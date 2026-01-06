Anmat: Otra renuncia y asume un exOSDE con el fentanilo contaminado de fondo

Cabe recordar que, paralelamente a la causa judicial, se conformó una comisión investigadora en el Congreso de la Nación que tomó testimonios sobre los casos denunciados y elevó una veintena de preguntas al Poder Ejecutivo acerca de las medidas adoptadas para la atención a víctimas y familias, los mecanismos de articulación interjurisdiccional con provincias y municipios, las denuncias penales o querellas del Estado Nacional y la participación de otros querellantes, así como las acciones legales contra los responsables, entre otras cuestiones.

image El ministro Lugones con la ahora extitular de la Anmat, Agustina Bisio.

El Gobierno nacional quedó en la mira por la falta de controles y algunos funcionarios se mantuvieron en silencio o hicieron declaraciones públicas que generaron más indignación, como el caso del ministro de Modernización Federico Sturzenegger que habló de que “Anmat falló porque el señor que tiene el laboratorio es un amigo del poder y logró que el poder le permitiera hacer esto”.

Luego, Sturzenegger justificó los despidos en la Anmat y relativizó la importancia de sus controles: “Si no estaba el ANMAT, yo hubiera hablado con mi médico y me hubiera cuidado mejor”.

Quién es Luis Fontana

El reemplazo de Bisio se designó a través del Decreto 3/2026 publicado este martes (6/1) en el Boletín Oficial, y el elegido fue Luis Eduardo Fontana.

Fontana es médico cirujano, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con formación complementaria en administración de empresas de salud, dirección estratégica, sistemas de información y negociación en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

image Luis Fontana el elegido para dirigir a la Anmat.

Cuenta con una amplia trayectoria en el sistema de salud donde realizó las residencias en cirugía general y en cirugía oncológica, sumado a que se desempeñó como jefe de residentes y cirujano de planta en instituciones de referencia como el Instituto Ángel Roffo, según consignó la agencia Noticias Argentinas en un cable.

Posee más de 30 años de experiencia en gestión, con una extensa carrera en una de las empresas de medicina prepaga más conocidas, donde ocupó cargos de alta responsabilidad, incluyendo gerente médico, director médico de servicios asistenciales y director general.

A lo largo de su carrera lideró procesos de ordenamiento, modernización y mejora de la eficiencia, con foco en trazabilidad, digitalización, estandarización de procesos y decisiones basadas en datos, siempre orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema y la calidad de las prestaciones.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Alerta: Problemas en las fronteras por los DNI vencidos que frustran viajes

Las señales de noticias de Argentina, con el monotema Venezuela, bajan su rating vespertino

Ofensiva de Israel: "Benjamin Netanyahu quiere bailar un tango con Latinoamérica"

Muchos rumores de que USA e Israel exploran "opciones de cambio de régimen en Irán"