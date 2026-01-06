Con la situación de Venezuela acaparando la atención mediática, el Gobierno nacional oficializó la renuncia de Agustina Bisio a la dirección de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en medio del escándalo del fentanilo contaminado y las acusaciones de falta de controles por parte del organismo.
LUIS FONTANA
Anmat: Otra renuncia y asume un exOSDE con el fentanilo contaminado de fondo
Renunció Agustina Bisio a la Anmat y la reemplaza Luis Fontana, extitular de OSDE. El cambio ocurre en el marco del escándalo del fentanilo contaminado.
Anmat cambia de manos
Con la renuncia de Bisio, el Gobierno designó como su reemplazante a Luis Fontana, un médico cirujano extitular de OSDE, una de las prepagas más grandes del país. Allí, Fontana fue gerente médico, director médico de servicios asistenciales y director general.
Al comunicar su renuncia a su superior -una dimisión que se suma a la larga lista de funcionarios que dejaron la administración libertaria-, el ministro de Salud Mario Lugones, Bisio mencionó “razones personales” y habría hecho referencia al desgaste que sufrió durante el último año, cuando ocurrieron las muertes por el fentanilo adulterado que tuvo unas 124 víctimas.
Por ese caso, Bisio tuvo que declarar ante el juez Ernesto Kreplak, que lleva la causa y busca determinar las responsabilidades por las muertes y la falta de control del fentanilo que correspondía a la Anmat.
Se detectaron ampollas de fentanilo producidas por Laboratorios Ramallo y HLB Pharma contaminadas con bacterias (K. pneumoniae y R. pickettii), que causando unas 100 muertes. Por eso, El dueño de HLB, Ariel García Furfaro, fue procesado por estrago sanitario seguido de muerte y la Anmat quedó señalada por no actuar a tiempo pese a que los laboratorios tenían pedidos de clausura previos sin ejecutar al no emitir la prohibición total de comercialización.
Cabe recordar que, paralelamente a la causa judicial, se conformó una comisión investigadora en el Congreso de la Nación que tomó testimonios sobre los casos denunciados y elevó una veintena de preguntas al Poder Ejecutivo acerca de las medidas adoptadas para la atención a víctimas y familias, los mecanismos de articulación interjurisdiccional con provincias y municipios, las denuncias penales o querellas del Estado Nacional y la participación de otros querellantes, así como las acciones legales contra los responsables, entre otras cuestiones.
El Gobierno nacional quedó en la mira por la falta de controles y algunos funcionarios se mantuvieron en silencio o hicieron declaraciones públicas que generaron más indignación, como el caso del ministro de Modernización Federico Sturzenegger que habló de que “Anmat falló porque el señor que tiene el laboratorio es un amigo del poder y logró que el poder le permitiera hacer esto”.
Luego, Sturzenegger justificó los despidos en la Anmat y relativizó la importancia de sus controles: “Si no estaba el ANMAT, yo hubiera hablado con mi médico y me hubiera cuidado mejor”.
Quién es Luis Fontana
El reemplazo de Bisio se designó a través del Decreto 3/2026 publicado este martes (6/1) en el Boletín Oficial, y el elegido fue Luis Eduardo Fontana.
Fontana es médico cirujano, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con formación complementaria en administración de empresas de salud, dirección estratégica, sistemas de información y negociación en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).
Cuenta con una amplia trayectoria en el sistema de salud donde realizó las residencias en cirugía general y en cirugía oncológica, sumado a que se desempeñó como jefe de residentes y cirujano de planta en instituciones de referencia como el Instituto Ángel Roffo, según consignó la agencia Noticias Argentinas en un cable.
Posee más de 30 años de experiencia en gestión, con una extensa carrera en una de las empresas de medicina prepaga más conocidas, donde ocupó cargos de alta responsabilidad, incluyendo gerente médico, director médico de servicios asistenciales y director general.
A lo largo de su carrera lideró procesos de ordenamiento, modernización y mejora de la eficiencia, con foco en trazabilidad, digitalización, estandarización de procesos y decisiones basadas en datos, siempre orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema y la calidad de las prestaciones.
