Venezuela sin Maduro: 11 barcos petroleros rumbo a José y Bajo Grande

Las operaciones militares en el Caribe resultaron óptimas para la empresa, ya que ahora los cargueros no tendrán que modificar rumbos como lo hicieron mientras duró el desplazamiento de las fuerzas armadas de los USA.

De los once buques programados por Chevron, uno ya ha cargado petróleo y otros dos permanecen atracados en los puertos venezolanos, según el seguimiento de movimientos portuarios realizado por Bloomberg.

petroleo.jpg Habrá más extracción cuando las empresas vean cuál será la realidad en Venezuela

Cautela a pesar de Donald Trump

Según Bloomberg todo el crudo extraído por Chevron en Venezuela se destina a refinerías estadounidenses, incluyendo a Valero Energy Corp, Phillips 66 y Marathon Petroleum Corp. sin embargo tienen dudas.

El gobierno de Donald Trump apuesta a que las compañías petroleras estadounidenses reactiven la producción en Venezuela, tras años de caída por corrupción y falta de inversión, aunque los productores aún actúan con cautela. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, tiene previsto reunirse esta semana con ejecutivos del sector, según Bloomberg.

