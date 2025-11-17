La China Suárez rompió el rating, habló de venganza y Wanda jugó su carta desde redes

Embed

Wanda Nara responde sin hablar y Mauro Icardi completa el cuadro

La entrada de Mauro Icardi fue casi un capítulo aparte, porque su participación le dio otra textura a la nota y terminó de aclarar cosas que venían dando vueltas desde hacía meses. Así, Pergolini le preguntó sin vueltas al delantero del Galatasaray: "¿Y cuándo se van a casar?". Y ahí el futbolista, medio nervioso, dijo lo que nadie esperaba escuchar tan explícitamente: "Primero me tengo que divorciar… en marzo de 2026 sale. Después empezaremos a planearlo". La China, sorprendida, remató entre risas: "No lo habíamos hablado", un momento que dejó al estudio medio en silencio pero al público prendido fuego.

La escena fue tan llamativa que casi eclipsó otra confesión de Icardi: "Nos conocimos en París, en 2021", recordando con naturalidad la famosa noche que desató el Wandagate. No solo no esquivó el tema, sino que habló con orgullo, algo que en redes se leyó como desafío y en el estudio como honestidad brutal.

image La aparición de Mauro Icardi, con confirmación de una futura boda, potenció el impacto de la entrevista y sorprendió a la propia China.

Mientras todo esto pasaba, Wanda reaparecía en sus redes, esta vez con una foto junto a Maxi López y Martín Migueles, y un detalle bien marcado por sus seguidores: el bolso Birkin que lucía, después de que se comentara que había robado una de sus carteras. Más que casualidad, fue un movimiento de esos que ella sabe que generan lectura, ruido y análisis.

image

image Wanda Nara respondió desde redes con fotos junto a Martín Migueles y Maxi Lopez que reforzaron su presencia en la trama.

El programa cerró con números que superaron a todas las emisiones del ciclo desde su estreno, con un pico cercano a los 8 puntos, según Kantar Ibope Media. Y si algo dejó claro la entrevista es que, en esta historia, cada uno juega su partida a su manera: la China recuperó su voz propia, Mauro blanqueó sus planes futuros con ella y Wanda respondió sin decir jamás una palabra.

En el fondo, la pulseada sigue, solo que cada uno elige qué cámara mirar.

