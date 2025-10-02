Supermercado remata televisores a precios ganga con descuentos únicos

Un reconocido supermercado de Argentina está liquidando televisores con descuentos únicos y que todos quieren aprovechar. Estas ofertas son muy volátiles por lo que es mejor estar atentos para poder comprar con promoción. El bolsillo te lo va a agradecer.
Se trata de un supermercado que tiene área de outlet donde liquidan electrodomésticos a precios increíbles. Además podés acceder a cuotas sin interés para que sea todavía más ameno para el bolsillo. Hay muchos modelos para elegir.
Coto tiene un outlet propio en donde liquida televisores y otros electrodomésticos. El mismo es físico y podés visitarlo para chequear el estado de los productos y asegurarte de que su calidad es buena. No te vas a arrepentir.
El outlet de Coto está ubicado en Gallo 250, CABA. El mismo no tiene tienda online por el momento, pero sí muchos televisores y otros productos con descuentos de hasta el 40%. Mucho menos de lo que salen en otros lugares o supermercados.
Hay televisores smart de 55 pulgadas a menos de $650.000, otros de 32 por menos de $300.000. Lo mejor es que muchos de estos modelos se pueden financiar en hasta 12 cuotas sin interés. Una forma de renovar el televisor sin gastar una fortuna.
