Hay producciones que explotan en su debut y desaparecen al instante. Otras, en cambio, se instalan de manera silenciosa, pero contundente, generando charlas, debates y recomendaciones boca a boca que no se detienen. "La muerte y otros misterios" pertenece a esta segunda categoría. Disponible en Disney+, esta miniserie estrenada en 2024 continúa despertando comentarios y atrapando nuevos espectadores doce meses después.
"MÁS QUE DIVERTIDA"
La miniserie de 10 capítulos imposible de pausar
Un crimen en alta mar, una lista de sospechosos interminable y una dupla que no se soporta. La miniserie de Disney+ que sigue ganando público un año después.
Con diez episodios que rondan los 50 minutos cada uno, la propuesta desarrollada por Heidi Cole McAdams y Mike Weiss plantea una premisa irresistible: un crimen en alta mar, rodeado del glamour de la élite mundial, donde absolutamente nadie queda fuera de la lista de posibles culpables. La protagonista es Imogene Scott, interpretada por Violett Beane, una joven brillante, pero inquieta que termina señalada como la principal sospechosa de un asesinato ocurrido en circunstancias más que turbias. ¿El detalle? Ella misma admite tener algo de responsabilidad por estar justo ahí, en ese momento exacto.
El escenario elegido resulta perfecto para el desarrollo del misterio: un transatlántico mediterráneo restaurado con lujo y ostentación, donde conviven huéspedes consentidos hasta el hartazgo y una tripulación extenuada que no da más. Todos tienen motivos, todos ocultan secretos, y todos podrían ser el asesino. Para salir del aprieto y demostrar que no tuvo nada que ver con el crimen, Imogene deberá aliarse con alguien a quien detesta profundamente y él es Rufus Cotesworth, encarnado por Mandy Patinkin, reconocido como el mejor detective del planeta.
El elenco, además de los mencionados Beane y Patinkin, incluye a Linda Emond, Jayne Atkinson, Christian Svensson, Lauren Patten, David Marshall Grant y Angela Zhou.
Intriga, lujo y sospechas en esta miniserie
Los críticos, por su parte, fueron muy claros en su opinión. Saloni Gajjar, de AV Club, destacó que se trata de "una divertida serie policíaca que le gustará a los fans de Agatha Christie". Por su parte, Álvaro Cueva, del Diario Milenio, aseguró: "No hay manera de que, una vez que la comience a ver, no quiera llegar al final". Mientras tanto, Karina Adelgaard, de Heaven of Horror, subrayó un aspecto clave: "El reparto es maravilloso y ofrece varios personajes muy interesantes. Nadie es totalmente bueno o malo, algo que siempre me gusta. Los matices son importantes. Si te gustan las tramas policíacas y los misterios, ¡es para ti!".
Así que ya sabés, si te copan los enigmas, disfrutás del suspenso y te seduce la idea de adentrarte en una trama donde cada pista puede cambiar todo, esta es tu oportunidad. "La muerte y otros misterios" te espera en Disney+, lista para engancharte desde el primer minuto.
