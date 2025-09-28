¿Santiago del Moro pecó de egoísta?: La frase que sorprendió a las redes

Mientras tanto, la maquinaria de Telefe trabaja a toda máquina para montar lo que Del Moro describió como "una producción descomunal". El desafío no es menor, teniendo en cuenta que deben transformar el salón de un hotel en un estudio televisivo capaz de alojar a 650 personas. "Se tiene que montar en el salón de un hotel un estudio de televisión... Están trabajando desde hace muchas semanas", detalló, evidenciando la complejidad logística que implica este tipo de eventos.

Embed - Radio Rivadavia AM630 on Instagram: " Santiago del Moro, conductor, dialogó con @pablomontagna y equipo en #pasamontagna, sobre la previa de los Martín Fierro. Agregó: "Me cuesta mucho la co-conducción, me siento seguro haciéndolo solo, desde que arranqué siempre conduje solo" A su vez, expresó: "Uno de los grandes momentos de la noche va a ser el homenaje a Lanata" #rivadavia630" View this post on Instagram A post shared by Radio Rivadavia AM630 (@rivadavia630) Publicación en Instagram de rivadavia630.

La noche más esperada

La edición 53 de los Premios Martín Fierro promete ser un verdadero espectáculo que comenzará este lunes 29 de septiembre desde las 17:00 horas con la previa a cargo de Pía Shaw y Sofi Martínez. La alfombra roja, programada para las 19:00 horas, contará con un despliegue de figuras que incluye a Iván de Pineda junto a Zaira Nara, Momi Giardina con Santi Talledo, y Roberto Funes Ugarte acompañado por Sol Pérez, quienes desde diferentes puntos estratégicos recibirán a las personalidades más destacadas de la pantalla chica.

Finalmente, será el momento de Del Moro, quien asumirá la responsabilidad de guiar una ceremonia que reunirá a lo más destacado del ambiente televisivo nacional. Una noche donde su preferencia por la conducción solitaria será puesta a prueba en el evento más importante del año para la televisión argentina.

