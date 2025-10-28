La plataforma de Netflix volvió a estrenar una miniserie de la que todos están hablando. El boom por las historias basadas en hechos reales mantiene a los usuarios pegados a la pantalla viendo producciones increíbles que te dejan completamente pasmado. Esta es una de ellas.
ROTUNDO ÉXITO
La miniserie de 4 episodios que te mantiene alerta desde el primer minuto
En una actualidad donde el formato miniserie está más en auge que nunca y es altamente consumido, Netflix es el rey de estas producciones. Con esta nueva apuesta que ya lanzó y el público recibió muy bien lo deja más que claro. Una vez más todos hablan de esta serie.
La miniserie de Netflix que arrasa en el ranking
Netflix adaptó la historia de un asesino en serie y la estrenó en un momento clave. El monstruo de Florencia arrasa en el ranking como una de las más vistas, al igual que una muy similar basada en Ed Gein. Ambas tienen puntos similares y la crítica las aclama.
En El monstruo de Florencia se sigue la historia de un asesino en serie que mata a parejas. Todo este terror se siembra entre 1966 y 1985 en la Toscana. En este modus operandi el criminal acechaba a enamorados que estaban en su auto alejados de la multitud, en zonas como campos o rutas. Lo que lo hace aún más espeluznante es que se daba en noches donde no había luna.
A lo largo de esta serie se van mostrando distintos puntos de esta historia donde el centro no es solo el asesino sino las pistas, los testigos, las hipótesis y todo tipo de conjeturas que se sacaron acerca de un episodio que dejó atemorizada a toda Italia.
