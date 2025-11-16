Los datos oficiales provisorios indican que con más del 50% del escrutinio realizado la oficialista Jeannette Jara suma el 26,29% de los votos y José Antonio Kast, el 24,66%.
PRIMEROS RESULTADOS OFICIALES
Presidencial en Chile: Jeanette Jara (izquierda) y José Antonio Kast (derecha) lideran preferencias
La candidata que encabeza en Chile (Jeannette Jara) superaría el 26 % de los sufragios mientras que el segundo (José Antonio Kast) pasaría el 25%.
16 de noviembre de 2025 - 19:45
El candidato populista Franco Parisi se ubica en tercera posición (17,5%).
Si ninguno de los candidatos presidenciales obtiene el 50 % más uno de los votos se evitaría la segunda vuelta el 14 de diciembre.
Por el momento, quien se anunciaba como la sorpresa, el conservador Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, quedaría en la cuarta posición.
Kaiser es comparado por analistas con un candidato muy similar al presidente argentino Javier Milei.