La miniserie de 4 episodios que te mantiene alerta desde el primer minuto

En El monstruo de Florencia se sigue la historia de un asesino en serie que mata a parejas. Todo este terror se siembra entre 1966 y 1985 en la Toscana. En este modus operandi el criminal acechaba a enamorados que estaban en su auto alejados de la multitud, en zonas como campos o rutas. Lo que lo hace aún más espeluznante es que se daba en noches donde no había luna.