La miniserie de 8 capítulos que se convirtió en la favorita de todos

La miniserie que arrasa en Netflix como nunca
La miniserie Reclutas llegó a Netflix y se convirtió en furor. Con solo un par de días desde su estreno se convirtió en una de las más vistas. La misma combina drama con un humor irónico que nunca falla. Es de las mejores del 2025.
Según pudieron destacar desde Netflix, esta serie se basa en la historia real de Greg Cope White. El mismo estuvo en los Marines de Estados Unidos. Este era homosexual en los años 80 y se alistó en este cuerpo para cumplir su sueño.
En un momento donde la homosexualidad era muchísimo más repudiada, este hombre atravesó muchísimos obstáculos para poder permanecer y ganarse un lugar. Sin duda es una historia que no te vas a querer perder. Entretenida, con tintes dramáticos y fuertes y que todos están viendo.
