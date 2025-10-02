Mercado Libre sorprendió a miles de usuarios al lanzar un nuevo plan canje de celulares. La empresa de compra y venta toma tu equipo usado como parte de pago y te brinda un monto de dinero para que puedas comprar uno nuevo. ¿Cómo acceder a los descuentos y cuánto pagan?
Mercado Libre lanzó plan canje de celulares y es furor: cuánto pagan y cómo acceder
Canjear celulares o electrodomésticos usados para poder comprar uno nuevo es un sistema que está siendo furor en los últimos años. Sobre todo con los teléfonos. Por esa razón Mercado Libre se sumó a esta movida que ya está causando mucha intriga.
Si tenés pensado renovar tu celular, entonces no dudes en tener como opción viable la oportunidad que brinda Mercado Libre. Con su nuevo plan vas a poder entregar tu equipo usado sin importar la antigüedad que tenga y recibir dinero por él para comprar uno nuevo.
En principio Mercado Libre propone que entregues tu equipo dándote a cambio una suma de hasta $700.000, por ende tenés que tener en cuenta que si entregás un celular de alta gama no vas a obtener un valor demasiado alto en estos primeros meses. El dinero será acreditado en la cuenta de Mercado Pago de quien desea hacer el cambio.
Para entregar el celular usado, además, podés hacerlo de manera sencilla y sin costo en cualquier sucursal de Andreani. Es un servicio que se encuentra disponible en todo el país excepto en Tierra del Fuego y por el momento ya está causando furor.
El paso a paso para realizar la transacción es muy sencilla: en primer lugar debés elegir un celular con Plan Canje iniciando sesión y seleccionando el que tenga ese logo. Tras esto, toca cotizar tu equipo usado. Después comprás el celular nuevo y el dinero se recibe en Mercado Pago hasta en 30 días hábiles (tras la entrega del celular en Andreani).
