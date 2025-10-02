Javier Milei escenificará este jueves su respaldo a José Luis Espert, su candidato en la provincia de Buenos Aires, en medio del vendaval generado por la vinculación del economista con el empresario Federico 'Fred' Machado, detenido por narcotráfico.
APOYO EN MEDIO DE LA POLÉMICA
Milei se muestra hoy con Espert y lo ratifica como su candidato en PBA
Tras una reunión con Santiago Caputo, el economista fue confirmado como candidato. Participará de un acto con el Presidente en Ezeiza.
El Presidente se mostrará con Espert en el penal federal de Ezeiza en un acto de presentación del proyecto de reforma del Código Penal, se informó en Casa Rosada.
De esa forma, quedará ratificado el respaldo de Milei, quien, como Espert, adjudica las sospechas sobre el diputado a "una operación" del kirchnerismo en medio de la campaña.
El acto se producirá un día después de un traspié de Espert en una entrevista televisiva, cuando se negó a confirmar o desmentir si Machado le pagó US$200 mil, como consta en un documento contable en poder de la justicia de USA, que investiga al empresario argentino por narcotráfico, entre otros delitos.
Espert partió rumbo a Ezeiza tras reunirse en la Casa Rosada con el poderoso asesor Santiago Caputo, encargado de la estrategia comunicacional de la campaña de LLA.
De esa reunión, donde se le habría advertido sobre el estrecho margen en el que se mueve, Espert salió ratificado como candidato, y sin hacer comentarios a la prensa.
De acuerdo a la prensa acreditada en el palacio de Gobierno, Milei también se mostrará con su principal candidato en San Isidro en un acto el martes y el jueves en el evento de presentación del último libro del Presidente, en el estadio Movistar Arena.
Y si bien el Presidente afirmó "no necesito explicaciones" por parte de Espert, distintas voces del Ejecutivo -tal como informó Urgente24- sumaron presión para que el diputado vuelva a los medios y de una explicación más convincente sobre su vínculo con Machado cuando faltan 25 días para las elecciones.
"Espert tiene que dar una explicación clara y contundente sobre el tema”, dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante una conversación en la AmCham, pero agregó que no cree que “tenga que dar un paso al costado, salvo que se confirme que tiene algún tipo de responsabilidad, que no creo que la tenga”.
“Tiene que dar una explicación, que tiene que ser clara para la opinión pública, y salir de esta situación”, reiteró.
Más temprano, la ministra de Seguridad dijo: "me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar”. Así retomó la posición crítica que había expresado un día antes, aunque luego le bajó el tono por, se especula, un pedido desde las altas esferas de la Casa Rosada. De hecho, el vocero Manuel Adorni anticipó que la ministra iba a hacer una "aclaración" de ese comentarios, lo que se interpretó como una presión en ese sentido.
Noticia en desarrollo.