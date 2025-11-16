Ahora, elecciones 2025: Chile elige presidente y parlamento

Chile en el extranjero

Antes del cierre oficial en Chile, se conocieron los resultados preliminares del voto en el extranjero que favorecen a la candidata oficialista. Jeannette Jara se impuso en los conteos de Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda.

Japón (Tokio): Jara ganó con 104 votos, seguida por Matthei (40), Kaiser (29) y Kast (25).

Corea del Sur (Seúl): Jara obtuvo 73 votos, superando a Kast (21) y Matthei (18).

Nueva Zelanda: Jara también lideró el conteo, quedando en segundo y tercer lugar Johannes Kaiser y José Antonio Kast, respectivamente.

En contraste, José Antonio Kast se impuso estrechamente en Malasia, en el único centro de votación de Kuala Lumpur, sumando 7 votos frente a los 6 de Evelyn Matthei y 3 de Jeannette Jara.

Cabe destacar que todos estos resultados son preliminares. La información oficial será entregada por el Servicio Electoral (Servel) después del cierre de las urnas en Chile continental.

Marco legal de los comicios

El proceso electoral presidencial y parlamentario de Chile se lleva a cabo hoy, el domingo 16 de noviembre de 2025, con una potencial segunda vuelta el 14 de diciembre. La elección está regida por una legislación que establece el voto obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años no condenados a pena aflictiva.

La participación en las primarias del 29 de junio de 2025 fue baja, con solo el 10% del electorado, donde la candidata Jeannette Jara se impuso con el 60,3% de los votos como abanderada del pacto "Unidad por Chile".

La Constitución chilena establece que el sufragio es obligatorio para los electores en todas las votaciones populares y plebiscitos, a excepción de las primarias. Tienen derecho a voto los ciudadanos que hayan cumplido 18 años y no hayan sido condenados a pena aflictiva (superior a 3 años y un día de presidio). El derecho a votar se suspende en casos de interdicción por demencia, acusación por delito grave (incluido terrorismo) o sanción del Tribunal Constitucional.

El sufragio es personal, igualitario y secreto. La ley orgánica constitucional determinará las multas y exenciones por el incumplimiento del deber de votar.

