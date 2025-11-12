La miniserie de 10 capítulos imposible de pausar

Intriga, lujo y sospechas en esta miniserie

Los críticos, por su parte, fueron muy claros en su opinión. Saloni Gajjar, de AV Club, destacó que se trata de "una divertida serie policíaca que le gustará a los fans de Agatha Christie". Por su parte, Álvaro Cueva, del Diario Milenio, aseguró: "No hay manera de que, una vez que la comience a ver, no quiera llegar al final". Mientras tanto, Karina Adelgaard, de Heaven of Horror, subrayó un aspecto clave: "El reparto es maravilloso y ofrece varios personajes muy interesantes. Nadie es totalmente bueno o malo, algo que siempre me gusta. Los matices son importantes. Si te gustan las tramas policíacas y los misterios, ¡es para ti!".