La miniserie de 10 episodios que te va a hacer dudar de todo y todos

La segunda temporada, ambientada entre 1999 y 2000 en Chatham, Washington, introduce a Megan Landry, Isabella LaRue y Luke Chambers. Esta historia se centra en un triángulo amoroso que termina en asesinato y escándalo, donde la obsesión y la mentira transforman una amistad intensa en algo letal.

La serie mantiene su formato de 10 episodios, logrando un ritmo que mete misterio y drama de manera que resulta imposible despegarse de la pantalla.

Por qué los críticos dicen que no podés dejar de mirar esta miniserie

Más allá del público, la serie también consiguió reconocimiento de la crítica. Decider destacó que "su talentoso reparto, su inteligente misterio y la nostalgia de los 90 son una combinación ganadora", mientras que Bloody Disgusting señaló que "el drama entre Megan e Isabella es siempre convincente y la narrativa se adentra con frecuencia en terrenos insospechados", y Heaven of Horror subrayó que "hay muchos personajes nuevos, y cuenta también con un nuevo reparto realmente intrigante".

Pero lo que define a la serie es su capacidad de mantener a la audiencia en tensión constante. La segunda temporada dejó varias preguntas abiertas, como qué pasó con la madre de Megan o dónde está Isabella después de matar a Luke.

image La serie recibió elogios por su reparto, su misterio y su tensión constante. Las críticas destacan los secretos, la obsesión y los finales abiertos que mantienen al público expectante por la tercera temporada.

La productora Elle Triedman explicó sobre la decisión de Isabella de matar a Luke: "No creo que el asesinato haya sido parte de ese cálculo cuando lo estaba pensando por primera vez. Más bien no quería tener que compartirla. No siempre quería quedar en segundo lugar respecto a él, y creo que genuinamente pensó que era mejor para Megan, para que Megan tuviera una vida más amplia, interesante y emocionante estando con ella, de manera platónica".

Con su formato de antología, cada temporada promete nuevos misterios y elenco renovado, asegurando que los secretos, las mentiras y las obsesiones sigan siendo el motor central de la historia. Mientras se espera la confirmación de la tercera temporada, "Cruel Summer", con sus 10 episodios por temporada, se puede ver en Prime Video, enseñando que un verano puede ser mucho más cruel de lo que parece.

