El gobierno de USA mostró en redes sociales cómo fueron en territorio norteamericano los entrenamientos previos para capturar al ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro: asistió a los ejercicios el propio Donald Trump.
1.000 SIMULACIONES EN LAS RÈPLICAS
USA mostró cómo ensayaron sus Fuerzas Armadas la captura en la casa de Nicolás Maduro
La llamada "Operación Resolución Total" se probó durante varios meses. Las tropas de USA estaban preparadas para romper las paredes de los bunkers de Maduro.
06 de enero de 2026 - 22:15
Se practicó especialmente la rotura de puertas blindadas porque conocían que el ex Jefe de Estado caribeño tenía sólidas aberturas de hierro para evitar ser abordado.
Desde las aeronaves bajaron con sopletes industriales masivos para lograr la perforación de las estructuras de defensa.
¿Cuánto duró la operación de USA en la casa de Maduro?
La irrupción habría demandado aproximadamente ocho minutos y todo comenzó cuando el mandatario Trump dio la orden desde su residencia en Mar-a-Lago.