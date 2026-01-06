urgente24
1.000 SIMULACIONES EN LAS RÈPLICAS

USA mostró cómo ensayaron sus Fuerzas Armadas la captura en la casa de Nicolás Maduro

La llamada "Operación Resolución Total" se probó durante varios meses. Las tropas de USA estaban preparadas para romper las paredes de los bunkers de Maduro.

06 de enero de 2026 - 22:15
Maduro, detenido en USA

El gobierno de USA mostró en redes sociales cómo fueron en territorio norteamericano los entrenamientos previos para capturar al ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro: asistió a los ejercicios el propio Donald Trump.

Revelaron datos del accionar de los helicópteros utilizados por las tropas auto transportadas. Se hicieron más de un millar de simulaciones antes de tomar la decisión de irrumpir en medio de la madrugada del sábado 3 de enero. Revelaron datos del accionar de los helicópteros utilizados por las tropas auto transportadas. Se hicieron más de un millar de simulaciones antes de tomar la decisión de irrumpir en medio de la madrugada del sábado 3 de enero.

Se practicó especialmente la rotura de puertas blindadas porque conocían que el ex Jefe de Estado caribeño tenía sólidas aberturas de hierro para evitar ser abordado.

Desde las aeronaves bajaron con sopletes industriales masivos para lograr la perforación de las estructuras de defensa.

¿Cuánto duró la operación de USA en la casa de Maduro?

La irrupción habría demandado aproximadamente ocho minutos y todo comenzó cuando el mandatario Trump dio la orden desde su residencia en Mar-a-Lago.

La orden se dio aproximadamente a las 22.46 horas en Florida. La Casa Blanca había esperado 4 días para iniciar la acción debido a las malas condiciones de tiempo reinantes. La orden se dio aproximadamente a las 22.46 horas en Florida. La Casa Blanca había esperado 4 días para iniciar la acción debido a las malas condiciones de tiempo reinantes.

