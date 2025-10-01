Concurso preventivo para Rafael G. Albanesi (no incluye a Generación Mediterránea)

Comunicado de Generación Mediterránea:

"Grupo Albanesi anuncia que, conforme se desprende del edicto publicado con fecha 25 de septiembre de 2025 en el Boletín Oficial, se ha declarado abierto el concurso preventivo de Rafael G. Albanesi S.A (“RGA”). El mismo se tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 27 a cargo de la Dra. María Virginia Villaroel, Secretaría N° 54 a cargo del Dr. Diego Ricardo Ruiz, como vía de solución que le permita reestructurar pasivos, sostener la actividad y preservar el valor de la empresa.

En este marco, Generación Mediterránea S.A., la unidad de negocio que concentra a las 10 centrales termoeléctricas del Grupo, comunica que, pese a ser una empresa con la cual comparte accionistas, es una sociedad independiente, con actividades, patrimonios y obligaciones diferenciados.

El proceso judicial iniciado respecto de RGA no compromete la solvencia, la continuidad operativa ni el cumplimiento de los compromisos asumidos por Generación Mediterránea S.A.

En este sentido, es importante recordar que GEMSA obtuvo recientemente la aprobación para la modificación de los términos y condiciones de las obligaciones negociables de financiamiento de proyectos (las “ON Proyectos”) por un total de US$ 438.2 millones. Tenedores que representan el 96.35% del total de las ON Proyectos dieron su consentimiento a las modificaciones propuestas por GEMSA, marcando el primer hito público del reordenamiento financiero integral encarado por la Compañía en mayo de este año. Además, se encuentra en condiciones de presentar propuestas preliminares para la reestructuración de sus restantes obligaciones negociables, garantizadas y no garantizadas, por un monto total aproximado de USD 930 millones. En este sentido, la Compañía comenzó reuniones privadas con distintos grupos de inversores relevantes para obtener feedback sobre las mismas."

Mientras tanto, Generación Mediterránea S.A. sigue cumpliendo el objetivo prioritario de asegurar la continuidad de sus operaciones que hacen a la generación eléctrica, preservando, de esta forma, el interés de los acreedores y demás partes interesadas. La Compañía agradece, una vez más, el apoyo de sus proveedores comerciales y de sus acreedores financieros, y el esfuerzo de sus equipos de trabajo en esta coyuntura, y reafirma el compromiso de regularizar su situación financiera a la mayor brevedad posible, y así trazar un horizonte sostenible. Mientras tanto, Generación Mediterránea S.A. sigue cumpliendo el objetivo prioritario de asegurar la continuidad de sus operaciones que hacen a la generación eléctrica, preservando, de esta forma, el interés de los acreedores y demás partes interesadas. La Compañía agradece, una vez más, el apoyo de sus proveedores comerciales y de sus acreedores financieros, y el esfuerzo de sus equipos de trabajo en esta coyuntura, y reafirma el compromiso de regularizar su situación financiera a la mayor brevedad posible, y así trazar un horizonte sostenible.

Historial de incumplimientos

La declaración de concurso llega tras meses de incumplimientos sistemáticos:

En mayo, GEMSA y CTR no pagaron US$ 19,5 millones en intereses de sus ON y apelaron al período de gracia.

de sus ON y apelaron al período de gracia. En julio, reincidieron en los atrasos, dejando sin pagar capital e intereses de las ON Clase XXIII y XXIV.

Paralelamente, la calificadora FIX degradó las notas de la deuda a D(arg), reflejando la cesación de pagos.

Reestructuración forzada y plan de supervivencia

El grupo venía trabajando en un plan de reorganización que incluyó:

Fusión por absorción : Albanesi Energía será absorbida por GEMSA para simplificar la estructura corporativa.

: Albanesi Energía será absorbida por GEMSA para simplificar la estructura corporativa. Propuesta a acreedores : un esquema de reestructuración por US$ 917 millones que abarca bonos garantizados y no garantizados.

: un esquema de reestructuración por que abarca bonos garantizados y no garantizados. Aceptación parcial: el 96,35% de los bonistas aceptó modificaciones en los términos de ciertas emisiones, lo que dio aire al holding, aunque insuficiente para frenar el concurso.

Qué significa el concurso de Albanesi

RGA tiene un rol clave en la cadena del grupo: se encarga de la compra, transporte y comercialización de gas natural, insumo crítico para las centrales térmicas del holding. Su insolvencia pone en jaque la integridad operativa y financiera del conglomerado, ya que muchas ON de GEMSA y CTR están estructuradas con avales o garantías cruzadas de RGA.

El concurso implica que, a partir de ahora, todas las negociaciones con acreedores deberán canalizarse bajo supervisión judicial, lo que puede extender plazos y aumentar la incertidumbre sobre la recuperación de los inversores.

Impacto en el mercado

El proceso concursal abre múltiples riesgos:

Recuperación incierta para bonistas : dependerá del grado de aceptación del plan y de las quitas aplicadas.

: dependerá del grado de aceptación del plan y de las quitas aplicadas. Fragilidad regulatoria : el grupo depende de los pagos de CAMMESA y de la estabilidad de los contratos en dólares, hoy bajo tensión por la política energética.

: el grupo depende de los pagos de CAMMESA y de la estabilidad de los contratos en dólares, hoy bajo tensión por la política energética. Reputación en jaque: Albanesi, que llegó a posicionarse como uno de los principales jugadores privados del sector eléctrico con inversiones superiores a los US$ 1.000 millones, ahora enfrenta la pérdida de confianza del mercado.

El futuro inmediato

Con el concurso de Rafael G. Albanesi, el grupo se enfrenta a un parteaguas. Los próximos pasos estarán marcados por la capacidad de la administración de negociar con acreedores internacionales, la respuesta de CAMMESA frente a los atrasos y el aval judicial al plan de reestructuración.

El holding aún controla más de 1.300 MW de capacidad instalada en distintas centrales, pero la fragilidad financiera amenaza con diluir su peso en el mapa energético argentino. El holding aún controla más de 1.300 MW de capacidad instalada en distintas centrales, pero la fragilidad financiera amenaza con diluir su peso en el mapa energético argentino.

El mercado seguirá de cerca si Albanesi logra un acuerdo integral que evite la liquidación desordenada o si el concurso se transforma en un proceso largo, con deterioro de activos y litigios cruzados.

Más contenido de Urgente24

'Shutdown' (no hay dinero): La cruda verdad devaluó la visita de Javier Milei a Donald Trump

Crisis en el Gobierno: Milei suspendió el acto con Espert en San Isidro

Nadie cree que en la explicación del BCRA: "Bausili debería renunciar"

Javier Milei encabeza una reunión con su Gabinete en la Casa Rosada