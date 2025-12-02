¿El oficialismo no genera rating? Nueva caìda de LN+, no llegó a un punto

TN fue la señal de noticias más vista de noviembre: volvió a liderar la audiencia argentina ya que según la medidora Kantar Ibope Media el promedio acumulado (lunes a domingo de 7 a 24) fue de 2,27 puntos: LN+ cayó por tercer mes consecutivo afectado por su postura demasiado cercana al oficialismo.
El canal de los oficialistas Luis Majul, Cristina Pérez y Esteban Trebucq cayó en las mediciones en noviembre. Se impuso TN, luego C5N y A24 llegó al podio.
02 de diciembre de 2025 - 23:43
En el mes de noviembre, C5N terminó segundo tras promediar 1,58 y tercero quedó A24 con 1,39.
El cuarto lugar fue para Crónica que sumó 0,94.
Cerró la tabla Canal 26, que se dedica a las noticias internacionales, con 0,50.
Los programas de LN+ con mayor llegada son 2 propuestas con periodistas distantes de la Casa Rosada: Carlos Pagni y Joaquín Morales Solá.
Noviembre con menor rating
Casi todas las señales bajaron un poco, debido a que las elecciones parlamentarias habían marcado un Octubre con pantalla muy caliente al punto que TN tuvo 2,46 puntos, C5N 2,10 puntos y A24 1,52 puntos.