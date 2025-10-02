Crisis de rating en El Trece: Levantan ciclos y se vienen nuevas propuestas

image Pampita tomó "Los 8 Escalones" tras la salida de Guido Kaczka, pero el programa nunca logró despegar. Las tensiones internas del canal y un horario complicado complicaron el éxito.

El cambio grafica muy bien las tensiones internas en El Trece, donde los intentos de mejorar la tarde chocan contra un historial de ciclos que nunca terminaron de funcionar. Ángel de Brito, en Bondi Live, señaló que "tenían muy floja la mañana, muy floja la tarde y vienen haciendo intentos por mejorar. Tenían muy floja la noche, arreglaron ese problema, pero no logran repuntar las mañanas".

Reacomodando la tarde: Cómo El Trece intenta levantar la audiencia

Con la salida de Pampita de "Los 8 Escalones", El Trece ya planifica la reconfiguración de su grilla para noviembre. María Belén Ludueña se hará cargo del horario de las 14:45 con un magazine periodístico de actualidad, con nuevo equipo y producido por el canal, mientras que Moria Casán desembarcará por la mañana a las 9:00 con su propio ciclo. Este movimiento implica además la finalización de "Mujeres Argentinas", que hasta ahora conducía Ludueña.

Embed FINAL para #MujeresArgentinas y para #Los8Escalones en EL TRECE a fines de octubre.



Moria Casán debuta con un magazine a la mañana (9 AM)



María Belén Ludueña sigue con otro magazine a la tarde (14:45) pic.twitter.com/CKW7gqjvLK — Teleavisador (@teleavisador) October 1, 2025

La intención es revitalizar un segmento donde, incluso con Viviana Canosa o Guido Kaczka al frente, los formatos nunca lograron consolidarse. Ángel de Brito señaló que los intentos anteriores, como "Cuestión de Peso" y Canosa, tampoco funcionaron: "Apostaron por Cuestión de Peso, le fue bien, cuando bajó un poquito lo corrieron y pusieron a Canosa que fue un desastre y ahora Pampita con Los 8 Escalones que tampoco funciona, no pasa absolutamente nada y tiene números muy malos".

image El Trece reestructura su grilla: María Belén Ludueña ocupará las tardes y Moria Casán las mañanas, mientras finaliza "Mujeres Argentinas". El canal busca revitalizar horarios históricamente flojos y recuperar la audiencia perdida.

Pampita, mientras tanto, se despide del programa con su estilo: incluso en medio de juegos confesó sus gustos personales, como su amor por el riñón, un dato que sorprendió al público y dejó claro que su conexión con los televidentes va más allá del rating.

La tarde de El Trece, entonces, encara un reacomodamiento audaz, incluyendo nombres históricos y periodistas en ascenso, en busca de recuperar la atención de una audiencia que cada vez se vuelve más esquiva.

