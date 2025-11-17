La noche en que la China Suárez volvió a hablar en el programa de Mario Pergolini dejó una tensión sutil pero eléctrica, de esas que hacen que el público se quede quieto, atento, esperando el próximo gesto. Y cuando apareció Mauro Icardi, mientras Wanda Nara seguía todo desde lejos, la historia tomó un giro que nadie terminó de anticipar.
EXPLOSIVA
La China Suárez rompió el rating, habló de venganza y Wanda jugó su carta desde redes
La China Suárez sacudió la noche y subió la audiencia con confesiones filosas, mientras Wanda Nara respondió en silencio desde sus redes y dejó dudas abiertas.
La frase de la China Suárez que reavivó viejas heridas (y voló el rating)
Apenas Pergolini la metió en tema preguntándole por Hija del fuego, la China soltó una frase que quedó rebotando en todos lados: "Debería empezar a vengarme un poco más, estoy con ganas de vengarme. No de nadie puntual". Fue imposible no sentir que la frase le habla a esa novela que ya es parte del ADN del espectáculo argentino: la eterna tensión con Wanda Nara.
Incluso ella misma remarcó, en otro tramo de la charla, algo que resonó fuerte en la audiencia: "En Argentina pasa mucho esto del disfrute de enemistar a dos mujeres", marcando un punto que en varios medios vienen señalando hace años.
Con la conversación más suelta, la actriz reconoció algo que pocas veces admite en público: "En la vida real soy bastante vengativa. Soy muy hiriente, no levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento", y lo dijo con un tono casi confesional, consciente de que esa sinceridad podía volver a abrir grietas. Aparte dejó otra frase que lo resume todo: "Yo si algo que no soy es tibia. Ni lo seré, nunca. Y no me gustan los tibios tampoco".
Mientras charlaba con Mario, el rating acompañaba como pocas noches: el programa arrancó con 6 puntos, y cuando la China entró al estudio trepó a 6,8, superando a Telefe en plena competencia con Por el Mundo.
Wanda Nara responde sin hablar y Mauro Icardi completa el cuadro
La entrada de Mauro Icardi fue casi un capítulo aparte, porque su participación le dio otra textura a la nota y terminó de aclarar cosas que venían dando vueltas desde hacía meses. Así, Pergolini le preguntó sin vueltas al delantero del Galatasaray: "¿Y cuándo se van a casar?". Y ahí el futbolista, medio nervioso, dijo lo que nadie esperaba escuchar tan explícitamente: "Primero me tengo que divorciar… en marzo de 2026 sale. Después empezaremos a planearlo". La China, sorprendida, remató entre risas: "No lo habíamos hablado", un momento que dejó al estudio medio en silencio pero al público prendido fuego.
La escena fue tan llamativa que casi eclipsó otra confesión de Icardi: "Nos conocimos en París, en 2021", recordando con naturalidad la famosa noche que desató el Wandagate. No solo no esquivó el tema, sino que habló con orgullo, algo que en redes se leyó como desafío y en el estudio como honestidad brutal.
Mientras todo esto pasaba, Wanda reaparecía en sus redes, esta vez con una foto junto a Maxi López y Martín Migueles, y un detalle bien marcado por sus seguidores: el bolso Birkin que lucía, después de que se comentara que había robado una de sus carteras. Más que casualidad, fue un movimiento de esos que ella sabe que generan lectura, ruido y análisis.
El programa cerró con números que superaron a todas las emisiones del ciclo desde su estreno, con un pico cercano a los 8 puntos, según Kantar Ibope Media. Y si algo dejó claro la entrevista es que, en esta historia, cada uno juega su partida a su manera: la China recuperó su voz propia, Mauro blanqueó sus planes futuros con ella y Wanda respondió sin decir jamás una palabra.
En el fondo, la pulseada sigue, solo que cada uno elige qué cámara mirar.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La nueva miniserie de 8 capítulos que arrasa con su puntaje perfecto
Pelea por Carrefour: Se bajaron los chilenos, se afirma De Narvaéz, un "monopolio de facto" y 17.000 temores
Más de 100 despidos por el cierre de locales de un gigante de supermercados (y sigue...)
Boca 2-0 Tigre: el Xeneize firmó otro gran partido y atornilló su chapa de candidato
La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor