El "inmortalista" que seduce a Javier Milei busca adeptos en España prometiendo la vida eterna en 2045

Ha fijado el año 2045 como la fecha clave en la que se logrará el "rejuvenecimiento biológico" en los humanos. También promueve la criopreservación como un "plan B" para quienes fallezcan antes de que la tecnología de la inmortalidad esté disponible.

Las teorías de Cordeiro han sido ampliamente desacreditadas por la comunidad científica, que lo califica de "pseudocientífico" y "charlatán". Los medios de comunicación recogen estas críticas, señalando que sus ideas carecen de base científica sólida y que sus previsiones son meras especulaciones. Se cuestiona su título de profesor en la Singularity University, aclarando que, aunque ha estado involucrado con la organización, esta no es una universidad en el sentido tradicional. Pese a las críticas, Cordeiro se ha mostrado desafiante, afirmando que está orgulloso de que lo llamen "charlatán" y que sus detractores simplemente no entienden la revolución tecnológica que se avecina.

Milei, el adulador

“Inspirador”, “impresionante”. Javier Milei no ahorra elogios para su “queridísimo amigo”, del que cita una frase que el jefe del Estado argentino no ha olvidado: “Nosotros vamos a ver la muerte de la muerte”. Es 16 de agosto de 2025 en Buenos Aires y Milei da su discurso de recepción del premio Antorcha de la Libertad de la organización Liberty Internacional.

En el auditorio, junto a Karina Milei, hermana del presidente, aplaude el aludido, el alabado por Milei, José Luis Cordeiro, autoproclamado “inmortalista” y “visionario del futuro”, un hombre de 63 años, caraqueño hijo de españoles, que se considera tan venezolano como español y que de hecho actúa para convertir Madrid en el epicentro ...

Quién es el pseudo dios amigo de Javier Milei

Javier Milei, es conocido por rodearse de asesores controvertidos. Uno de ellos es José Luis Cordeiro, uno pseudocientífico que asegura tener la fórmula para la vida eterna.

Cordeiro nació en Venezuela de padres españoles, tiene 63 años y se presenta como “economista, futurista y transhumanista”. En los últimos años, se ha dedicado a teorizar con la idea de que para 2045 la muerte será opcional, y que en el futuro la inteligencia humana y la artificial se fundirán. Pero, a la fecha, todas sus teorías han sido ampliamente desmontadas por verdaderos científicos.

El próximo mes de octubre estará en Madrid. Organiza una Cumbre Internacional sobre Longevidad, un evento con el cual espera cautivar la derecha española. Invitó al alcalde, José Luis Martínez Almeida, y a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aunque por ahora ninguno de los dos ha confirmado su presencia.

Su vínculo con Milei: Los dos se conocieron hace veinte años en la Universidad de Belgrano. En 2016, Milei acudió a Cordeiro para clonar a su perro que se moría de cáncer. Desde entonces, se promocionan mutuamente en redes y otorgándose premios.

Más noticias en Urgente24

La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro

Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)

El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer

La Provocación: Los Milei reinician la motosierra cuando faltan 45 días

El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro