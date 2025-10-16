La miniserie de 8 episodios que mezcla humor y misterio de forma épica

La serie llegó a la plataforma el 12 de octubre y se proyectará semanalmente hasta fines de noviembre, ofreciendo 8 episodios donde cada descubrimiento es tan ridículo como intrigante.

Humor raro, emociones reales: así ven los expertos esta miniserie

La recepción de la serie no tardó en llegar y fue contundente: Variety asegura: "Al igual que 'The Rehearsal', es poco probable que gane nuevos adeptos a Robinson, pero los que ya están a bordo estarán más que contentos de compensarlo", mientras que Collider sostiene: "'The Chair Company' es uno de los espectáculos más extravagantes que se verán este año. Robinson y Kanin han encontrado una vez más un gran terreno de juego para las payasadas de Robinson".

image Los críticos destacan la originalidad de Robinson y Kanin, con comedia incómoda y momentos emotivos. La serie tiene 100% en Rotten Tomatoes y ofrece una experiencia única difícil de olvidar.

Más allá de la comedia extrema, varias críticas destacan la capacidad de la serie de combinar humor con momentos de auténtica sensibilidad. En ese sentido, IndieWire señala: "Por cada explosión irritante, hay una infusión de consciencia, y Robinson sobresale en encontrar el tenor perfecto, ya sea para realzar la comedia o cimentar el drama".

La relación de Ron con su familia, especialmente con la hija de Sophia Lillis, funciona como eje emocional que le da un contrapunto humano a la exageración del protagonista. Además, la química con Joseph Tudisco le aporta momentos de verdadera intensidad, equilibrando el humor con la ternura y el drama.

Con una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes, basada en 21 reseñas iniciales, La silla confirma la originalidad del estilo de Robinson y Kanin, pero también propone una experiencia singular: una sátira del mundo corporativo y del thriller conspirativo, atravesada por un humor que incomoda, divierte y conmueve al mismo tiempo.

Es una apuesta arriesgada, que probablemente no conquiste a todo el público, pero que quienes disfrutan de las comedias raras van a valorar como un producto único y difícil de olvidar.

