Mercado Libre lanzó plan canje de celulares y es furor: cuánto pagan y cómo acceder

Para entregar el celular usado, además, podés hacerlo de manera sencilla y sin costo en cualquier sucursal de Andreani. Es un servicio que se encuentra disponible en todo el país excepto en Tierra del Fuego y por el momento ya está causando furor.

El paso a paso para realizar la transacción es muy sencilla: en primer lugar debés elegir un celular con Plan Canje iniciando sesión y seleccionando el que tenga ese logo. Tras esto, toca cotizar tu equipo usado. Después comprás el celular nuevo y el dinero se recibe en Mercado Pago hasta en 30 días hábiles (tras la entrega del celular en Andreani).

