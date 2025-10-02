El Trece se prepara para mover su grilla y Pampita parece ser la protagonista de la noticia más comentada: "Los 8 Escalones" podría dejar de salir al aire después de varios intentos fallidos por levantar el rating. Qué pasará con la modelo y cómo impactará en el resto de los programas de la tarde es algo que se verá próximamente.
LAS TARDES, SU TALÓN DE AQUILES
Crisis de rating en El Trece: Levantan ciclos y se vienen nuevas propuestas
El Trece le mete cambios a su grilla, con Pampita quedando afuera de "Los 8 Escalones" y la llegada de nuevos programas. ¿Podrá la tarde remontar el rating?
Pampita y el programa que no logró conquistar la tarde de El Trece
Desde que Guido Kaczka dejó la conducción de "Los 8 Escalones" y pasó a ocupar el lugar de Viviana Canosa, Carolina "Pampita" Ardohain tomó el mando, intentando darle un aire distinto al programa. Sin embargo, los números nunca acompañaron.
Según Guido Záffora en El Observador, "el horario que ocupa el programa es muy complicado y difícil" y eso terminó reflejándose en el rating. Marina Calabró añadió: "No es contra Pampita. Es este formato que en este horario no caminó".
Pero parece que esta historia tiene mucho más para desmenuzar detrás de cámaras. Desde Intrusos (América TV), Adrián Pallares y Rodrigo Lussich contaron que Guido Kaczka no estaba convencido de la llegada de Pampita: "Guido quería a Teté Coustarot y a Fernando Bravo. Quería la dupla histórica de Sigo XX Cambalache para "Los 8 Escalones". Era su fantasía". Lussich agregó: "Se expuso a Pampita porque le dieron algo que no era su marca. No todos querían a Pampita como conductora cuando se conoció que Guido pasaba a la noche con Buenas noches familia".
El cambio grafica muy bien las tensiones internas en El Trece, donde los intentos de mejorar la tarde chocan contra un historial de ciclos que nunca terminaron de funcionar. Ángel de Brito, en Bondi Live, señaló que "tenían muy floja la mañana, muy floja la tarde y vienen haciendo intentos por mejorar. Tenían muy floja la noche, arreglaron ese problema, pero no logran repuntar las mañanas".
Reacomodando la tarde: Cómo El Trece intenta levantar la audiencia
Con la salida de Pampita de "Los 8 Escalones", El Trece ya planifica la reconfiguración de su grilla para noviembre. María Belén Ludueña se hará cargo del horario de las 14:45 con un magazine periodístico de actualidad, con nuevo equipo y producido por el canal, mientras que Moria Casán desembarcará por la mañana a las 9:00 con su propio ciclo. Este movimiento implica además la finalización de "Mujeres Argentinas", que hasta ahora conducía Ludueña.
La intención es revitalizar un segmento donde, incluso con Viviana Canosa o Guido Kaczka al frente, los formatos nunca lograron consolidarse. Ángel de Brito señaló que los intentos anteriores, como "Cuestión de Peso" y Canosa, tampoco funcionaron: "Apostaron por Cuestión de Peso, le fue bien, cuando bajó un poquito lo corrieron y pusieron a Canosa que fue un desastre y ahora Pampita con Los 8 Escalones que tampoco funciona, no pasa absolutamente nada y tiene números muy malos".
Pampita, mientras tanto, se despide del programa con su estilo: incluso en medio de juegos confesó sus gustos personales, como su amor por el riñón, un dato que sorprendió al público y dejó claro que su conexión con los televidentes va más allá del rating.
La tarde de El Trece, entonces, encara un reacomodamiento audaz, incluyendo nombres históricos y periodistas en ascenso, en busca de recuperar la atención de una audiencia que cada vez se vuelve más esquiva.
