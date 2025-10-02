Milei se muestra hoy con Espert y lo ratifica como su candidato en PBA

Espert partió rumbo a Ezeiza tras reunirse en la Casa Rosada con el poderoso asesor Santiago Caputo, encargado de la estrategia comunicacional de la campaña de LLA.

De esa reunión, donde se le habría advertido sobre el estrecho margen en el que se mueve, Espert salió ratificado como candidato, y sin hacer comentarios a la prensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NicoJPalermo/status/1973809281154568304&partner=&hide_thread=false Espert sigue firme. Partió rumbo a Ezeiza para acompañar a Javier Milei en la presentación de la reforma del Código Penal.



Vino a hablar "cuestiones discursivas" de la campaña. Ayer en una entrevista evitó contestar varias veces si había recibido o no dinero de Fred Machado https://t.co/qY8ojQU6kN — Nicolás Palermo (@NicoJPalermo) October 2, 2025

De acuerdo a la prensa acreditada en el palacio de Gobierno, Milei también se mostrará con su principal candidato en San Isidro en un acto el martes y el jueves en el evento de presentación del último libro del Presidente, en el estadio Movistar Arena.

Y si bien el Presidente afirmó "no necesito explicaciones" por parte de Espert, distintas voces del Ejecutivo -tal como informó Urgente24- sumaron presión para que el diputado vuelva a los medios y de una explicación más convincente sobre su vínculo con Machado cuando faltan 25 días para las elecciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabianWaldman/status/1973813390645895357&partner=&hide_thread=false Espert

El apoyo de Javier Milei al diputado será explícito esta tarde en Ezeiza y la semana próxima en San Isidro.

A pesar que Bullrich "se sobregiró" los reclamos al diputado para que niegue haber recibido el dinero de Machado siguen aumentando cada minuto. — Fabian Waldman (@FabianWaldman) October 2, 2025

"Espert tiene que dar una explicación clara y contundente sobre el tema”, dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante una conversación en la AmCham, pero agregó que no cree que “tenga que dar un paso al costado, salvo que se confirme que tiene algún tipo de responsabilidad, que no creo que la tenga”.

“Tiene que dar una explicación, que tiene que ser clara para la opinión pública, y salir de esta situación”, reiteró.

Más temprano, la ministra de Seguridad dijo: "me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar”. Así retomó la posición crítica que había expresado un día antes, aunque luego le bajó el tono por, se especula, un pedido desde las altas esferas de la Casa Rosada. De hecho, el vocero Manuel Adorni anticipó que la ministra iba a hacer una "aclaración" de ese comentarios, lo que se interpretó como una presión en ese sentido.

Noticia en desarrollo.