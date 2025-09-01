Viviana Canosa puso en duda la continuidad de la pareja de Mauricio Macri y Juliana Awada

El ex presidente y la ex primera dama estuvieron en pareja durante 15 años pero desde octubre de 2024 comenzaron los rumores sobre un distanciamiento definitivo. El ex presidente y la ex primera dama estuvieron en pareja durante 15 años pero desde octubre de 2024 comenzaron los rumores sobre un distanciamiento definitivo.

Por entonces, Awada le contestó un whatsapp a la periodista Pia Shaw de manera contundente:

"Que pavadas dice la gente, por Dios. No hago comentarios a esas pavadas, perdón. Estamos mejor que nunca. O me separan o me embarazan”.

Ante preguntas similares en agosto de 2025 ya no hubo respuestas por parte de Juliana.

Ambos tienen la costumbre de viajar solos y eso suele despertar rumores. Ella suele viajar seguido a Punta del Este en compañía de sus mejores amigas.

image Mauricio Macri tiene una hija en común con Juliana Awada: Antonia, de 13 años

El "plus" que Juliana Awada le aportó a Macri

A lo largo de los años de Mauricio como jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación, su esposa supo acompañarlo a su esposo y siempre se destacó por su buen gusto para vestirse, por la moda y la decoración.

Fruto de este romance, nació Antonia Macri, quien cumplió 13 años en octubre de 2024 y siempre logró mantener un perfil bajo.

La adolescente es una gran compañera de su mamá y siempre le acompaña a los eventos o apariciones públicas que realiza. Pero, también destaca por ser una mini influencer de la moda.