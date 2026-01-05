urgente24
¿SOBREDOSIS DE DONALD TRUMP?

Las señales de noticias de Argentina, con el monotema Venezuela, bajan su rating vespertino

La sumatoria de los 6 canales informativos de Argentina no llega el lunes 5/1 a 9 puntos. En condiciones normales, luego de las 18 horas trepa a los 10 puntos.

05 de enero de 2026 - 20:50
Televisiòn de Argentina

Televisiòn de Argentina

Año nuevo, vicios viejos: los programadores de los canales noticiosos de Argentina vuelven a cometer en 2026 el mismo error que tuvieron sobre el final de 2025 cuando se centraron durante toda su programación con las vicisitudes que rodeaban a la Asociación del Fùtbol Argentino.

En este caso, el "monotema" es Venezuela, tras la extracción de Nicolás Maduro en Caracas por parte de la administración republicana de Estados Unidos.

Desde la primer hora del lunes 5/1 hasta la noche, todo el foco de TN, C5N, Crònica TV, A24, LN+ y Canal 26 se depositó en los tribunales de Manhattan y la frontera de Colombia (Cúcuta) con Venezuela (Táchira). ¿Resultado? Un rating empobrecido y por debajo de lo habitual. Desde la primer hora del lunes 5/1 hasta la noche, todo el foco de TN, C5N, Crònica TV, A24, LN+ y Canal 26 se depositó en los tribunales de Manhattan y la frontera de Colombia (Cúcuta) con Venezuela (Táchira). ¿Resultado? Un rating empobrecido y por debajo de lo habitual.

La baja cosecha de audiencia se produjo a pesar de que la mayoría de las señales hizo importantes inversiones mandando equipos para transmitir en vivo desde Nueva York y la frontera de ingreso al atribulado país caribeño.

#Eldiario @C5N 2.0

#ElNoticiero @A24COM 1.5

#DuroDeCallar @CronicaTV 1.1

#ElNoticiero @lanacionmas 0.6

#26PM @canal26noticias 0.5

Tropezar 2 veces con las mismas piedras (en pocos días)

En diciembre de 2025, la saturación de noticias en torno a la situación de la Asociación del Fùtbol Argentino terminó siendo contraproducente a nivel de audiencias para los principales telediarios del país.

A cada hora, se bombardeó a la audiencia con figuras que eran poco conocidas para el gran público: Pablo Toviggino, Ariel Vallejo, Luciano Pantano y Ana Conte.

La traslación mecánica de temas de la gráfica (donde es posible la investigación de los temas) a la televisión (que tiene una dinámica más veloz pero menos profundidad) suele ser un error recurrente en los productores de los noticieros. La traslación mecánica de temas de la gráfica (donde es posible la investigación de los temas) a la televisión (que tiene una dinámica más veloz pero menos profundidad) suele ser un error recurrente en los productores de los noticieros.

Algo similar ocurre con la agenda de los políticos de Argentina el periodismo toma las inquietudes de los dirigentes partidarios y se olvida que el interés de la gente común está a años luz de las inquietudes de la clase gobernante. Luego, quedan los comunicadores en "falsa escuadra".

