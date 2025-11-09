La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en un solo día

Hay producciones que nacen con la vocación de hacerte pasar un buen rato sin pedirte nada a cambio. Esta miniserie de comedia que aterrizó en Disney+ durante 2024 es una de esas joyas escondidas que merece más que tu atención. Con apenas ocho episodios de 25 minutos cada uno, "El profesor" se ve en un suspiro y te deja con ganas de más.
Brian Jordan Alvarez no solo creó esta historia, sino que también se puso al frente del elenco para darle vida a Evan Márquez, un docente de secundaria en Austin, Texas, que constantemente se debate entre sus convicciones personales y la compleja realidad de trabajar en el sistema educativo.
Acompañan a Alvarez en esta aventura Savanna Gann, Emily Topper, Sarah Kopkin, Stephanie Koenig, Enrico Colantoni, Sean Patton y Carmen Christopher, entre otros talentos que construyen un universo escolar creíble y entrañable.
La figura de Evan resulta particularmente fascinante porque encarna esa contradicción que todos conocemos: querer mantener la coherencia ética cuando todo alrededor te empuja a hacer excepciones. Su intento permanente de ser una persona de principios lo lleva a situaciones donde el absurdo se mezcla con la ternura, generando un humor que funciona en múltiples ocasiones.
The Washington Post calificó a esta miniserie como brillante
La prensa especializada no tardó en reconocer el valor de esta propuesta. James Poniewozik de The New York Times destacó que la serie "tiene la suficiente peculiaridad y complejidad para captar la singularidad de los adolescentes y de las personas que están a su cargo". Por su parte, Chase Hutchinson de Collider subrayó que se trata de "una serie cómica que ofrece humor agudo, tierno y bobalicón (...) Brian Jordan Alvarez aporta muchos matices y talento, como actor y como creador". Finalmente, Lili Loofbourow de The Washington Post la definió como "una comedia brillante, afectuosa y sin grandes pretensiones".
Lo mejor de "El profesor" es que no intenta reinventar la rueda ni venderte grandes discursos. Simplemente, te invita a pasar tiempo con estos personajes mientras enfrentan situaciones cotidianas que cualquiera que haya pisado una escuela reconocerá al instante. Es un entretenimiento inteligente y sin vueltas, con humor, emoción y una mirada cercana a ese mundo tan especial de la escuela secundaria.
