Desde el desembarco de esos capitales, la compañía ha atravesado distintas etapas comerciales, pero la crisis comenzó a imponerse desde hace algo más de un año.

Tal como se mencionó, de datos de la base de deudores del Banco Central, a la fecha la compañía acumula casi 520 cheques rechazados por un monto total superior a los $3.600 millones.

A eso hay que sumarle la situación de procesamiento de leche nulo, consecuencia también de las abultadas deudas que la empresa mantiene con los 180 proveedores que abastecían a La Suipachense. Los incumplimientos continuos terminaron por minar la estructura de tambos que proveían a la láctea de la materia prima clave.

Por estos días, fuentes del ámbito lechero estiman en $3.000 millones mensuales el monto que requiere La Suipachense para operar con normalidad. La firma, aseguran, apenas si recauda 500 millones.

De ahí que en ese nicho no faltan quienes, ante la gravedad del escenario operativo y laboral, dan cuenta de un riesgo de quiebra que no ha hecho más que acelerarse en las últimas semanas.

