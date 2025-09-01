“A ella siempre la vi viajando sola en los últimos meses, de acuerdo a lo que sube a sus redes sociales. Se la ve con amigas y disfrutando por el mundo” informó Canosa en su programa "El bulo de Viviana" en Carnaval Stream.
¿DIVORCIADOS, CASADOS, DISTANCIADOS?
Viviana Canosa puso en duda la continuidad de la pareja de Mauricio Macri y Juliana Awada
“Me contaron que están separados y que a ella se la vería acompañada, que es algo blanqueado, a pesar de que los medios no cuenten nada” dijo Viviana Canosa.
“Me confirmaron el distanciamiento y hace 7 meses que no postean fotos o videos donde se los vea juntos” agregó la periodista.
Antes de las elecciones de mayo de 2025 en CABA, Macri fue al streaming de Infobae junto a la candidata a legisladora Silvia Lospennato.
Se lo vio completamente dormido y se dispararon nuevamente los rumores sobre su supuesta soltería.
Por entonces, Awada le contestó un whatsapp a la periodista Pia Shaw de manera contundente:
"Que pavadas dice la gente, por Dios. No hago comentarios a esas pavadas, perdón. Estamos mejor que nunca. O me separan o me embarazan”.
Ante preguntas similares en agosto de 2025 ya no hubo respuestas por parte de Juliana.
Ambos tienen la costumbre de viajar solos y eso suele despertar rumores. Ella suele viajar seguido a Punta del Este en compañía de sus mejores amigas.
El "plus" que Juliana Awada le aportó a Macri
A lo largo de los años de Mauricio como jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación, su esposa supo acompañarlo a su esposo y siempre se destacó por su buen gusto para vestirse, por la moda y la decoración.
Fruto de este romance, nació Antonia Macri, quien cumplió 13 años en octubre de 2024 y siempre logró mantener un perfil bajo.
La adolescente es una gran compañera de su mamá y siempre le acompaña a los eventos o apariciones públicas que realiza. Pero, también destaca por ser una mini influencer de la moda.