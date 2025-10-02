La miniserie de 6 episodios que nadie puede dejar de ver este año

Hay series que no buscan solo entretener, sino también incomodarte y mostrar lo que muchos preferirían ignorar. Esta miniserie disponible en HBO Max es un thriller que expone la corrupción policial desde adentro, donde quienes deberían proteger la ley terminan traicionándola. 6 episodios intensos que dejan la sensación de que nada es lo que parece.
HBO Max te sumerge en la corrupción policial
"La ciudad es nuestra" ("We Own This City") narra la caída de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas, una unidad de la policía de Baltimore que terminó envuelta en uno de los escándalos de corrupción más sonados de los últimos años.
La historia se centra en Wayne Jenkins (Jon Bernthal), un sargento que representa el exceso de ambición y la impunidad dentro de la fuerza. A su lado, completa la historia un elenco sólido: Jamie Hector como el detective Sean Suiter, Delaney Williams como el comisario Kevin Davis, y McKinley Belcher III interpretando a "G Money" Gondo, otro de los oficiales involucrados en las irregularidades.
La forma en que la serie cuenta la historia es no lineal, es decir, con flashbacks que permiten reconstruir la cadena de decisiones que llevaron a la corrupción a nivel institucional. A lo largo de los 6 episodios, la serie profundiza en los dilemas y contradicciones de cada oficial, mostrando cómo la línea entre héroe y villano se borra cuando el poder se vuelve absoluto.
Además, aborda de forma implícita la tensión social y económica que atraviesa Baltimore, recordando que la violencia institucional no ocurre en el vacío, sino en un contexto urbano de desigualdad. HBO Max y MovistarTV ofrecen esta historia que obliga a mirarse en el espejo de un sistema que privilegia la impunidad por sobre la justicia.
Por qué todos hablan de esta miniserie
La crítica coincidió en destacar el impacto dramático de la serie y en su capacidad de mantener al espectador al borde. MicropsiaCine.com asegura: "Quizás no tenga la tensión y suspenso de The Wire (...) Pero conocer algo del final de la historia (...) no le quita peso al drama ni a la denuncia. (...) es un impactante muestrario de un sistema corrupto."
Por su parte, la Revista Noticias destaca que "La mirada es oscura, y muestra no un estado de cosas en el que aparece lo corrupto, sino un sistema basado en la corrupción y donde la honestidad es una excepción. Es tensión permanente."
Aun con comparaciones inevitables con "The Wire", que también retrataba Baltimore, The Hollywood Reporter señala: "Se beneficia de su cercanía a The Wire y también sufre por la misma causa: porque puedes ser una serie condenadamente sólida y aun así, no ser The Wire. ¿We Own This City? Aun con todos sus fallos, es condenadamente sólida."
Lo más fuerte de "La ciudad es nuestra" es que humaniza a los protagonistas sin eximirlos de responsabilidad, mostrando cómo funciona un sistema que protege la corrupción y castiga la honestidad como excepción. En un contexto donde la desconfianza institucional es moneda corriente, la serie también reflexiona sobre la dinámica de poder, la moral y la violencia en las grandes ciudades.
Recordá: son 6 episodios y están disponibles en HBO Max y MovistarTV, una miniserie que deja marca y genera debate incluso después del último capítulo.
