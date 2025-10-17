urgente24
La miniserie de 8 capítulos que se convirtió en la favorita de todos

Netflix estrenó una miniserie que está desatando el furor en todos los usuarios. Una de las series que más explotó en los últimos días.

17 de octubre de 2025
La impactante miniserie que se lleva todos los aplausos en Netflix.

Netflix estrenó una miniserie de apenas 8 episodios que se convirtió en furor en la plataforma. Es una de las series más vistas de la actualidad, con una historia basada en un hecho real y que genera adicción desde el primer capítulo. Todos la aclaman.

La plataforma de Netflix volvió a sacudir a todos con un estreno a la altura. Se trata de una miniserie de solo 8 capítulos que combina muchos condimentos, además de una historia real, dejando a todos impactados desde el primer momento.

image
La miniserie que arrasa como ninguna en Netflix.

La miniserie que arrasa en Netflix como nunca

La miniserie Reclutas llegó a Netflix y se convirtió en furor. Con solo un par de días desde su estreno se convirtió en una de las más vistas. La misma combina drama con un humor irónico que nunca falla. Es de las mejores del 2025.

Según pudieron destacar desde Netflix, esta serie se basa en la historia real de Greg Cope White. El mismo estuvo en los Marines de Estados Unidos. Este era homosexual en los años 80 y se alistó en este cuerpo para cumplir su sueño.

En un momento donde la homosexualidad era muchísimo más repudiada, este hombre atravesó muchísimos obstáculos para poder permanecer y ganarse un lugar. Sin duda es una historia que no te vas a querer perder. Entretenida, con tintes dramáticos y fuertes y que todos están viendo.

