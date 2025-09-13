Thiago Medina (ex Gran Hermano) entre quedarse o irse de este mundo

Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva, completamente sedado, presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida. Gracias. Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva, completamente sedado, presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida. Gracias.

En la misma línea se pronunció la hermana del exparticipante, Brisa Medina:

Muchas gracias a todas esas personas que se tomaron y se toman el tiempo para preguntar por mi hermano, sepan entendernos por favor. Estamos pasando un momento muy difícil Muchas gracias a todas esas personas que se tomaron y se toman el tiempo para preguntar por mi hermano, sepan entendernos por favor. Estamos pasando un momento muy difícil

El medio Infobae acompaña con una foto las voluntades de sus compañeros de reality:

Julieta Poggio mostró una foto junto a Thiago, ambos sonrientes, y la leyenda: “Cadena de oración por Thiaguito. Vamos, todo va a estar bien”.

Nacho Castañares, se manifestó en el mismo sentido, “Cadena de oración para Thiago porfa”. Cabe mencionar que ambos son grandes amigos de la expareja, al punto que son los padrinos de una de las gemelas.

Romina Uhrig “Solo pido que sigan orando por Thiaguito. Gracias de todo corazón”, escribió en sus historias.

Walter Alfa Santiago compartió una foto de ambos en la casa más famosa del país y un mensaje con su estilo: “Thiaguito... Ponete bien lokillo, pronto quiero abrazarte así de nuevo”.

Maxi Giúdici también se pronunció: “¡Acá estamos rezando por vos hermanito! Sé que vas a superar esto porque sos muy fuerte. Recemos todo por Thiago".

Asistencia de un vecino

Un vecino de la zona asistió a Medina tras el choque. El hombre, de nombre Raúl; relató que se encontraba en su auto a unos metros de distancia del joven y que segundos después "lo vieron tirado en el piso".

El testimonio que logra el canal de noticias TN agrega.

“Paramos para ayudar. Estaba en el medio de la calzada, entonces comenzamos a hacer señas a los autos y colectivos para que pararan un poco, porque venían a una gran velocidad teníamos que frenarlos para que no nos pasaran por encima”, sumó Raúl.

"Más tarde ayudaron dos mujeres, que se encargaron de frenar a los vehículos hasta que, entre todos, logramos sacarlo de la ruta. Yo le di la mano para que sienta que alguien estaba con él. Otras dos señoras le hablaban todo el tiempo. Él estaba en shock”, contó.el hombre

Raúl sentenció que quienes se encontraban en el auto donde impactó la moto de Medina se quedaron a ayudar. “El conductor se quedó hasta que vino la ambulancia. La señora que venía con él se fue con él [Medina] en la ambulancia para atender el teléfono por si alguien llamaba porque él no estaba en condiciones de hacerlo”, explicó.

Qué más vio

De acuerdo con el relató vio un “hematoma grande al lado de la cintura". Él decía (por Medina) "me duele un montón". El testigo describió síntomas típicos de estallido de bazo.

Raúl dijo que la ambulancia tardó entre “30 y 40 minutos” en llegar y que la Policía “nunca llegó”. “Lo hicimos todo nosotros. Siempre pasa eso”, sentenció, replica el medio La Nación.

