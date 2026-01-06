USA mostró cómo ensayaron sus Fuerzas Armadas la captura en la casa de Nicolás Maduro

image

¿Cuánto duró la operación de USA en la casa de Maduro?

La irrupción habría demandado aproximadamente ocho minutos y todo comenzó cuando el mandatario Trump dio la orden desde su residencia en Mar-a-Lago.

La orden se dio aproximadamente a las 22.46 horas en Florida. La Casa Blanca había esperado 4 días para iniciar la acción debido a las malas condiciones de tiempo reinantes. La orden se dio aproximadamente a las 22.46 horas en Florida. La Casa Blanca había esperado 4 días para iniciar la acción debido a las malas condiciones de tiempo reinantes.