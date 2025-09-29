Moria Casán, cerca de volver a tevé: "Está muy interesada"

Moria Casán dejó sin palabras a Mario Pergolini

No solo Moria Casán sabe desempeñarse como conductora, sino que también es buena a la hora de ir como invitada a un programa.

El claro ejemplo fue cuando estuvo en Otro día perdido por El Trece y sorprendió a Mario Pergolini mediante un inesperado halago en pleno aire.

"Me invitaste a tu radio que yo nunca voy a la radio y a la tuya fui. Me pareces un tipo siempre, no es para halagarte, un tipo vanguardista, un tipo con otro concepto", comenzó diciendo.

Y continuó: "¿Sabés lo que me gusta tuyo, Mario Pergolini? Que no sos pajero". La tribuna que presencia el ciclo televisivo que se emite por la pantalla de El Trece se fundió en un fuerte aplauso y el periodista contestó asombrado: "No sé que decirte".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Argentinos deportados estan de nuevo en el punto de partida Ezeiza

iPhone estrena función que los usuarios estaban esperando a full

La estafa que se propaga rápidamente y deja a los usuarios en completa alerta

Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'

Delirante: Marcha por el Triple Crimen quema imágenes de Elon Musk, Zuckerberg y Pedro Rosemblat