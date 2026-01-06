Venezuela sin Maduro: 11 barcos petroleros rumbo a José y Bajo Grande

De acuerdo con un despacho de la agencia Bloomberg, Chevrón ordenó que 11 embarcaciones rentadas tomen rumbo hacia dos puertos petroleros de Venezuela, En verdad correen con ventajas ya que, son los únicos que puede sacar crudo o procesados desde que Donald Trump comenzó a enfrentarse con Nicolás Maduro.
Dos puertos de Venezuela se preparan para recibir 11 petroleros que navegan a José y Bajo Grande. Dudas sobre cuando volver a invertir en la zona.
Datos preliminares dan cuenta de varias llegadas a los amarres de José y Bajo Grande ubicados en el noroeste del país. El volumen de cargas programadas alcanza el mayor nivel desde octubre, cuando se registró la llegada de doce petroleros.
Caso Chevrón
Chevron, con sede en Houston, opera bajo una licencia especial otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que le permite producir y exportar petróleo venezolano pese a las sanciones impuestas por Washington.
Mediante un comineado la compañía aclaró
Las operaciones militares en el Caribe resultaron óptimas para la empresa, ya que ahora los cargueros no tendrán que modificar rumbos como lo hicieron mientras duró el desplazamiento de las fuerzas armadas de los USA.
De los once buques programados por Chevron, uno ya ha cargado petróleo y otros dos permanecen atracados en los puertos venezolanos, según el seguimiento de movimientos portuarios realizado por Bloomberg.
Cautela a pesar de Donald Trump
Según Bloomberg todo el crudo extraído por Chevron en Venezuela se destina a refinerías estadounidenses, incluyendo a Valero Energy Corp, Phillips 66 y Marathon Petroleum Corp. sin embargo tienen dudas.
El gobierno de Donald Trump apuesta a que las compañías petroleras estadounidenses reactiven la producción en Venezuela, tras años de caída por corrupción y falta de inversión, aunque los productores aún actúan con cautela. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, tiene previsto reunirse esta semana con ejecutivos del sector, según Bloomberg.
(Información de las agencias EFE y Bloomberg)
