urgente24
MUNDO Jeannette Jara > José Antonio Kast > Elecciones presidenciales

PRIMEROS RESULTADOS OFICIALES

Presidencial en Chile: Jeanette Jara (izquierda) y José Antonio Kast (derecha) lideran preferencias

La candidata que encabeza en Chile (Jeannette Jara) superaría el 26 % de los sufragios mientras que el segundo (José Antonio Kast) pasaría el 25%.

16 de noviembre de 2025 - 19:45
Elecciiones presidenciales en Chile

Elecciiones presidenciales en Chile

Los datos oficiales provisorios indican que con más del 50% del escrutinio realizado la oficialista Jeannette Jara suma el 26,29% de los votos y José Antonio Kast, el 24,66%.

El candidato populista Franco Parisi se ubica en tercera posición (17,5%).

image

Si ninguno de los candidatos presidenciales obtiene el 50 % más uno de los votos se evitaría la segunda vuelta el 14 de diciembre.

Seguir leyendo

De acuerdo a los datos iniciales, habría balotaje. Es la opción más probable ya que las proyecciones sugieren que ningún candidato alcanzaría los votos necesarios para ganar en primera vuelta. De acuerdo a los datos iniciales, habría balotaje. Es la opción más probable ya que las proyecciones sugieren que ningún candidato alcanzaría los votos necesarios para ganar en primera vuelta.

image
Jeannette Jara encabeza las elecciones presidenciales de Chile

Jeannette Jara encabeza las elecciones presidenciales de Chile

Por el momento, quien se anunciaba como la sorpresa, el conservador Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, quedaría en la cuarta posición.

Kaiser es comparado por analistas con un candidato muy similar al presidente argentino Javier Milei.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES