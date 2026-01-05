Las señales de noticias de Argentina, con el monotema Venezuela, bajan su rating vespertino

#Eldiario @C5N 2.0

Tropezar 2 veces con las mismas piedras (en pocos días)

En diciembre de 2025, la saturación de noticias en torno a la situación de la Asociación del Fùtbol Argentino terminó siendo contraproducente a nivel de audiencias para los principales telediarios del país.

A cada hora, se bombardeó a la audiencia con figuras que eran poco conocidas para el gran público: Pablo Toviggino, Ariel Vallejo, Luciano Pantano y Ana Conte.

La traslación mecánica de temas de la gráfica (donde es posible la investigación de los temas) a la televisión (que tiene una dinámica más veloz pero menos profundidad) suele ser un error recurrente en los productores de los noticieros.

Algo similar ocurre con la agenda de los políticos de Argentina el periodismo toma las inquietudes de los dirigentes partidarios y se olvida que el interés de la gente común está a años luz de las inquietudes de la clase gobernante. Luego, quedan los comunicadores en "falsa escuadra".