Netflix acaba de estrenar una miniserie que se mete de lleno en el mundo del crimen, mostrando la vida de un asesino que sigue sorprendiendo décadas después de sus crímenes. La historia contiene violencia, obsesión y secretos oscuros, y deja al espectador cuestionándose hasta dónde la pantalla puede mostrar el horror sin perder la línea de realidad y entretenimiento.
ÉXITO EN EL MUNDO
La impactante miniserie de 8 episodios que todos están comentando
Netflix estrenó una miniserie que explora la vida de un asesino perturbado, con toques de ficción y cine de terror. Violencia, secretos y obsesión te esperan.
Charlie Hunnam se convierte en Ed Gein para Netflix
Monstruo: La historia de Ed Gein se mete en la vida de Ed Gein, un asesino convicto y profanador de tumbas, a través de 8 episodios que meten hechos históricos con licencias dramáticas y guiños a clásicos del cine de terror como Psicosis, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes.
Charlie Hunnam encarna a Gein con una entrega total: para construir el personaje, accedió a la única grabación conocida del asesino, un video de una hora y diez minutos, realizado dos días después de su detención, y trabajó sobre la cadencia, la musicalidad y la energía de Gein para que su interpretación fuera lo más auténtica posible.
El elenco suma a Laurie Metcalf como Augusta, la madre abusiva de Ed; Tom Hollander como Alfred Hitchcock; y Olivia Williams como Alma Reville, la esposa del director. Aunque también se destacan personajes históricos y ficcionados: Vicky Krieps como la criminal de guerra Ilse Koch o referencias directas a la serie Mindhunter, donde los agentes del FBI entrevistan a Gein para analizar los patrones de futuros asesinos.
La producción intenta mostrar a Gein como un hombre profundamente perturbado, víctima de su familia y de una enfermedad mental no tratada, más que un villano absoluto. El problema es que, debido a la mezcla de hechos reales con ficción, hay confusión sobre qué ocurrió realmente y qué se exageró para generar impacto, algo que lo vuelve interesante para analizar, pero polémico para quienes buscan precisión histórica, sobre todo considerando que Gein tiene en su historial solo dos asesinatos confirmados.
El final de la miniserie y el debate sobre glorificar el horror
La recepción crítica de la serie es desigual: algunos destacan la actuación de Hunnam y la atmósfera oscura y cuidada de la serie, mientras que otros critican la violencia gráfica, la narrativa dispersa y las imprecisiones históricas.
Heaven of Horror dijo: "Quizá sea la [entrega de Monster] más oscura hasta la fecha. Charlie Hunnam está espeluznantemente bien (...) Es extremadamente oscura con un elemento casi kitsch de la Segunda Guerra Mundial".
El final también contiene algo de realidad y ficción: Ed Gein, décadas después de ser confinado por esquizofrenia, imagina ser observado por otros asesinos y finalmente por su madre, quien le dice la frase que cierra la serie: "Solo una madre podría amarte". Según lo que contó el director Max Winkler a Variety, esto funciona como el "Rosebud" de Gein, mostrando de manera directa qué lo movía y cómo su vínculo tóxico con su madre marcó toda su vida.
La serie también analiza la influencia de Gein en otros criminales y en el cine de terror, mostrándolo como antecedente de asesinos icónicos y películas que definieron la cultura. El propio Charlie Hunnam resumió la paradoja que plantea la serie en Netflix Tudum: "¿Quién era el monstruo? ¿Este pobre chico, abusado y aislado, o la legión de personas que sensacionalizó su vida para entretenimiento y oscureció la psique colectiva?"
A pesar de la controversia y las críticas, Monstruo: La historia de Ed Gein ya lidera los rankings de Netflix, con presencia en 37 países, demostrando que el interés por entender el horror humano no deja de atraer a millones, aunque al mismo tiempo plantee preguntas incómodas sobre si es ético contar estas historias como entretenimiento.
