La miniserie de 6 capítulos que ya alcanzó millones de vistas

Esta miniserie de Netflix se convirtió en un verdadero acierto para la plataforma. Con apenas 6 capítulos supo arrasar como una de las series más aclamadas y la crítica la recibió muy bien. Tiene todo para convertirse en tu favorita y sin duda no te la podés perder.
En esta miniserie de Netflix de apenas 6 capítulos vas a encontrar una historia que te va a enloquecer. Es de las más vistas de la plataforma.
Si te gustan los dramas, la acción y las historias con un trasfondo importante, entonces esta es una de las series que tenés que mirar. Netflix arrasa con ella y ya alcanzó millones de vistas por su excelente trama y actuaciones que están a otro nivel.
En la miniserie Wyatt Earp y la guerra de los cowboys encontramos un drama western ambientado a fines de 1800 que supo conquistar a los más exigentes. Uno de los aciertos de esta producción es que también tiene un enfoque moderno sin perder la esencia que la caracteriza.
Todo empieza tras la Batalla del O.K. Corral. Sin embargo, también se mide todo el impacto que tuvo en lo económico y político destacando que no fue un simple enfrentamiento. El drama del Oeste está irrumpiendo la pantalla nuevamente con propuestas que son una mejor que la otra.
Además de la historia y los enfrentamientos, Netflix también fue mechando entrevistas con diferentes personas de mucho peso que saben dar contexto y explicar en profundidad todo lo ocurrido con esta batalla. Sin duda es una experiencia completa que no podés dejar de mirar en apenas 6 episodios.
