Si bien en la actualidad Moria Casán no se encuentra haciendo televisión, desde Puro showadelantaron que la diva tiene negociaciones avanzadas con las autoridades del El Trece para conducir un programa por la pantalla de la señal perteneciente al Grupo Clarín.
EN QUÉ CANAL
Moria Casán, cerca de volver a tevé: "Está muy interesada"
Desde el ciclo Puro show revelaron que Moria Casán y las autoridades de una reconocida señal acercaron las partes para que la diva conduzca un nuevo programa.
El conductor del ciclo Matías Vázquez contó que "faltan pequeños detalles" para que se haga oficial la contratación. "Está muy interesada con la propuesta que le hicieron. Es una propuesta contundente para que ella diga: 'Vamos con todo'", aseguró.
Fue en ese momento que dejó de lado el misterio y confirmó que se trata de la reconocida artista, de 79 años. De inmediato el resto de los comunicadores aplaudieron y celebraron su desembarco. "La queremos a Moria. Mujer generosa, buena. Talentosa, si las hay", dijo su colega Pampito, por su parte.
Es preciso recordar que la actriz condujo numerosos programas a lo largo de su carrera, incluyendo formatos de sketch como El club privado de Moria Casán y Monumental Moria. También lideró ciclos de entrevistas como A la cama con Moria y como así también de panel y entretenimiento como Incorrectas e Intrusos.
Moria Casán dejó sin palabras a Mario Pergolini
No solo Moria Casán sabe desempeñarse como conductora, sino que también es buena a la hora de ir como invitada a un programa.
El claro ejemplo fue cuando estuvo en Otro día perdido por El Trece y sorprendió a Mario Pergolini mediante un inesperado halago en pleno aire.
"Me invitaste a tu radio que yo nunca voy a la radio y a la tuya fui. Me pareces un tipo siempre, no es para halagarte, un tipo vanguardista, un tipo con otro concepto", comenzó diciendo.
Y continuó: "¿Sabés lo que me gusta tuyo, Mario Pergolini? Que no sos pajero". La tribuna que presencia el ciclo televisivo que se emite por la pantalla de El Trece se fundió en un fuerte aplauso y el periodista contestó asombrado: "No sé que decirte".
