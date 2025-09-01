urgente24
Viviana Canosa puso en duda la continuidad de la pareja de Mauricio Macri y Juliana Awada

“Me contaron que están separados y que a ella se la vería acompañada, que es algo blanqueado, a pesar de que los medios no cuenten nada” dijo Viviana Canosa.

01 de septiembre de 2025 - 20:32
Juliana Awada y Mauricio Macri

“A ella siempre la vi viajando sola en los últimos meses, de acuerdo a lo que sube a sus redes sociales. Se la ve con amigas y disfrutando por el mundo” informó Canosa en su programa "El bulo de Viviana" en Carnaval Stream.

“Me confirmaron el distanciamiento y hace 7 meses que no postean fotos o videos donde se los vea juntos” agregó la periodista.

Antes de las elecciones de mayo de 2025 en CABA, Macri fue al streaming de Infobae junto a la candidata a legisladora Silvia Lospennato.

Se lo vio completamente dormido y se dispararon nuevamente los rumores sobre su supuesta soltería.

El ex presidente y la ex primera dama estuvieron en pareja durante 15 años pero desde octubre de 2024 comenzaron los rumores sobre un distanciamiento definitivo.

Por entonces, Awada le contestó un whatsapp a la periodista Pia Shaw de manera contundente:

"Que pavadas dice la gente, por Dios. No hago comentarios a esas pavadas, perdón. Estamos mejor que nunca. O me separan o me embarazan”.

Ante preguntas similares en agosto de 2025 ya no hubo respuestas por parte de Juliana.

Ambos tienen la costumbre de viajar solos y eso suele despertar rumores. Ella suele viajar seguido a Punta del Este en compañía de sus mejores amigas.

Mauricio Macri tiene una hija en com&uacute;n con Juliana Awada: Antonia, de 13 a&ntilde;os

El "plus" que Juliana Awada le aportó a Macri

A lo largo de los años de Mauricio como jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación, su esposa supo acompañarlo a su esposo y siempre se destacó por su buen gusto para vestirse, por la moda y la decoración.

Fruto de este romance, nació Antonia Macri, quien cumplió 13 años en octubre de 2024 y siempre logró mantener un perfil bajo.

La adolescente es una gran compañera de su mamá y siempre le acompaña a los eventos o apariciones públicas que realiza. Pero, también destaca por ser una mini influencer de la moda.

