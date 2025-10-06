La impactante miniserie de 8 episodios que todos están comentando

La producción intenta mostrar a Gein como un hombre profundamente perturbado, víctima de su familia y de una enfermedad mental no tratada, más que un villano absoluto. El problema es que, debido a la mezcla de hechos reales con ficción, hay confusión sobre qué ocurrió realmente y qué se exageró para generar impacto, algo que lo vuelve interesante para analizar, pero polémico para quienes buscan precisión histórica, sobre todo considerando que Gein tiene en su historial solo dos asesinatos confirmados.

El final de la miniserie y el debate sobre glorificar el horror

La recepción crítica de la serie es desigual: algunos destacan la actuación de Hunnam y la atmósfera oscura y cuidada de la serie, mientras que otros critican la violencia gráfica, la narrativa dispersa y las imprecisiones históricas.

Heaven of Horror dijo: "Quizá sea la [entrega de Monster] más oscura hasta la fecha. Charlie Hunnam está espeluznantemente bien (...) Es extremadamente oscura con un elemento casi kitsch de la Segunda Guerra Mundial".

image La serie cuestiona la ética de convertir tragedias reales en entretenimiento, mostrando la influencia de Gein en otros criminales y en el cine de terror, mientras lidera los rankings de Netflix.

El final también contiene algo de realidad y ficción: Ed Gein, décadas después de ser confinado por esquizofrenia, imagina ser observado por otros asesinos y finalmente por su madre, quien le dice la frase que cierra la serie: "Solo una madre podría amarte". Según lo que contó el director Max Winkler a Variety, esto funciona como el "Rosebud" de Gein, mostrando de manera directa qué lo movía y cómo su vínculo tóxico con su madre marcó toda su vida.

La serie también analiza la influencia de Gein en otros criminales y en el cine de terror, mostrándolo como antecedente de asesinos icónicos y películas que definieron la cultura. El propio Charlie Hunnam resumió la paradoja que plantea la serie en Netflix Tudum: "¿Quién era el monstruo? ¿Este pobre chico, abusado y aislado, o la legión de personas que sensacionalizó su vida para entretenimiento y oscureció la psique colectiva?"

A pesar de la controversia y las críticas, Monstruo: La historia de Ed Gein ya lidera los rankings de Netflix, con presencia en 37 países, demostrando que el interés por entender el horror humano no deja de atraer a millones, aunque al mismo tiempo plantee preguntas incómodas sobre si es ético contar estas historias como entretenimiento.

