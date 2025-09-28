Santiago del Moro se encuentra en la cuenta regresiva para vivir su tercera experiencia como presentador de los Premios Martín Fierro, y esta vez las revelaciones que compartió en Radio Rivadavia dejaron al descubierto aspectos íntimos de su manera de trabajar que pocos conocían.
"ESTOY ACOSTUMBRADO A HACERLO SOLO"
¿Santiago del Moro pecó de egoísta?: La frase que sorprendió a las redes
En diálogo con Pablo Montagna en Radio Rivadavia, Santiago del Moro reveló detalles de su estilo de conducción y su preferencia por trabajar solo.
El reconocido conductor de Gran Hermano no solo habló de la magnitud del evento, sino que confesó detalles sobre su estilo de conducción que generaron sorpresa entre los oyentes.
Durante su charla con Pablo Montagna en "Pasa Montagna", Del Moro reveló los misterios de lo que se considera "La gala más esperada de la TV argentina". Sus palabras fueron directas: "Es un momento muy esperado, es el premio que todos amamos. Es criticado y señalado, pero todo el mundo quiere estar". Una declaración que pone sobre la mesa la paradoja que rodea a estos galardones.
No obstante, lo que realmente captó la atención fue su sincera confesión sobre las dificultades que enfrenta cuando debe compartir la conducción. "Me cuesta mucho la co-conducción porque estoy acostumbrado a hacerlo solo. No sé si me sale la co-conducción, me siento muy seguro haciéndolo solo, laburo así", admitió sin rodeos.
Santiago del Moro detalla la logística de los Martín Fierro
La honestidad brutal del comunicador continuó cuando explicó su filosofía laboral: "Disfruto del laburo que hago, pero después ya está, no me quedo enroscado, si no perdiste".
Mientras tanto, la maquinaria de Telefe trabaja a toda máquina para montar lo que Del Moro describió como "una producción descomunal". El desafío no es menor, teniendo en cuenta que deben transformar el salón de un hotel en un estudio televisivo capaz de alojar a 650 personas. "Se tiene que montar en el salón de un hotel un estudio de televisión... Están trabajando desde hace muchas semanas", detalló, evidenciando la complejidad logística que implica este tipo de eventos.
La noche más esperada
La edición 53 de los Premios Martín Fierro promete ser un verdadero espectáculo que comenzará este lunes 29 de septiembre desde las 17:00 horas con la previa a cargo de Pía Shaw y Sofi Martínez. La alfombra roja, programada para las 19:00 horas, contará con un despliegue de figuras que incluye a Iván de Pineda junto a Zaira Nara, Momi Giardina con Santi Talledo, y Roberto Funes Ugarte acompañado por Sol Pérez, quienes desde diferentes puntos estratégicos recibirán a las personalidades más destacadas de la pantalla chica.
Finalmente, será el momento de Del Moro, quien asumirá la responsabilidad de guiar una ceremonia que reunirá a lo más destacado del ambiente televisivo nacional. Una noche donde su preferencia por la conducción solitaria será puesta a prueba en el evento más importante del año para la televisión argentina.
