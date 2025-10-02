La miniserie de 6 episodios que nadie puede dejar de ver este año

Además, aborda de forma implícita la tensión social y económica que atraviesa Baltimore, recordando que la violencia institucional no ocurre en el vacío, sino en un contexto urbano de desigualdad. HBO Max y MovistarTV ofrecen esta historia que obliga a mirarse en el espejo de un sistema que privilegia la impunidad por sobre la justicia.

Por qué todos hablan de esta miniserie

La crítica coincidió en destacar el impacto dramático de la serie y en su capacidad de mantener al espectador al borde. MicropsiaCine.com asegura: "Quizás no tenga la tensión y suspenso de The Wire (...) Pero conocer algo del final de la historia (...) no le quita peso al drama ni a la denuncia. (...) es un impactante muestrario de un sistema corrupto."

Por su parte, la Revista Noticias destaca que "La mirada es oscura, y muestra no un estado de cosas en el que aparece lo corrupto, sino un sistema basado en la corrupción y donde la honestidad es una excepción. Es tensión permanente."

image La serie recibió elogios por su tensión y por denunciar el sistema corrupto policial, aunque comparada con The Wire. Humaniza a los protagonistas sin eximirlos y funciona como espejo social y advertencia.

Aun con comparaciones inevitables con "The Wire", que también retrataba Baltimore, The Hollywood Reporter señala: "Se beneficia de su cercanía a The Wire y también sufre por la misma causa: porque puedes ser una serie condenadamente sólida y aun así, no ser The Wire. ¿We Own This City? Aun con todos sus fallos, es condenadamente sólida."

Lo más fuerte de "La ciudad es nuestra" es que humaniza a los protagonistas sin eximirlos de responsabilidad, mostrando cómo funciona un sistema que protege la corrupción y castiga la honestidad como excepción. En un contexto donde la desconfianza institucional es moneda corriente, la serie también reflexiona sobre la dinámica de poder, la moral y la violencia en las grandes ciudades.

Recordá: son 6 episodios y están disponibles en HBO Max y MovistarTV, una miniserie que deja marca y genera debate incluso después del último capítulo.

