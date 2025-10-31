La miniserie de suspenso que arrasa en Netflix y es ideal para ver el finde

Nada mejor que tener una buena miniserie para ver en la noche de Halloween o bien este fin de semana. Netflix tiene grandes propuestas y esta es una de las series más aclamadas por los usuarios en el último tiempo. Si todavía no la viste tenés que darle una oportunidad.
La miniserie que triunfa en Netflix
Rebus es la miniserie que todos están viendo ahora en Netflix. La misma está basada en las novelas de Rankin y la misma trata sobre el inspector que lleva el mismo nombre. Aquellos que la vieron resaltan su gran similitud con la obra literaria y la atención al detalle.
Este inspector se ve conmovido por la incapacidad de su hermano, un exsoldado, de adaptarse nuevamente a la vida cotidiana. Además este último se comienza a meter en hechos delictivos que sin duda llaman la atención de Rebus.
En ese momento es cuando Rebus se ve en una dicotomía: por un lado está su deber policial y de inspector y por el otro la lealtad familiar. Un drama mezclado con suspenso que te mantiene en el sillón durante todos los capítulos. No te la vas a querer perder.
