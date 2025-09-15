El desesperado pedido de Santiago del Moro en medio de la internación de Thiago Medina

Santiago del Moro le puso fin a los rumores y se queda en Telefe

Hace algunos días comenzaron a surgir rumores que indacaban que Santiago del Moro no firmaría su renovación con Telefe.

Sin embargo, posteriormente, quedó claro que la intención del conductor de Gran Hermano es permanecer en el canal de las pelotas.

"A todos los que me preguntan sigo en mi casa", comenzó expresando en relación a la señal que en la actualidad es líder en la televisión argentina.

Asimismo, además de aclarar que seguirá al frente del reality show también aprovechó para aclarar que será quien conducirá los Martín Fierro 2025.

