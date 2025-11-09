La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en un solo día

The Washington Post calificó a esta miniserie como brillante

La prensa especializada no tardó en reconocer el valor de esta propuesta. James Poniewozik de The New York Times destacó que la serie "tiene la suficiente peculiaridad y complejidad para captar la singularidad de los adolescentes y de las personas que están a su cargo". Por su parte, Chase Hutchinson de Collider subrayó que se trata de "una serie cómica que ofrece humor agudo, tierno y bobalicón (...) Brian Jordan Alvarez aporta muchos matices y talento, como actor y como creador". Finalmente, Lili Loofbourow de The Washington Post la definió como "una comedia brillante, afectuosa y sin grandes pretensiones".