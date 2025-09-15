El viernes (12/09) Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, protagonizó un choque vial en Moreno cuando circulaba con su moto, lo que lo llevó permanecer internado en terapia intensiva en Hospital Mariano y Luciano de la Vega y Santiago del Moro no tardó en manifestarse al respecto del brutal episodio.
CONSTERNACIÓN
El desesperado pedido de Santiago del Moro en medio de la internación de Thiago Medina
Santiago del Moro pidió por la salud del exparticipante de Gran Hermano quien quedó internado en terapia intensiva tras protagonizar un accidente vial.
Por medio de una storie de Instagram, el conductor hizo público que el joven tiene "una leve mejoría" y aseguró que se debe a "toda la fe, energía y reiki" que le están enviando para que pronto su salud mejore y así pueda recibir el alta.
"Pertenece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración", sumó posteriormente sobre quien a raíz de la gravedad de las heridas que padeció debió someterse a una intervención quirúrgica en menos de 24 horas después del siniestro.
Asimismo, aprovechó la publicación para referirse a su hijas, fruto de su relación con Daniela Celis, a quien conoció durante el reconocido reality show y expresó que las bebés se encuentran "bien" y están contenidas por su "familia, padrinos, madrinas y amigos".
Santiago del Moro le puso fin a los rumores y se queda en Telefe
Hace algunos días comenzaron a surgir rumores que indacaban que Santiago del Moro no firmaría su renovación con Telefe.
Sin embargo, posteriormente, quedó claro que la intención del conductor de Gran Hermano es permanecer en el canal de las pelotas.
"A todos los que me preguntan sigo en mi casa", comenzó expresando en relación a la señal que en la actualidad es líder en la televisión argentina.
Asimismo, además de aclarar que seguirá al frente del reality show también aprovechó para aclarar que será quien conducirá los Martín Fierro 2025.
