IMPOSIBLE DE DEJAR
La miniserie de 8 episodios que mezcla humor y misterio de forma épica
Llegó a HBO Max una miniserie imperdible, con 8 episodios repletos de humor, misterio y originalidad. Perfecta para quienes buscan algo distinto y atrapante.
La miniserie que rompe esquemas en HBO Max
La silla ( The Chair Company en inglés), se estrenó recientemente en HBO Max y se planta como una comedia con tintes de thriller que nadie esperaba. La historia sigue a William Ronald Trosper (Tim Robinson) un tipo común que después de un episodio embarazoso en su trabajo decide investigar una conspiración mucho más grande de lo que imaginaba, y ahí es donde la serie empieza a desplegar su combinación de humor incómodo y misterio.
El elenco lo completan Lake Bell, Sophia Lillis, Will Price y Joseph Tudisco, quienes le suman a la trama familiar y laboral, y también le dan a la serie un anclaje emocional que sorprende entre tanto disparate.
Robinson, que co-creó la serie con Zach Kanin, retoma la química que ya había mostrado en proyectos como ¿Por qué no te vas? y Detroiters, pero esta vez con una narrativa serializada que permite que cada episodio sume más absurdidad y suspenso.
La producción también lleva la firma de Andrew DeYoung, director del primer episodio y de la película Friendship de 2024, junto a Adam McKay como productor ejecutivo, lo cual le asegura un equilibrio entre la locura controlada de Robinson y la construcción necesaria para que la serie funcione como comedia, thriller y, de a ratos, drama familiar.
La serie llegó a la plataforma el 12 de octubre y se proyectará semanalmente hasta fines de noviembre, ofreciendo 8 episodios donde cada descubrimiento es tan ridículo como intrigante.
Humor raro, emociones reales: así ven los expertos esta miniserie
La recepción de la serie no tardó en llegar y fue contundente: Variety asegura: "Al igual que 'The Rehearsal', es poco probable que gane nuevos adeptos a Robinson, pero los que ya están a bordo estarán más que contentos de compensarlo", mientras que Collider sostiene: "'The Chair Company' es uno de los espectáculos más extravagantes que se verán este año. Robinson y Kanin han encontrado una vez más un gran terreno de juego para las payasadas de Robinson".
Más allá de la comedia extrema, varias críticas destacan la capacidad de la serie de combinar humor con momentos de auténtica sensibilidad. En ese sentido, IndieWire señala: "Por cada explosión irritante, hay una infusión de consciencia, y Robinson sobresale en encontrar el tenor perfecto, ya sea para realzar la comedia o cimentar el drama".
La relación de Ron con su familia, especialmente con la hija de Sophia Lillis, funciona como eje emocional que le da un contrapunto humano a la exageración del protagonista. Además, la química con Joseph Tudisco le aporta momentos de verdadera intensidad, equilibrando el humor con la ternura y el drama.
Con una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes, basada en 21 reseñas iniciales, La silla confirma la originalidad del estilo de Robinson y Kanin, pero también propone una experiencia singular: una sátira del mundo corporativo y del thriller conspirativo, atravesada por un humor que incomoda, divierte y conmueve al mismo tiempo.
Es una apuesta arriesgada, que probablemente no conquiste a todo el público, pero que quienes disfrutan de las comedias raras van a valorar como un producto único y difícil de olvidar.
