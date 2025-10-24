urgente24
La adictiva miniserie de 10 capítulos que nadie puede dejar de ver

Una miniserie de Netflix con una trama muy diferente supo arrasar como ninguna otra en la plataforma. Una apuesta que todos aclaman.

24 de octubre de 2025 - 08:51
Una miniserie de Netflix muy distinta y que todos devoran en horas.

Por MICAELA AGUIRRE

Netflix volvió a hacer de las suyas al estrenar una miniserie poco conocida pero con una trama diferente que supo atraer a muchos. Es una de esas series distintas, donde la historia no es usual y en cada capítulo van pasando cosas que te dejan con ganas de ver más.

Esta miniserie fue estrenada en 2023 pero seguramente no la viste, ya que es de esas joyas ocultas de la plataforma. Es un gran momento para darle una oportunidad y ver algo distinto en Netflix. Su trama te va a dejar completamente atrapado en cada uno de sus episodios.

La miniserie de Netflix más adictiva que todos ven

Esta miniserie se llama Bronca y fue estrenada hace dos años en Netflix. Los protagonistas están envueltos en un incidente de tránsito del cual no pueden huir porque los persigue constantemente. Ambos siguen con sus vidas pero justamente la bronca que tienen acumulada los hace reencontrarse una y otra vez.

Un contratista y una empresaria se ven atrapados en un accidente y su ira escala a niveles que no se pueden imaginar. Toda su vida gira en torno a esto y sin duda es una crítica bastante directa a la violencia que vemos hoy en día en la sociedad.

Esta serie es comparada con la película Relatos salvajes que tiene como protagonista a Ricardo Darín. Una idea que sin duda dejó a muchos obsesionados en sus 10 capítulos y con ganas de más. Es de esas series que no se sabe para dónde van a ir y te dejan pegado a la pantalla.

